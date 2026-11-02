Retrageri de 3,6 miliarde de dolari de pe Binance, după unul dintre cele mai mari atacuri cibernetice din istorie

Clienții Binance au retras active în valoare netă de aproximativ 3,6 miliarde de dolari de pe cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, după reluarea operațiunilor duminică, 1 noiembrie. Retragerile au venit în urma unui atac cibernetic care a afectat active digitale de 6,3 miliarde de dolari. FBI atribuie atacul unui grup de hackeri din Coreea de Nord, în timp ce compania susține că a acoperit aproximativ 95% din activele furate, potrivit BBC.

Binance a suspendat tranzacțiile în urma atacului cibernetic, considerat unul dintre cele mai mari incidente de acest tip din istorie. Platforma și-a reluat treptat serviciile duminică, moment în care utilizatorii au început să retragă sume importante.

Potrivit informațiilor publicate de companie pe platforma X, în intervalul 06:00-15:30 GMT, pe 1 noiembrie, au fost procesate retrageri în valoare de 4,649 miliarde de dolari și depozite de 1,01 miliarde de dolari. Astfel, ieșirile nete au ajuns la aproximativ 3,64 miliarde de dolari.

„Între orele 06:00 și 15:30 [GMT] pe 1 noiembrie, am procesat retrageri de 4,649 miliarde de dolari și depozite de 1,01 miliarde de dolari, rezultând o ieșire netă de aproximativ 3,64 miliarde de dolari”, a transmis Binance.

Compania a precizat că, după o creștere inițială a volumului retragerilor, acestea au început să scadă și să se stabilizeze conform așteptărilor.

Suma retrasă net reprezintă puțin peste 2% din activele totale administrate de platformă, evaluate la aproximativ 171 de miliarde de dolari.

Atacul informatic a afectat active digitale în valoare de 6,3 miliarde de dolari. Binance a anunțat că a reușit să acopere aproximativ 95% din suma sustrasă, însă recuperarea sau înlocuirea activelor rămase ar putea necesita mai mult timp.

Compania a reiterat că își asumă acoperirea integrală a pierderilor generate de incident, astfel încât acestea să nu fie suportate de utilizatori.

Săptămâna trecută, Binance anunțase că a rezervat fonduri de peste 6,3 miliarde de dolari pentru a gestiona consecințele atacului.

În paralel, platforma a început să restabilească serviciile de retragere pentru peste două duzini de criptomonede importante, inclusiv Bitcoin și Ethereum.

Alte servicii urmează să fie reluate etapizat, după finalizarea verificărilor de securitate.

Biroul Federal de Investigații al SUA (FBI) a atribuit atacul informatic grupului TraderTraitor, asociat Coreei de Nord și cunoscut și sub denumirea Lazarus Group.

Aceeași grupare a fost asociată cu furtul a aproximativ 1,5 miliarde de dolari de pe platforma de criptomonede Bybit, în 2025.

Sâmbătă, FBI a publicat o listă cu adrese ale portofelelor de criptomonede despre care susține că au legătură cu gruparea și a solicitat colaborarea companiilor din industrie pentru blocarea tranzacțiilor care implică aceste adrese.

La rândul său, Binance a cerut emitenților de criptomonede să înghețe activele afectate de atac.

Potrivit explicațiilor oferite inițial de Binance, incidentul de securitate ar fi putut începe prin compromiterea laptopului unui inginer al companiei.

Acest lucru le-ar fi permis atacatorilor să identifice o modalitate de a efectua tranzacții neautorizate și de a sustrage active digitale de pe platformă.

Incidentul a afectat platforma globală centralizată Binance.com. În schimb, platforma destinată pieței americane a transmis că nu a fost afectată de această problemă de securitate.

Compania continuă verificările și restabilirea treptată a serviciilor, în timp ce autoritățile americane încearcă să urmărească traseul activelor furate.