OPEC+ menține producția de petrol neschimbată în decembrie. Decizie pe fondul războiului din Iran și al scumpirii țițeiului

Țările producătoare de petrol din OPEC+ au decis duminică, 1 noiembrie 2026, să mențină neschimbate obiectivele de producție pentru luna decembrie, în contextul perturbărilor exporturilor provocate de războiul din Iran. Decizia vine după ce prețul petrolului Brent s-a apropiat de 118 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din aprilie. Următoarea reuniune importantă este programată pentru 29 noiembrie, când statele membre vor discuta cotele de producție pentru 2027, relatează Reuters.

Șapte dintre principalii membri ai alianței OPEC+ au hotărât duminică să păstreze neschimbate obiectivele de producție pentru luna decembrie 2026, în cadrul unei reuniuni desfășurate online.

Decizia a fost luată de Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan și Oman și a fost confirmată printr-un comunicat al organizației.

Măsura era anticipată de analiști, care consideră că alianța nu va introduce alte ajustări importante ale politicii de producție înainte de anul viitor.

În ultimele luni, exporturile de petrol ale statelor din regiunea Golfului au fost afectate de războiul din Iran. Deși unele țări au reușit să își majoreze livrările, majoritatea producătorilor continuă să extragă cantități de petrol semnificativ mai mici decât obiectivele stabilite.

OPEC+ reunește Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și statele producătoare aliate, inclusiv Rusia. În ultimii ani, deciziile lunare privind ajustarea producției au fost luate de un grup restrâns de membri.

Decizia OPEC+ vine într-o perioadă de volatilitate pe piețele internaționale ale energiei, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze transportul și aprovizionarea cu petrol.

Vineri, 30 octombrie, prețurile petrolului au crescut cu peste 2%, iar cotația țițeiului Brent s-a apropiat de 118 dolari pe baril, atingând cel mai ridicat nivel din aprilie.

Creșterea a avut loc în contextul temerilor privind o posibilă escaladare a războiului din Iran după alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

În același timp, producătorii din Golf încearcă să își refacă exporturile afectate de conflict, însă revenirea fluxurilor comerciale rămâne incertă.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie și altor specialiști, piața petrolului s-ar putea confrunta cu un surplus de ofertă în 2027, dacă exporturile din regiunea Golfului vor reveni la nivelurile normale.

Toate cele 21 de țări membre ale OPEC+ urmează să participe la o reuniune programată pentru 29 noiembrie, în cadrul căreia vor fi analizate cotele de producție pentru anul viitor.

Jorge Leon, analist în cadrul companiei Rystad Energy, consideră că menținerea actualelor obiective pentru luna decembrie a fost o decizie relativ simplă, în comparație cu negocierile care urmează.

„Decizia de astăzi a fost cea ușoară”, a declarat analistul.

Acesta a subliniat că reuniunea de la sfârșitul lunii noiembrie va avea o importanță mult mai mare pentru evoluția pieței petroliere.

„Testul mult mai important vine la reuniunea ministerială din 29 noiembrie, când OPEC+ va decide cadrul de producție pentru 2027”, a explicat Jorge Leon.

Potrivit acestuia, statele producătoare trebuie să ia în calcul atât evoluția conflictului dintre Statele Unite și Iran, cât și perspectivele reluării transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz.

„OPEC+ se confruntă cu o decizie extrem de dificilă pentru 2027. Grupul trebuie să își planifice situația în funcție de incertitudinea uriașă legată de războiul dintre SUA și Iran, de ritmul redresării prin Strâmtoarea Hormuz și de dimensiunea surplusului care ar putea apărea odată ce producția de barile va reveni”, a adăugat analistul.

Cei șapte membri principali ai OPEC+ și-au majorat obiectivele de producție în mai multe etape pe parcursul anului 2026.

În septembrie, aceștia au finalizat eliminarea treptată a unei reduceri de producție de 1,65 milioane de barili pe zi, convenită inițial în 2023.

Ulterior, alianța a decis să păstreze obiectivele neschimbate pentru lunile octombrie și noiembrie, iar aceeași politică va fi aplicată și în decembrie.

OPEC+ menține însă un alt nivel de reduceri de producție, de aproximativ două milioane de barili pe zi, care se aplică majorității membrilor până la sfârșitul anului 2026.

Înainte de stabilirea cotelor pentru 2027, organizația trebuie să finalizeze o evaluare a capacităților de producție ale statelor membre.

Această analiză va determina nivelurile de referință utilizate pentru stabilirea viitoarelor cote și va influența eventualele decizii privind eliminarea reducerilor de producție încă existente.

Războiul din Iran a afectat și proiectele de extindere a capacităților de extracție din Orientul Mijlociu, ceea ce complică estimările privind producția viitoare.

Potrivit surselor citate de Reuters, evaluarea capacităților de producție ar urma să fie finalizată până la jumătatea lunii noiembrie, înaintea reuniunii ministeriale programate pentru 29 noiembrie.