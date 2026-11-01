Comisia Europeană intervine în criza politică din Polonia. Poziția Bruxelles-ului în conflictul dintre Donald Tusk și președinte

Comisia Europeană urmărește îndeaproape criza instituțională din Polonia, după confruntările de la sediul Tribunalului Constituțional, unde disputa dintre președintele Karol Nawrocki și Guvernul condus de Donald Tusk s-a intensificat. Incidentul, petrecut vineri seară și transmis în direct la televiziune, a readus în atenție un conflict privind independența justiției care durează de peste zece ani. Premierul polonez a condamnat evenimentele, în timp ce opoziția acuză Guvernul că încearcă să preia controlul asupra instituției, relatează Euronews.

Comisia Europeană a transmis că monitorizează situația din Polonia, după escaladarea conflictului privind componența și conducerea Tribunalului Constituțional.

Un purtător de cuvânt al Executivului european a declarat sâmbătă, 31 octombrie, pentru Euronews, că autoritățile poloneze trebuie să asigure funcționarea instituției în conformitate cu legislația națională și cu hotărârile instanțelor europene.

„Autorităţilor poloneze le revine să vegheze ca Tribunalul Constituţional să funcţioneze conform Constituţiei poloneze şi să respecte jurisprudenţa pertinentă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)”, a transmis reprezentantul Comisiei Europene.

Acesta a precizat că desemnarea noilor judecători intră în atribuțiile constituționale ale Parlamentului polonez.

„Numirea a opt noi membri ai Tribunalului Constituţional ţine de puterea constituţională a Sejmului, Parlamentul polonez”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Reprezentantul Comisiei a amintit și de măsurile provizorii dispuse la 5 mai 2026 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Acestea solicită autorităților poloneze competente „să se abţină să blocheze preluarea funcţiei şi exercitarea sarcinilor judiciare de către judecătorii numiţi de către Sejm în martie 2026”.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, s-a adresat cetățenilor sâmbătă seară, într-un discurs televizat, după confruntările produse în jurul Tribunalului Constituțional.

Șeful Guvernului a calificat evenimentele de vineri drept „incidente scandaloase” și și-a exprimat speranța că asemenea situații nu se vor mai repeta.

„Restabilirea calmului nu poate însemna acceptarea ilegalităţii sau violenţei”, a declarat Donald Tusk.

Premierul a promis continuarea măsurilor pentru restabilirea independenței justiției și respectarea principiilor statului de drept.

„Un stat democratic trebuie să fie puternic şi capabil să facă justiţia să fie respectată”, a afirmat acesta.

Tusk a susținut că autoritățile trebuie să asigure respectarea legii și a transmis că statul de drept se va impune în fața violenței.

Criza s-a intensificat vineri, 30 octombrie, după ce președintele Karol Nawrocki a ajuns la sediul Tribunalului Constituțional, în contextul disputei privind numirea și recunoașterea noilor judecători.

Poliția a fost mobilizată în jurul clădirii, iar imaginile confruntării au fost transmise în direct la televiziune.

Disputa a escaladat după ce mai mulți judecători aleși de Parlament au pătruns în sediul instituției, iar președintele Tribunalului, Bogdan Święczkowski, a fost suspendat temporar din funcție. Conducerea contestată a instituției a respins legalitatea acestor măsuri.

Președintele Nawrocki a acuzat o preluare forțată a instituției și a convocat consultări urgente cu reprezentanții formațiunilor parlamentare.

Guvernul condus de Donald Tusk susține că încearcă să restabilească independența sistemului judiciar, după reformele implementate în perioada în care Partidul Lege și Justiție (PiS) s-a aflat la putere.

În schimb, opoziția consideră că acțiunile actualei majorități reprezintă o încercare de preluare a controlului asupra Tribunalului Constituțional.

Reprezentanții grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) au condamnat acțiunile Guvernului polonez și și-au exprimat susținerea față de președintele Karol Nawrocki.

Copreședintele ECR, Nicola Procaccini, a acuzat Executivul condus de Donald Tusk că încalcă principiile statului de drept și independența justiției.

„Acţiunile Guvernului Tusk constituie o încălcare clară şi gravă a statului de drept. Condamnăm acest atac împotriva independenţei justiţiei şi garanţiilor constituţionale în Polonia. Niciun Guvern nu este mai presus de lege”, a declarat Nicola Procaccini.

Acesta a cerut instituțiilor europene să reacționeze la situația din Polonia și să nu ignore evoluțiile recente.

Totodată, reprezentantul ECR a subliniat că respectarea suveranității naționale și a independenței justiției trebuie analizată indiferent de alianțele politice existente la nivel european.

Disputa privind legitimitatea Tribunalului Constituțional din Polonia a început în 2015, când Platforma Civică, formațiunea politică asociată lui Donald Tusk, și Partidul Lege și Justiție s-au confruntat în legătură cu numirea a cinci judecători.

Ulterior, conflictul s-a extins și a ajuns să vizeze independența sistemului judiciar, componența Tribunalului Constituțional și autoritatea hotărârilor pronunțate de acesta.

După revenirea la guvernare în 2023, coaliția condusă de Donald Tusk a inițiat măsuri pentru modificarea reformelor judiciare adoptate în perioada administrației PiS.

Situația s-a complicat în 2026, când președintele Karol Nawrocki a refuzat să primească jurământul unor judecători desemnați de Parlament.

Confruntările din 30 octombrie au transformat disputa juridică într-un conflict instituțional direct între președinție, Guvern și reprezentanții Tribunalului Constituțional, în timp ce Comisia Europeană continuă să monitorizeze evoluția situației.