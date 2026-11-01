Se schimbă taloanele de pensie în România. Ministrului Muncii, anunț important pentru mii de pensionari care primesc banii pe card

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) începe distribuirea unor noi taloane de pensie, de culoare mov, pentru pensionarii care primesc banii în cont bancar sau pe card. Măsura se aplică, într-o primă etapă, în patru județe din România, începând cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie 2026. Documentele vor avea o grafică îmbunătățită, vor prezenta mai detaliat sumele plătite și vor include un cod QR, a anunțat ministrul Muncii, Florin Manole.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că, începând cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie 2026, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noi taloane mov pensionarilor care își încasează pensiile prin intermediul conturilor bancare.

În prima etapă, măsura va fi aplicată în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

„Începând cu plata drepturilor din luna noiembrie, Casa Națională de Pensii Publice va distribui noile taloane mov pentru pensionarii care primesc pensia în cont bancar sau pe card, în județele Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița”, a transmis ministrul Muncii, într-o postare pe Facebook.

Noile documente vor avea un aspect grafic îmbunătățit și vor oferi mai multe informații despre sumele care alcătuiesc drepturile de pensie.

O altă modificare anunțată este introducerea unui cod QR pe taloanele distribuite beneficiarilor.

Potrivit ministrului Muncii, implementarea noului format se va desfășura treptat, astfel încât autoritățile să poată monitoriza procesul și să facă eventuale îmbunătățiri în funcție de experiența pensionarilor.

„Noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR. Introducerea lor se va face treptat, pentru ca procesul să poată fi urmărit și îmbunătățit pe baza experienței beneficiarilor”, a precizat Florin Manole.

Florin Manole a transmis și un mesaj pensionarilor din cele patru județe în care vor fi distribuite noile documente.

Ministrul a subliniat că taloanele sunt emise de Casa Națională de Pensii Publice, pentru a elimina eventualele neclarități legate de schimbarea aspectului documentelor.

„Vreau să îi asigur pe pensionarii din aceste județe că taloanele sunt oficiale, tipărite de Casa Națională de Pensii Publice”, a transmis acesta.

Deocamdată, ministrul Muncii nu a precizat calendarul extinderii distribuției în celelalte județe ale țării.

Anunțul vizează schimbarea formatului taloanelor de pensie, fără să indice modificări ale cuantumului pensiilor sau ale modalității de plată.