Fructe care nu îngrașă. 6 variante dulci pe care le poți mânca fără să-ți faci griji pentru siluetă

Pofta de dulce nu trebuie să dispară atunci când vrei să slăbești sau să îți menții silueta. Există fructe care oferă gust dulce, vitamine și multă apă, fără un aport mare de calorii.

Fructele pot fi o alegere foarte bună atunci când vrei să mănânci ceva dulce, natural și să îți menții silueta. Deși toate conțin zaharuri naturale, unele au puține calorii, multă apă și fibre, ceea ce le face potrivite pentru diete sau pentru momentele în care ai nevoie de o gustare ușoară.

Afinele au un conținut caloric redus și sunt bogate în antioxidanți. Pot fi consumate ca gustare sau adăugate în cereale, iaurt ori smoothie-uri. Fibrele pe care le conțin contribuie la menținerea senzației de sațietate și la reglarea digestiei, motiv pentru care pot fi incluse și în alimentația destinată slăbirii.

Căpșunile sunt printre fructele considerate prietenoase cu silueta. Au un conținut scăzut de zahăr, sunt bogate în fibre și conțin antioxidanți care susțin metabolismul. Pot fi consumate ca atare sau adăugate în iaurt și smoothie-uri. În plus, au un indice glicemic redus, ceea ce le poate face potrivite și pentru persoanele care își monitorizează glicemia.

Grepfrutul este cunoscut pentru beneficiile sale în controlul greutății. Are puține calorii, este bogat în vitamina C și conține compuși care pot susține metabolismul. Poate fi consumat dimineața sau între mese, deoarece poate contribui la reducerea poftei de mâncare și oferă o senzație de prospețime.

Kiwi este un fruct de dimensiuni mici, dar cu un profil nutritiv bogat. Conține fibre, vitamina C și antioxidanți, având în același timp un aport caloric scăzut. Enzimele naturale din kiwi contribuie la digestie, iar fructul poate fi consumat simplu sau inclus în salate de fructe. Este o variantă potrivită pentru cei care vor o gustare dulce, dar ușoară.

Merele sunt bogate în fibre, în special pectină, care contribuie la reglarea digestiei și la menținerea senzației de sațietate. Un măr de dimensiune medie are puține calorii, dar oferă volum și energie constantă. Consumul regulat de mere poate contribui la reducerea poftei de dulciuri și la stabilizarea nivelului zahărului din sânge.

Pepenele roșu se numără printre cele mai hidratante fructe, având un conținut de apă de peste 90%. Are foarte puține calorii la 100 de grame și poate fi o gustare potrivită în zilele călduroase sau atunci când apare pofta de ceva dulce. Apa și fibrele contribuie la digestie, iar volumul mare al fructului poate oferi sațietate fără un aport ridicat de calorii.