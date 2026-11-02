Negocieri azi la Guvern. Salariul minim ar putea crește la 5.000 lei brut din 1 ianuarie. Cât ar însemna asta „în mână”

Negocierile pentru majorarea salariului minim pe economie încep astăzi, 1 noiembrie, la Palatul Victoria. Cinci confederații sindicale solicită creșterea salariului minim brut de la 4.325 de lei la 5.000 de lei, începând cu 1 ianuarie 2027. Patronatele se opun propunerii, avertizând că firmele nu mai pot suporta noi cheltuieli și că majorările salariale s-ar putea reflecta în prețurile produselor și serviciilor.

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național solicită Guvernului să majoreze salariul minim brut pe economie la 5.000 de lei, de la 1 ianuarie 2027. În prezent, acesta este de 4.325 de lei brut (2.699 de lei net), astfel că propunerea ar însemna o creștere de 675 de lei brut, echivalentă cu aproximativ 282 de lei în plus la salariul net.

Așadar, salariul minim net ar putea crește până la 2.981 de lei net, în cazul în care propunerea sindicatelor ar deveni realitate.

Sindicaliștii susțin că majorarea ar permite angajaților să recupereze o parte din puterea de cumpărare pierdută. Primele discuții cu reprezentanții Guvernului sunt programate luni, la Palatul Victoria.

Potrivit Blocului Național Sindical (BNS), aproximativ 720.000 de angajați cu normă întreagă din România sunt remunerați în prezent cu salariul minim pe economie.

Reprezentanții mediului de afaceri se opun unei noi creșteri a salariului minim, argumentând că firmele au ajuns să suporte cu dificultate costurile suplimentare. Aceștia avertizează că efectele majorării ar putea ajunge inclusiv la consumatori, prin prețuri mai mari.

Dragoș Petrescu, reprezentant al Confederației Patronale Concordia, susține că firmele vor transfera costurile suplimentare către clienți.

„Orice creștere de salariu se duce în preț, or, în final, tot clienții noștri, respectiv românii, au de suferit”, afirmă Petrescu.

Presiunea pentru creșteri salariale se manifestă și în alte sectoare. Sindicaliștii de la Metrorex au solicitat, la rândul lor, majorarea lefurilor angajaților.

Reamintim că joi, 29 octombrie, Cartel Alfa, BNS, CNSLR Frăția, Confederația Sindicatelor Democratice din România și Confederația Meridian au transmis două solicitări oficiale premierului Luca Niculescu și președintelui PSD, Sorin Grindeanu.

Organizațiile sindicale au cerut organizarea unor întâlniri de lucru pentru identificarea soluțiilor la principalele probleme economice și sociale care afectează salariații și populația.

Discuțiile ar urma să analizeze prioritățile sociale și economice, cu participarea solicitată a celor 11 miniștri social-democrați, în vederea stabilirii unor măsuri concrete pentru protejarea nivelului de trai și a drepturilor lucrătorilor.

De cealaltă parte, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că stabilirea nivelului salariului minim trebuie să țină cont de resursele bugetare disponibile. Acesta a precizat că instituția pe care o conduce trebuie să prezinte parametrii financiari, în timp ce hotărârea finală aparține Guvernului.

„Rolul Ministerului de Finanțe este să propună parametrii credibili pentru aceste decizii, să precizeze în clar care-i spațiul fiscal disponibil, iar mai departe decizia va fi politică și se va lua în Guvern”, a punctat Nazare.

O decizie privind nivelul salariului minim pentru anul 2027 este așteptată după cea de-a doua rectificare bugetară, posibil în a doua jumătate a lunii noiembrie.