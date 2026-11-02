Prețuri carburanți luni, 2 noiembrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și motorină la început de săptămână

Prețurile la benzină, motorină și GPL înregistrau noi valori luni, 2 noiembrie 2026, potrivit datelor publicate de platforma Peco Online. Șoferii care caută cele mai avantajoase tarife pot găsi benzină la 9,79 lei pe litru în Târgoviște, județul Dâmbovița, în timp ce cel mai mic preț la motorină era de 10,75 lei pe litru, în Eforie Nord, județul Constanța.

Potrivit informațiilor publicate de Peco Online, cel mai mic preț la benzină era înregistrat luni, 2 noiembrie 2026, la stația RST din Târgoviște, județul Dâmbovița. Un litru de carburant costa 9,79 lei.

Stația este situată pe Șoseaua Găești-Târgoviște, la numărul 11, iar prețul afișat reprezintă cel mai mic tarif identificat la nivel național pentru acest tip de carburant la început de săptămână.

În cazul motorinei, cel mai avantajos preț era disponibil la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Litrul de motorină costa 10,75 lei.

Stația se află pe DN39, la codul poștal 905350. Acesta era cel mai mic preț la motorină semnalat de platformă pentru ziua de luni, 2 noiembrie.

Peco Online a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în cinci dintre principalele orașe ale țării, clasamentul fiind realizat în funcție de numărul de locuitori.

În București, benzina avea un preț minim de 10,01 lei pe litru, în timp ce motorina costa cel puțin 10,86 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic tarif era de 4,64 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, șoferii puteau găsi benzină la 9,99 lei pe litru și motorină la 10,84 lei pe litru. GPL-ul avea un preț minim de 4,69 lei pe litru.

La Timișoara, cel mai mic preț la benzină era de 9,99 lei pe litru, iar motorina costa minimum 10,83 lei pe litru. În ceea ce privește GPL-ul, tariful minim ajungea la 4,71 lei pe litru.

În Iași, benzina și motorina aveau prețuri minime de 10,01 lei, respectiv 10,86 lei pe litru. GPL-ul putea fi cumpărat cu minimum 4,71 lei pe litru.

În Constanța, prețurile minime erau de 10,01 lei pe litru pentru benzină, 10,86 lei pentru motorină și 4,69 lei pentru GPL.