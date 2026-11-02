Pensiile celor cu grupe de muncă au scăzut după recalculare. Sorin Nemeș: Noua lege a pensiilor a comis o eroare fundamentală
SURSA FOTO: Dreamstime - Pensionari
Recalcularea pensiilor din septembrie 2024 a dus la diminuarea punctajelor unor pensionari care au lucrat în condiții grele, potrivit expertului în domeniul pensiilor Sorin Nemeș. Acesta susține că modificarea formulei de calcul prin Legea 360/2023 a dezavantajat persoanele care au beneficiat de stagii complete de cotizare mai mici, de 15, 20 sau 25 de ani, în funcție de condițiile de muncă.
Vechiul sistem de pensii ținea cont de stagiile reduse pentru munca în condiții grele
Sorin Nemeș a explicat, într-o postare pe un grup de Facebook din domeniul pensiilor, că diferențele apărute după recalculare trebuie analizate prin compararea formulelor de calcul utilizate înainte și după intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. În opinia sa, vechiul sistem recunoștea mai bine uzura fizică și riscurile la care erau expuși angajații care lucrau în condiții deosebite sau speciale.
Potrivit expertului, Legea 263/2010 prevedea stagii complete de cotizare diferențiate, care puteau fi de 15, 17, 20, 22 sau 25 de ani, în locul unui stagiu de 35 de ani, aplicabil în alte situații. Printre categoriile de salariați vizate se numărau minerii, siderurgiștii și mecanicii de locomotivă.
Formula de calcul lua în considerare suma punctelor realizate, raportată la stagiul complet de cotizare aplicabil fiecărui pensionar, iar rezultatul era înmulțit cu valoarea punctului de pensie. Astfel, pentru același număr de puncte, un stagiu de cotizare mai scurt putea conduce la un punctaj mediu anual mai mare.
În interpretarea lui Nemeș, această metodă permitea diferențierea pensiilor în funcție de condițiile în care oamenii își desfășuraseră activitatea profesională.
Noua lege a pensiilor a introdus valoarea punctului de referință de 81 de lei
Expertul susține că Legea 360/2023 a schimbat mecanismul de calcul prin eliminarea punctajului mediu anual și introducerea valorii punctului de referință (VPR). Aceasta a fost stabilită la 81 de lei, prin raportarea valorii punctului de pensie din august 2024, de 2.032 de lei, la un stagiu de 25 de ani.
Potrivit explicației sale, formula poate fi exprimată matematic prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. În acest fel, raportarea la stagiul de 25 de ani este inclusă în valoarea VPR.
Sorin Nemeș consideră că utilizarea acestui reper comun a modificat efectele pe care stagiile diferite de cotizare le aveau asupra pensiilor. În opinia sa, tocmai această schimbare explică de ce anumite categorii de pensionari au constatat diminuări ale valorilor rezultate din recalculare.
Pensionarii cu stagii scurte de cotizare ar fi fost dezavantajați de noua formulă
Conform analizei prezentate de expert, persoanele care au avut stagii complete de cotizare de 30-35 de ani ar fi fost avantajate de raportarea indirectă la un numitor de 25 de ani. În schimb, pensionarii care au beneficiat de stagii mai scurte, de 15 sau 20 de ani, ar fi pierdut avantajul oferit anterior de raportarea la perioadele reduse de cotizare.
Acesta contestă și modul în care au fost aplicate punctele de stabilitate, concepute pentru a recompensa perioadele suplimentare de activitate. Expertul consideră că efectele acestora nu compensează în mod corespunzător diferențele rezultate din schimbarea formulei.
În concluzia sa, Sorin Nemeș susține că noua lege a tratat uniform situații profesionale diferite și că pensionarii care au muncit în condiții grele riscă să fie dezavantajați și în anii următori.
El afirmă că diminuările observate pe deciziile de recalculare ar putea avea efecte pe termen lung, inclusiv asupra evoluției pensiilor după viitoarele indexări cu inflația.
Postarea integrală privind eroarea fundamentală din legea pensiilor
„ADEVĂRUL MATEMATIC DIN SPATELE RECALCULĂRII: Cum a fost mascată tăierea pensiilor pentru grupele de muncă în noua Lege 360/2023!
Foarte multă lume se întreabă de ce pensionarii care au lucrat în condiții grele (Grupa I, Grupa a II-a, condiții speciale sau deosebite) s-au trezit cu pensii mult mai mici pe hârtie în urma recalculării. Explicația nu este o eroare a sistemului informatic, ci o eroare gravă de arhitectură legislativă, introdusă conștient în noua lege.
Iată cum a fost mascat un abuz matematic printr-o simplă formulă de calcul:
1. Cum se calcula pensia înainte? (Echitate în funcție de uzura fizică)
În vechiul sistem (Legea 263/2010), formula recunoștea că un miner, un siderurgist sau un mecanic de locomotivă nu poate munci fizic la fel de mulți ani ca o persoană în condiții normale. De aceea, stagiul complet de cotizare era variabil (15, 17, 20, 22 sau 25 de ani, în loc de 35 de ani).
Formula de calcul era:
Pensia = (Suma Punctelor Realizate / STAGIUL COMPLET VARIABIL) x Valoarea Punctului de Pensie
Dacă aveai aceleași puncte, dar stagiul tău legal era mai mic (de exemplu, 20 de ani în loc de 35), împărțirea la un numitor mai mic îți oferea un punctaj mediu anual mai mare și, implicit, o pensie corectă, proporțională cu riscul și uzura.
2. Artificiul din noua Lege 360/2023: Mascarea numitorului în VPR
Noua lege a eliminat complet noțiunea de „punctaj mediu anual” și a introdus VPR (Valoarea Punctului de Referință), fixată la 81 de lei.
De unde vine acest 81 de lei? Este valoarea punctului de pensie din august 2024 (2.032 lei) împărțită la un stagiu mediu fix de 25 de ani, aruncat nejustificat în lege:
VPR = 2.032 lei / 25 = 81 lei
Dacă desfășurăm matematic noua formulă (Număr Total de Puncte x VPR), ea arată de fapt așa:
Noua Pensie = Număr Total de Puncte x (2.032 lei / 25)
3. Cine câștigă și cine pierde?
Prin această asimilare forțată sub un singur numitor universal (25), s-a creat o discriminare uriașă:
Sunt avantajați toți cei care pe vechile legi au avut stagii complete de cotizare mari (30-35 de ani). Împărțirea punctelor lor la 25 (prin intermediul VPR) le-a crescut artificial valoarea pensiei.
Sunt pedepsiți crunt exact cei care au avut stagii de cotizare mai mici de 25 de ani! Punctele lor, în loc să fie raportate la stagiul lor real și mai scurt (ex. 15 sau 20 de ani), sunt acum înmulțite cu un VPR penalizator, care are la bază numitorul de 25.
CONCLUZIE
Noua lege a pensiilor a comis o eroare fundamentală de echitate socială: a tratat în mod egal situații complet inegale. Punctele de stabilitate au fost prezentate ca un stimulent pentru rămânerea în activitate, însă aplicarea lor retroactivă a devenit doar un paravan matematic.
Prin ascunderea stagiului unic de 25 în definiția VPR, statul a confiscat dreptul legitim al celor care au cotizat masiv pe perioade mai scurte din cauza condițiilor extreme de muncă. Pe hârtie, pensiile lor au scăzut; în realitate, au fost înghețate, urmând să piardă la fiecare indexare viitoare până când inflația va topi diferența primită prin decizia aflată în plată”, a explicat expertul în domeniul pensiilor Sorin Nemeș.
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