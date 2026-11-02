Pensiile celor cu grupe de muncă au scăzut după recalculare. Sorin Nemeș: Noua lege a pensiilor a comis o eroare fundamentală

Recalcularea pensiilor din septembrie 2024 a dus la diminuarea punctajelor unor pensionari care au lucrat în condiții grele, potrivit expertului în domeniul pensiilor Sorin Nemeș. Acesta susține că modificarea formulei de calcul prin Legea 360/2023 a dezavantajat persoanele care au beneficiat de stagii complete de cotizare mai mici, de 15, 20 sau 25 de ani, în funcție de condițiile de muncă.

Sorin Nemeș a explicat, într-o postare pe un grup de Facebook din domeniul pensiilor, că diferențele apărute după recalculare trebuie analizate prin compararea formulelor de calcul utilizate înainte și după intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor. În opinia sa, vechiul sistem recunoștea mai bine uzura fizică și riscurile la care erau expuși angajații care lucrau în condiții deosebite sau speciale.

Potrivit expertului, Legea 263/2010 prevedea stagii complete de cotizare diferențiate, care puteau fi de 15, 17, 20, 22 sau 25 de ani, în locul unui stagiu de 35 de ani, aplicabil în alte situații. Printre categoriile de salariați vizate se numărau minerii, siderurgiștii și mecanicii de locomotivă.

Formula de calcul lua în considerare suma punctelor realizate, raportată la stagiul complet de cotizare aplicabil fiecărui pensionar, iar rezultatul era înmulțit cu valoarea punctului de pensie. Astfel, pentru același număr de puncte, un stagiu de cotizare mai scurt putea conduce la un punctaj mediu anual mai mare.

În interpretarea lui Nemeș, această metodă permitea diferențierea pensiilor în funcție de condițiile în care oamenii își desfășuraseră activitatea profesională.

Expertul susține că Legea 360/2023 a schimbat mecanismul de calcul prin eliminarea punctajului mediu anual și introducerea valorii punctului de referință (VPR). Aceasta a fost stabilită la 81 de lei, prin raportarea valorii punctului de pensie din august 2024, de 2.032 de lei, la un stagiu de 25 de ani.

Potrivit explicației sale, formula poate fi exprimată matematic prin înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință. În acest fel, raportarea la stagiul de 25 de ani este inclusă în valoarea VPR.

Sorin Nemeș consideră că utilizarea acestui reper comun a modificat efectele pe care stagiile diferite de cotizare le aveau asupra pensiilor. În opinia sa, tocmai această schimbare explică de ce anumite categorii de pensionari au constatat diminuări ale valorilor rezultate din recalculare.

Conform analizei prezentate de expert, persoanele care au avut stagii complete de cotizare de 30-35 de ani ar fi fost avantajate de raportarea indirectă la un numitor de 25 de ani. În schimb, pensionarii care au beneficiat de stagii mai scurte, de 15 sau 20 de ani, ar fi pierdut avantajul oferit anterior de raportarea la perioadele reduse de cotizare.

Acesta contestă și modul în care au fost aplicate punctele de stabilitate, concepute pentru a recompensa perioadele suplimentare de activitate. Expertul consideră că efectele acestora nu compensează în mod corespunzător diferențele rezultate din schimbarea formulei.

În concluzia sa, Sorin Nemeș susține că noua lege a tratat uniform situații profesionale diferite și că pensionarii care au muncit în condiții grele riscă să fie dezavantajați și în anii următori.

El afirmă că diminuările observate pe deciziile de recalculare ar putea avea efecte pe termen lung, inclusiv asupra evoluției pensiilor după viitoarele indexări cu inflația.