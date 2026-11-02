Ghidul Black Friday 2026 la eMAG: de la televizoare și telefoane, la mașini, zboruri cu avion privat, 160 kg de aur și argint și tone de carne. La ce oră încep reducerile

eMAG organizează vineri, 6 noiembrie, cea de-a 16-a ediție de Black Friday, pentru care estimează vânzări de 1,04 miliarde de lei. Clienții vor putea cumpăra peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, dar și mașini, aur, vacanțe, servicii medicale și bilete la festivaluri. Compania pregătește inclusiv premii de peste două milioane de lei și opțiuni de plată în rate.

Potrivit estimărilor eMAG, vânzările din acest an ar urma să ajungă la 1,04 miliarde de lei, cu aproximativ 50 de milioane de lei peste rezultatul înregistrat în 2025. Interesul pentru eveniment rămâne ridicat, iar datele unui studiu realizat de Kantar arată că peste 90% dintre români sunt familiarizați cu Black Friday.

Dintre aceștia, peste 56% intenționează să cumpere produse în cadrul ediției din 2026. Bugetul mediu planificat se apropie de 3.600 de lei, comparativ cu aproximativ 3.300 de lei în anul precedent.

După cum spuneam, Black Friday 2026 va fi organizat de eMAG vineri, 6 noiembrie, în România. Ziua de promoții va fi diferită pentru Bulgaria și Ungaria, în aceste două țări evenimentul urmând să fie organizat o săptămână mai târziu, pe 13 noiembrie.

Oferta pregătită de retailer cuprinde peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, la care se adaugă promoții pentru servicii, experiențe și articole din afara categoriilor obișnuite de cumpărături.

Reprezentanții eMAG au precizat că plănuiesc ca evenimentul din România să înceapă cândva înainte de ora 8 dimineață, fără să dea însă o oră exactă.

„Ce intenționează să cumpere? Care sunt principalele categorii? Aici aș puncta revenirea interesului față de electrocasnicele mari. În topul produselor de interes pentru ziua de Black Friday se află electrocasnicele mici și, bineînțeles, electrocasnicele mari — vorbim de televizoare, de mașini de spălat, telefoane, frigidere. Și nu lipsește din top și partea de fashion, vorbim de haine. Ce e mai important, topul de categorii – din punct de vedere al creșterii interesului versus anul trecut, sunt televizoarele, laptopurile și bricolajul electric. Am început cu cel mai mare eveniment de până acum. Este și cel mai mare număr de produse la cel mai mic preț din an, peste 1,8 milioane de produse le pregătim anul acesta”, a explicat Răzvan Acsente, CMO eMAG România, Bulgaria și Ungaria, în cadrul unui eveniment organizat luni, 2 noiembrie.

Tudor Manea, CEO eMAG, a transmis că evenimentul reprezintă o ocazie importantă pentru cumpărători, mai ales într-un an în care bugetele gospodăriilor au fost supuse presiunilor. Acesta a făcut referire și la posibilitatea de a distribui costurile cumpărăturilor pe mai multe luni.

„Black Friday rămâne cel mai așteptat moment de shopping, cu atât mai mult într-un an în care bugetele românilor au fost sub presiune. Am văzut în studii că bucuria este sentimentul cel mai puternic asociat cu achizițiile de Black Friday, iar noi am pregătit o ofertă pe măsura așteptărilor clienților, cu peste 1,8 milioane de produse la cel mai mic preț din an, surprize și premii. În același timp, prin eMAG Wallet, clienții eligibili pot cumpăra produsele de care au nevoie și pot eșalona plata în 12 rate fără dobândă, fără costuri suplimentare, și se pot bucura de ofertele de Black Friday fără presiune pe bugetul personal”, a declarat Tudor Manea.

Pentru cumpărăturile din 6 noiembrie, eMAG pune la dispoziție mai multe variante de plată în rate. Prin eMAG Wallet, clienții eligibili pot beneficia de un buget de până la 10.000 de lei și pot achita cumpărăturile în 12 rate fără dobândă.

O altă variantă este reprezentată de cardurile de credit emise de băncile partenere. În funcție de condițiile aplicabile fiecărui card, plata poate fi împărțită în până la 36 de rate fără dobândă.

Compania anunță că livrările vor începe chiar în ziua evenimentului. Peste 500.000 de produse urmează să plece din depozitele eMAG în primele 24 de ore de la lansarea ofertelor, iar toate comenzile plasate în cadrul campaniei ar urma să ajungă la clienți până pe 21 noiembrie.

Ediția din 2026 aduce și lansarea oficială a abonamentului Genius Elite, care include beneficii evaluate la peste 1.500 de lei pe an. Printre acestea se numără livrări gratuite nelimitate pentru comenzile eligibile, abonamente Apple TV și HBO Max, livrări nelimitate prin Glovo și acces la două cărți pe lună în Voxa.

Abonamentele Genius vor putea fi cumpărate la prețuri speciale timp de două săptămâni, nu doar în ziua de 6 noiembrie.

Tarifele anunțate pentru această perioadă sunt:

Genius Light: 34,99 lei pe an, față de prețul obișnuit de 69,99 lei;

Genius Premium: 119,99 lei pe an, în loc de 199,99 lei;

Genius Elite: 499,99 lei pe an, comparativ cu 699,99 lei.

Cei care nu au încă un abonament și doresc să testeze serviciul pot opta pentru Genius Light la prețul de 0,99 lei pentru prima lună.

Răzvan Acsente a venit și cu câteva clarificări legate de tarifele promoționale pentru abonamentele Genius.

„Sunt aceleași discounturi și pentru clienții noi, și pentru clienții existenți. Deci, practic, dacă ai un abonament Genius activ, îl vei putea reînnoi la prețurile respective de la momentul în care el expiră. Vă dau un exemplu: dacă expiră în februarie anul viitor, banii respectivi vor fi luați în februarie, în momentul respectiv, la prețul acesta din Black Friday. (…) Dacă nu ai abonamentul Genius deloc și ți-l cumperi prima oară, el se activează în momentul în care ți-l cumperi. Dacă ai un abonament Genius Premium, să zicem, și vrei să faci upgrade, vei plăti diferența până la upgrade și vei face upgrade de la momentul respectiv, adică în momentul în care se activează. E important de știut că Genius Elite, cel cu abonamentele la Apple TV și HBO, e disponibil de astăzi, iar oferta e două săptămâni la prețul respectiv”, a spus el.

Cât despre Genius Elite, pachetul de top dintre cele trei abonamente Genius disponibile, acesta are incluse beneficii în valoare de 1.500 de lei. Prețul normal este de 699 lei/an, însă în această perioadă va costa doar 499 lei.

„E o premieră astăzi: am lansat Genius Elite, pachetul premium din Genius. Uitându-ne un pic în urmă, facem foarte multe studii și în zona aceasta, am observat că oamenii își doresc două lucruri de la Genius: un preț mai mic și beneficii mai diverse versus beneficiile din e-commerce. De aceea am lansat aceste trei tipuri de abonamente: vorbim de Genius Light, cu un preț anual de 69 de lei, care în Black Friday va fi redus la 34,99, deci o reducere de 50%, și de Genius Elite, practic abonamentul Genius cu servicii noi — vorbim aici de Apple TV, de HBO, de Glovo, de Voxa și așa mai departe. Practic, este o plajă mai largă de abonament Genius pentru clienți. Apropo de beneficiile Genius Elite, valoarea lor inclusă în abonament este de 1.500 de lei. Deja de astăzi, nu doar în ziua de Black Friday, timp de două săptămâni, el va fi discountat la 499 de lei”, a mai precizat Răzvan Acsente.

Pe lângă cele peste 1,8 milioane de produse promovate la cel mai mic preț din an, eMAG și partenerii din Marketplace au pregătit stocuri importante pentru mai multe categorii.

Oferta anunțată include 2 milioane de articole fashion și 4 milioane de produse cosmetice. Pentru locuință și amenajări sunt disponibile un milion de produse pentru casă și bricolaj, în timp ce categoria electrocasnicelor mici cuprinde 700.000 de articole.

Clienții vor putea găsi, de asemenea, 400.000 de smartphone-uri și gadgeturi, 150.000 de laptopuri și echipamente IT, 100.000 de televizoare, precum și 100.000 de frigidere și mașini de spălat.

Oferta de Black Friday se extinde și către produse și servicii care nu fac parte, în mod obișnuit, din cumpărăturile online tradiționale.

Pentru această ediție sunt anunțate peste 500 de mașini de la 19 mărci, cu reduceri de până la 30.000 de euro, precum și peste 160 de kilograme de aur și argint (mai exact, 25 kg de aur și 138 kg de argint).

În zona alimentară, oferta cuprinde peste 117 tone de carne de porc și mezeluri. Clienții vor avea la dispoziție și peste 100.000 de vouchere de cumpărături la Freshful, Auchan, Profi și Hambar, cu reduceri de până la 98%, alături de peste 12.000 de vouchere Domino’s Pizza.

Pentru servicii și experiențe, compania anunță peste 139.000 de abonamente și servicii medicale, mai mult de 50.000 de bilete la festivaluri și peste 47.000 de nopți de cazare, cu reduceri de până la 55%.

Lista include și peste 24.000 de abonamente la platforme de streaming, peste 17.000 de vouchere pentru bilete de avion, peste 7.500 de experiențe de relaxare la Therme și Dino Park, precum și 4.000 de vouchere WorldClass.

Oferta culturală cuprinde 5.000 de bilete la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, inclusiv pentru spectacole online, cu reduceri de până la 50%.

Suporterii vor putea găsi și mii de echipamente oficiale ale echipelor Rapid, Dinamo și FCSB.

Printre noutățile ediției se numără introducerea mystery box-urilor, adică a unor cutii-surpriză al căror conținut are o valoare mai mare decât prețul plătit. eMAG anunță că va pune în ofertă mii de astfel de pachete.

„Aceste mystery box-uri vor fi organizate pe tematici: pentru soț, pentru soție, pentru familie, pentru sărbătorile de iarnă. Ele vor avea discounturi foarte mari, de până la 56%. În aceste mystery box-uri, vom dezvălui un produs din ele, iar pe lângă produsul respectiv vor fi alte 3-5 produse. Iar valoarea acestui mystery box în ziua de Black Friday va fi apropiată produsului surpriză pe care îl dezvăluim. Practic, restul de produse vor veni mai mult sau mai puțin gratuit în cutia respectivă”, a explicat Răzvan Acsente.

Tot în premieră, clienții vor putea găsi 100 de pachete de zbor cu avion privat și peste 24.000 de pachete de servicii medicale veterinare, pentru care reducerile ajung la 67%.

Retailerul pregătește și premii în valoare totală de peste două milioane de lei prin jocul interactiv „Agită și câștigă”, disponibil în aplicație. Participanții vor putea câștiga televizoare, laptopuri, frigidere și alte produse.

Înainte de eveniment, între 2 și 5 noiembrie, utilizatorii pot parcurge pașii din Ghidul de Black Friday pentru a primi eMAG Points, puncte care pot fi transformate ulterior în vouchere.

Pe 6 noiembrie, compania va lansa și Hubul personalizat de oferte. Prin intermediul acestuia, fiecare client va primi vouchere și eMAG Points în funcție de provocările pe care le alege pe parcursul zilei, ofertele fiind personalizate pentru fiecare utilizator.

La evenimentul de luni, 2 noiembrie, CEO-ul eMAG, Tudor Manea, a venit și cu câteva date legate de ce și cum au cumpărat online românii de pe eMAG în 2026.

Numărul românilor care cumpără online a crescut în 2026, platforma depășind două milioane de utilizatori într-o zi, în medie, în primul semestru, față de 1,8 milioane în 2025.

Potrivit acestuia, cele mai cumpărate produse nu mai sunt cele din categoria electro-IT, ci articolele FMCG, de beauty, papetărie și birotică. Cele mai mari creșteri valorice au fost înregistrate la piese auto, cu 40%, pet shop, cu peste 20%, precum și la băuturi și suplimente medicale.

În privința livrărilor, 66% dintre comenzile eMAG ajung la easybox, în timp ce 76% dintre comenzi sunt plătite online, inclusiv prin card, rate sau RoPay.

Tudor Manea a precizat că vânzarea în rate a crescut cu 22% în perioada ianuarie-septembrie 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Totodată, gama de produse a crescut cu 26% în octombrie 2026 față de octombrie 2025.