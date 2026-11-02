Bani în plus la pensie pentru români. Noul sistem de economisire intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027

Românii vor avea la dispoziție, începând cu 1 ianuarie 2027, două noi tipuri de conturi de economii și investiții, destinate acumulării unui venit suplimentar pentru perioada pensionării. Acestea vor beneficia de facilități fiscale diferite, în funcție de proveniența banilor investiți, însă sumele nu vor putea fi retrase înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani. Gabriela Horga, președinta Comisiei pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat, a explicat că Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să elaboreze normele necesare aplicării legii.

Gabriela Horga a declarat luni, 2 noiembrie, la evenimentul Banking Forum, organizat de Financial Intelligence, că noile conturi vor permite persoanelor fizice să economisească și să investească pe termen lung pentru a-și asigura venituri suplimentare după pensionare.

Potrivit acesteia, sistemul va include două categorii de conturi, cu tratamente fiscale diferite, iar administrarea portofoliilor va putea fi realizată de bănci și societăți de servicii de investiții financiare.

„Potrivit legii, conturile de economii şi investiţii vor fi disponibile începând cu 1 ianuarie 2027. Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să vină cu normele de aplicare. Băncile şi societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) fac parte din acest proces de administrare a portofoliilor. Sunt conturi de două tipuri, cele cu deductibilitate şi cele în care investitorii pot folosi veniturile nete, dar nu vor fi impozitaţi la final. În cazul celor în care pot investi din venitul brut, nu vor fi impozitaţi pe durata investiţiei, pe veniturile de orice fel, dividende, cupoane, câştiguri de capital, dar vor fi impozitaţi la final, pentru că investesc din venitul brut. Cei care investesc din venitul net nu vor fi impozitaţi la final”, a afirmat Gabriela Horga.

Legea nr. 202/2026 introduce două tipuri de conturi voluntare pentru economisire și investiții, fiecare beneficiind de un regim fiscal distinct.

Conturile CEI-S, cu regim de scutire, vor putea fi alimentate cu venituri deja impozitate. În cazul acestora, sumele retrase la finalul perioadei de acumulare vor beneficia de scutire de impozit pe venit, în condițiile prevăzute de lege.

Conturile CEI-D, cu regim de deductibilitate, vor permite investiții pentru care contribuțiile beneficiază de avantaje fiscale la momentul alimentării contului. În schimb, sumele retrase vor fi impozitate potrivit prevederilor legale.

Pentru ambele tipuri de conturi, veniturile obținute din investiții nu vor fi impozitate pe durata acumulării, ceea ce permite reinvestirea câștigurilor.

Gabriela Horga a subliniat că menținerea acestor facilități fiscale este importantă pentru încrederea persoanelor care vor utiliza noul instrument.

„În ambele variante, pe toată perioada deţinerii investiţiei, nu există impozitare. Şi, ca orice instrument nou, care reprezintă o reformă, similară introducerii Pilonului II şi Pilonului III de pensii, are nevoie de credibilitate. Şi aici statul va trebui să păstreze aceste reglementări, cel puţin din perspectivă fiscală”, a explicat Horga.

Una dintre condițiile importante ale noului sistem este păstrarea investițiilor pe termen lung.

Gabriela Horga a precizat că sumele acumulate în aceste conturi nu vor putea fi accesate înainte de împlinirea vârstei de 65 de ani, iar economisirea presupune și asumarea unor riscuri investiționale.

Spre deosebire de un instrument cu randament garantat, valoarea investițiilor poate varia în funcție de evoluțiile pieței și de deciziile persoanei care investește.

„Banii investiţi în aceste conturi nu pot fi accesaţi până la vârsta de 65 de ani, tocmai de aici stimulentele fiscale. Fiind un instrument care presupune o investiţie pe termen lung, şi subliniez investiţie, pentru că vine cu riscurile investiţionale aferente, nu este un instrument 100% sigur, depinde de comportamentul investiţional al fiecăruia, atunci are nevoie de stabilitate legislativă. Reglajele fine sunt necesare pentru punerea în practică a unui astfel de instrument, dar legislaţia, în ansamblul ei, cel puţin în ceea ce priveşte modul în care a fost conceput acesta, după modelul din Statele Unite, trebuie să rămână aşa cum a fost construită, pentru a se consolida în timp încrederea celor care vor să investească”, a susţinut reprezentanta Senatului.

Legea privind înființarea și funcționarea conturilor de economii și investiții a fost promulgată în octombrie 2026 și publicată în Monitorul Oficial nr. 865 din 15 octombrie.

Actul normativ a fost inițiat de deputații Cristina Prună, Claudiu Năsui, Gabriela Horga și Sebastian Burduja și a fost adoptat cu sprijin din partea mai multor formațiuni politice.

Conturile vor putea fi deschise la bănci și la societăți autorizate să ofere servicii de investiții financiare și să administreze portofolii.

Noul mecanism nu înlocuiește pensia publică sau Pilonul II, ci reprezintă o posibilitate suplimentară de economisire și investiție pentru perioada pensionării.

Disponibilitatea efectivă a conturilor va depinde și de elaborarea normelor de aplicare de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.