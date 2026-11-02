Autostrada Transilvania se apropie de 90% execuție pe lotul Chiribiș-Biharia. Când ar trebui să fie gata lucrările

Lucrările pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania au ajuns la 87% execuție la sfârșitul lunii octombrie, fiind în avans față de graficul stabilit. Progresul este susținut de mobilizarea constructorului român, Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98, care are pe șantier aproximativ 300 de persoane și peste 300 de utilaje și echipamente.

Potrivit informațiilor publicate de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) pe pagina sa de Facebook, lucrările au avansat pe mai multe componente ale proiectului. Așternerea stratului de uzură a început pe 19 octombrie, iar până la sfârșitul lunii au fost realizați doi kilometri.

În ceea ce privește lucrările la structura rutieră, balastul stabilizat a fost realizat pe 27 de kilometri, reprezentând 92% din total. Primul strat de asfalt a fost așternut pe 26,8 kilometri, respectiv 94% din lungimea lotului, în timp ce al doilea strat de asfalt a ajuns la 16 kilometri, echivalentul a 57%.

Relocările drumurilor naționale au înregistrat, de asemenea, progrese. Lucrările pentru DN 19E au fost complet finalizate, iar traseul este pregătit pentru recepție. În cazul DN 1P, relocarea este realizată în proporție de 69%.

Toate cele 18 structuri de pe lot au fost finalizate integral, iar lucrările la placa de suprabetonare au ajuns la 98%. În ceea ce privește parapetele marginale, acestea au fost montate pe o lungime de 33,6 kilometri, reprezentând 57% din total.

„𝐀𝐮𝐭𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐥𝐯𝐚𝐧𝐢𝐚: 𝐥𝐨𝐭𝐮𝐥 𝟑𝐂𝟐 𝐂𝐡𝐢𝐫𝐢𝐛𝐢𝐬̦-𝐁𝐢𝐡𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐬𝐞 𝐚𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝟗𝟎% 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭̦𝐢𝐞.Progres accelerat pe lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania, șantier pe care, la sfârșitul lunii octombrie, lucrările au ajuns la 87% execuție. Ritmul foarte bun de lucru este susținut de o mobilizare consistentă a constructorului român, Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98, care are în șantier aproximativ 300 de persoane și peste 300 de utilaje și echipamente”, a scris CNIR pe Facebook.

Compania Națională de Investiții Rutiere monitorizează permanent evoluția lucrărilor și mobilizarea constructorului. Obiectivul urmărit este menținerea unui ritm cât mai bun de execuție, cu respectarea cerințelor de calitate și a prevederilor contractuale.

În cadrul ședinței lunare de progres, specialiștii CNIR au verificat și condițiile în care este executat stratul de uzură. Având în vedere temperaturile specifice acestei perioade, verificările efectuate în teren au vizat temperatura aerului, temperatura stratului suport și temperatura mixturilor asfaltice.

Măsurătorile au fost realizate atât în timpul așternerii mixturilor asfaltice, cât și după încheierea operațiunilor de compactare, pentru a urmări dacă sunt respectate condițiile necesare punerii în operă.

CNIR atrage atenția că, în perioada următoare, condițiile meteorologice pot influența semnificativ desfășurarea și ritmul lucrărilor.

„Compania Națională de Investiții Rutiere monitorizează permanent evoluția lucrărilor și mobilizarea constructorului, urmărind menținerea unui ritm cât mai bun de execuție, în condițiile respectării cerințelor de calitate și prevederilor contractuale. În cadrul ședinței lunare de progres, specialiștii CNIR au avut în vedere și verificarea condițiilor de execuție a stratului de uzură. Având în vedere temperaturile specifice perioadei, au fost verificate în teren temperaturile aerului și ale stratului suport, precum și ale mixturilor asfaltice, atât la așternere, cât și după finalizarea compactării pentru a urmări condițiile de punere în operă. În următoarea perioadă, condițiile meteo pot influența semnificativ desfășurarea și ritmul lucrărilor”, a informat CNIR.

Termenul contractual de finalizare a lucrărilor pentru subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia este 20 mai 2027.

Valoarea contractului de proiectare și execuție se ridică la 785 de milioane de lei. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport 2021-2027.