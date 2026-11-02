Reguli noi pentru comenzile online de Black Friday. Taxe suplimentare de la 1 noiembrie pentru produsele din afara UE

Românii care comandă produse online din afara Uniunii Europene trebuie să țină cont de noile taxe aplicate începând cu 1 noiembrie 2026. O taxă europeană de procesare de 2 euro pentru fiecare categorie distinctă de produse din punct de vedere vamal se adaugă taxei de 3 euro introduse în luna iulie. Costurile pot fi transferate cumpărătorilor, iar în cazul retururilor recuperarea sumelor achitate poate ridica probleme, potrivit explicațiilor oferite de Cristi Movilă, președintele Asociației Magazinelor Online, la Știrile Pro TV.

În plină perioadă a reducerilor de Black Friday, consumatorii trebuie să acorde atenție costurilor suplimentare asociate comenzilor online provenite din afara Uniunii Europene.

De la 1 noiembrie 2026, a intrat în vigoare o taxă europeană de procesare de 2 euro, calculată pentru fiecare categorie de produse cu încadrare vamală distinctă.

Cristi Movilă, președintele Asociației Magazinelor Online, a explicat că măsura este legată de numărul foarte mare de colete care intră anual pe teritoriul Uniunii Europene și de costurile presupuse de verificarea acestora.

„E vorba de o taxă de procesare de 2 euro pentru fiecare articol distinct din punct de vedere vamal, care intră pe teritoriul Uniunii Europene. Avem un volum foarte mare de colete care au intrat. De exemplu, anul trecut au fost aproape șase miliarde de colete care au intrat pe teritoriul Uniunii. Iar aceste colete trebuie procesate. Sunt niște costuri de procesare pe care le suportăm noi. E foarte important să înțelegem asta. Adică, în momentul în care un comerciant trimite pe teritoriul Uniunii un colet, el este supus unor costuri. Avem transport, trebuie să existe anumite controale pentru coletul respectiv și așa mai departe. Și atunci ajungem să plătim, iată, acum, de la 1 noiembrie, 2 euro pentru fiecare categorie de produse”, a explicat acesta.

Taxa de procesare de 2 euro se adaugă taxei vamale de 3 euro aplicate din 1 iulie 2026 pentru produsele încadrate în regimul coletelor de valoare mică, de până la 150 de euro.

Astfel, pentru un colet care conține trei categorii vamale distincte, precum pantaloni, un tricou și un parfum, cele două taxe pot ajunge împreună la 15 euro.

Calculul presupune câte 3 euro taxă vamală și câte 2 euro taxă de procesare pentru fiecare dintre cele trei categorii de produse.

În cazul mai multor produse din aceeași categorie, încadrarea vamală poate influența numărul taxelor aplicate.

Cristi Movilă a explicat că inclusiv două tricouri pot fi tratate distinct dacă au țări de origine diferite și încadrări vamale separate.

„Exact, 2 euro pe fiecare produs distinct din punct de vedere vamal. Practic, dacă noi cumpărăm inclusiv două tricouri care au două țări de origine diferite, ele vor avea de două ori taxa aceasta de 2 euro. Și spuneam că e foarte important să facem bine calculele. Ce avem aici este un exemplu despre cum ar urma să plătim pentru un colet din afara Uniunii Europene de acum”, a declarat reprezentantul Asociației Magazinelor Online.

Deși obligațiile vamale revin în principal comercianților și platformelor care introduc produsele pe piața europeană, costurile pot fi incluse în prețul final sau afișate separat la finalizarea comenzii.

„Noi, de cele mai multe ori, dar nu vedem asta la început. De aceea e important să știm de la început ce urmează. Oficial, o plătește comerciantul, doar că acest comerciant dă mai departe taxa respectivă în prețul produsului sau o transferă transparent către client. Adică, în momentul în care avem coșul de cumpărături, la finalul coșului de cumpărături putem vedea această taxă deja adăugată în mod transparent”, a explicat Cristi Movilă.

Un alt aspect important este recuperarea sumelor în situația în care cumpărătorul decide să returneze produsele.

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentantul industriei, taxele achitate pentru procesarea vamală nu sunt restituite automat în cazul unui retur. Comerciantul poate însă decide să suporte aceste costuri și să returneze cumpărătorului întreaga sumă.

„Corect. Foarte importantă această mențiune. În momentul în care am plătit taxa, atât taxa vamală, cât și taxa de procesare, coletele au ajuns pe teritoriul Uniunii. Taxa a fost încasată. Deci nu se restituie. Poate exista o excepție în care comerciantul decide să restituie întreaga sumă, dar este decizia pură a comerciantului. Deci e foarte important să înțelegem lucrurile astea”, a precizat acesta.

Cristi Movilă a atras atenția că, înainte de plasarea unei comenzi, consumatorii ar trebui să verifice atât valoarea finală a produselor, cât și costurile de transport, taxele aplicabile și identitatea comerciantului.

Reprezentantul Asociației Magazinelor Online a explicat că noile reguli urmăresc și încurajarea comercianților din afara Uniunii Europene să utilizeze depozite aflate pe teritoriul comunitar.

„Pe de altă parte, toate aceste taxe au rolul de a încuraja comercianții din afara Uniunii să mute marfa pe teritoriul Uniunii și să o trimită de aici, adică să facă un import așa cum fac majoritatea businessurilor care vând aici. Toate aceste procese sunt vămuite, adică au taxe vamale adăugate. Le procesează businessul respectiv, după care le trimite mai departe individual către clienții finali.”

În privința cumpărăturilor de Black Friday, acesta a subliniat și importanța drepturilor consumatorilor, în special atunci când comenzile sunt plasate la comercianți din afara Uniunii Europene.

Verificarea condițiilor de retur și identificarea firmei de la care este cumpărat produsul pot evita situațiile în care recuperarea banilor sau soluționarea unei reclamații devin dificile.