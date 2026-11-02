Banii din Programul Anghel Saligny vor fi redistribuiți. Guvernul introduce noi reguli pentru plata facturilor restante

Guvernul a aprobat luni, 2 noiembrie, modificări privind utilizarea fondurilor din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, la propunerea Ministerului Finanțelor. Sumele rezervate beneficiarilor, dar nesolicitate în ritmul estimat, vor putea fi redistribuite pentru achitarea facturilor restante aferente lucrărilor executate. Măsura urmărește deblocarea plăților și continuarea investițiilor finanțate prin program. Redistribuirea se va realiza în limita bugetului deja aprobat, fără suplimentarea alocărilor.

Guvernul a decis modificarea mecanismului de utilizare a fondurilor din Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, astfel încât resursele financiare rezervate, dar neutilizate de unii beneficiari, să poată fi direcționate către plata lucrărilor deja executate de alți beneficiari.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Finanțelor, măsura face parte dintr-un pachet de modificări aprobat de Executiv pentru deblocarea plăților, asigurarea continuității investițiilor și prevenirea acumulării unor noi obligații bugetare fără acoperire financiară.

În prezent, o parte dintre fondurile programului sunt rezervate beneficiarilor care și-au asumat o contribuție proprie de 20% la finanțarea investițiilor. Cu toate acestea, solicitările efective de transfer sunt sub nivelul estimat la momentul repartizării sumelor.

Din cauza mecanismului actual, fondurile rezervate nu au putut fi utilizate pentru achitarea altor facturi deja transmise, chiar dacă banii erau disponibili în bugetul aprobat al programului.

Pentru eliminarea acestui blocaj, modificările aprobate permit Ministerului Dezvoltării să diminueze, începând cu luna noiembrie 2026, fondurile rezervate beneficiarilor care nu au solicitat transferurile financiare în ritmul prevăzut inițial.

Reducerea sumelor se va realiza proporțional cu solicitările de plată depuse în primele zece luni ale anului, raportate la alocările estimate inițial. Calculul va ține cont de media lunară a solicitărilor de transfer înregistrate de fiecare beneficiar.

Prin această ajustare, autoritățile urmăresc să pună la dispoziție resurse financiare care pot fi utilizate pentru achitarea facturilor restante ale altor beneficiari ai Programului Anghel Saligny.

Redistribuirea nu presupune introducerea unor fonduri suplimentare în program, ci utilizarea sumelor existente în funcție de necesarul efectiv de plată.

Creditele bugetare disponibilizate prin reducerea rezervărilor vor fi folosite pentru efectuarea unor transferuri parțiale, calculate proporțional pentru fiecare solicitare înregistrată în platforma digitală a programului.

Conform mecanismului aprobat, distribuirea acestor fonduri se va realiza fără aplicarea criteriilor de prioritizare. Astfel, sumele disponibile vor fi repartizate proporțional între solicitările înregistrate, în loc să fie alocate pe baza unei ordini de prioritate.

Măsura vizează diminuarea volumului facturilor neachitate pentru lucrările deja executate și reducerea riscului apariției unor întârzieri suplimentare în derularea investițiilor.

Modificările aprobate de Guvern stabilesc și un termen-limită pentru utilizarea fondurilor care rămân rezervate beneficiarilor după aplicarea mecanismului de diminuare.

Astfel, sumele rezervate care nu au fost reduse vor putea fi solicitate cel târziu până la 10 decembrie 2026.

Ministerul Finanțelor precizează că noul mecanism urmărește reducerea stocului de facturi restante și evitarea întârzierilor în execuția lucrărilor, fără majorarea alocărilor bugetare aprobate.

Autoritățile prezintă modificarea drept o soluție de deblocare a plăților și de redistribuire a resurselor existente, în funcție de necesarul efectiv de finanțare al beneficiarilor Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”.