Atac cibernetic asupra frigiderelor și congelatoarelor din supermarketurile europene. Sute de mii de euro în produse alimentare ar putea fi compromise

Mai multe supermarketuri din Belgia, Suedia și Irlanda au fost afectate de un incident informatic care a provocat creșterea temperaturilor în frigidere și congelatoare. Sute de mii de euro în produse alimentare au fost compromise, iar incidentul a readus în atenție vulnerabilitățile sistemelor de refrigerare conectate la internet, după un atac similar care a vizat magazine din Franța în urmă cu câteva săptămâni.

Zeci de supermarketuri europene au raportat creșteri ale temperaturilor din instalațiile frigorifice în timpul nopții, existând suspiciuni că acestea au fost provocate de un atac informatic. Lanțuri de magazine din Belgia, Suedia și Irlanda au fost afectate, conform Euronews.

Presa belgiană a relatat luni că temperaturile frigiderelor au fost ridicate până la 70 de grade Celsius, ceea ce a dus la aruncarea unor produse alimentare în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

În Belgia, incidentul ar fi afectat aproximativ 40 de supermarketuri Delhaize, 15 magazine Carrefour și cinci unități Spar. Probleme au fost semnalate și de grupul specializat în produse din carne De Laet en Van Haver, ale cărui instalații frigorifice au fost, de asemenea, afectate.

Un reprezentant Delhaize a confirmat existența unui incident informatic care a vizat sistemele de refrigerare din câteva zeci de magazine. Compania a precizat că a luat imediat măsurile necesare pentru a menține unitățile deschise și operaționale.

La rândul său, Mich Vergauwen, purtătorul de cuvânt al Carrefour Belgia, a confirmat că este vorba despre un atac cibernetic și a precizat că impactul acestuia este foarte limitat.

Atacul ar fi fost desfășurat de infractorii informatici în intervalul dintre noaptea de duminică și dimineața zilei de luni, provocând creșterea bruscă a temperaturilor din frigidere.

Probleme au fost raportate și în Suedia, unde mai multe magazine ale lanțului de supermarketuri ICA ar fi fost afectate în cursul nopții.

În Irlanda, 13 magazine SuperValu au fost vizate de un presupus atac cibernetic, potrivit unui comunicat al companiei Musgrave, proprietarul lanțului.

În Luxemburg, Delhaize a suspendat preventiv sistemele de comandă, ca măsură de precauție.

Incidentul survine la câteva săptămâni după un atac similar produs în Franța, pe 12 octombrie 2026. Atunci, sute de supermarketuri aparținând lanțurilor Intermarché și Coopérative U au fost victimele unui atac cibernetic care a vizat sistemele de refrigerare.

Stephan Moelans, directorul general al companiei Sabcobel, specializată în instalarea echipamentelor frigorifice, a declarat pentru agenția de presă Belga că atacul din Belgia utilizează exact același mecanism ca incidentul informatic anterior din Franța.

Reprezentantul companiei a precizat că, în ultimele săptămâni, Sabcobel a depus eforturi considerabile pentru a-și proteja clienții și instalațiile frigorifice împotriva acestei vulnerabilități.

Potrivit lui Stephan Moelans, vulnerabilitatea nu poate fi eliminată doar printr-o actualizare software. Pentru remedierea problemei sunt necesare și modificări fizice ale echipamentelor frigorifice.

Aceste intervenții presupun investiții, iar una dintre cele mai simple soluții este administrarea frigiderelor prin intermediul unei conexiuni securizate la internet. Majoritatea clienților Sabcobel au trecut la acest sistem după atacul produs în Franța. Compania cunoaște aproximativ 20 de unități frigorifice afectate în Belgia, din cele câteva sute pe care le gestionează în această țară.

În Suedia, mai multe magazine ale lanțurilor ICA și Coop au fost afectate de atacuri asupra sistemelor de refrigerare. Un reprezentant ICA a confirmat că incidentul a vizat un număr mic de magazine care funcționează în afara rețelei centrale a companiei. Reprezentanții lanțului au precizat că oferă sprijin unităților afectate pentru gestionarea situației, conform BBC.

Un magazin ICA din Sjöbo, localitate din sudul Suediei, a anunțat pe rețelele sociale că frigiderele și congelatoarele sale au fost atacate informatic în timpul nopții, iar temperatura acestora a fost setată la 50 de grade. Magazinul a fost închis temporar, însă între timp și-a reluat activitatea și primește din nou clienți.

Au fost afectate și șapte dintre cele aproximativ 800 de magazine Coop din Suedia. Compania a transmis pentru BBC că situația este în prezent limitată și se află sub control.

Atacurile au vizat și magazine din Irlanda, Țările de Jos și Estonia. În Irlanda, incidentul a afectat 13 supermarketuri SuperValu. Un reprezentant al Musgrave Group, compania care deține lanțul, a confirmat pentru publicația The Irish Times că un incident de securitate informatică a afectat sistemele de refrigerare. Impactul a fost însă limitat la un anumit model de frigider.

În Țările de Jos, cel puțin 17 companii au fost vizate în timpul nopții, potrivit unui reprezentant al producătorului danez Danfoss, care a oferit informații postului public de radio NOS. Atacul asupra sistemelor de congelare și răcire a afectat măcelării și magazine mici de cartier.

În Estonia, un supermarket Selver a fost, de asemenea, afectat. Potrivit postului public ERR, există informații și despre alte companii din țară care s-ar fi confruntat cu probleme similare.