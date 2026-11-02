Piața auto din România continuă să piardă teren. În primele zece luni au fost înmatriculate cu peste 12.000 de mașini noi mai puțin decât în 2025

Piața auto din România a continuat să înregistreze scăderi în octombrie 2026, atât în cazul autoturismelor noi, cât și al celor second-hand înmatriculate pentru prima dată în țară. Potrivit raportului Asociației Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), realizat pe baza datelor lunare furnizate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), declinul este mai accentuat dacă sunt analizate înmatriculările cumulate din primele zece luni ale anului.

În octombrie 2026 au fost înmatriculate 12.116 autoturisme noi, cu 5,63% mai puține decât în aceeași lună din 2025. Scăderea este și mai mare la nivelul perioadei ianuarie-octombrie.

În primele zece luni ale anului, în România au fost înmatriculate 109.326 de autoturisme noi, față de 121.609 unități în intervalul similar din 2025. Diferența corespunde unui recul de 10,1% al pieței.

Datele ACAROM arată că autoturismele hibride au avut cel mai mare număr de înmatriculări în primele zece luni ale anului. Au fost înregistrate 62.059 de mașini cu sisteme hibride de propulsie, în creștere cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Autoturismele complet electrice au înregistrat, la rândul lor, o evoluție pozitivă. În intervalul ianuarie-octombrie au fost înmatriculate 9.384 de astfel de vehicule, cu 45,6% mai multe decât în primele zece luni din 2025.

În schimb, înmatriculările mașinilor cu motoare pe benzină au scăzut cu 34,9%, până la 18.475 de unități. Pentru autoturismele alimentate cu benzină și GPL, numărul înmatriculărilor a ajuns la 13.078, în scădere cu 20,2%.

Și segmentul diesel a înregistrat un recul important. În primele zece luni din 2026 au fost înmatriculate 6.330 de autoturisme cu acest tip de motorizare, cu 40,3% mai puține decât în perioada similară a anului precedent.

În clasamentul mărcilor cu cele mai multe autoturisme noi înmatriculate în România în primele zece luni din 2026, Dacia ocupă primul loc, cu 22.633 de unități.

Toyota se află pe poziția a doua, cu 12.158 de autoturisme, urmată de Skoda, cu 8.726 de unități, și Volkswagen, cu 7.704 unități.

Următoarele poziții sunt ocupate de Renault, cu 5.201 mașini, BYD, cu 4.969 de unități, Mercedes-Benz, cu 4.426 de autoturisme, Ford, cu 4.363 de unități, Hyundai, cu 4.192 de mașini, și BMW, cu 3.838 de unități.

Declinul înmatriculărilor a fost vizibil și în cazul autoturismelor second-hand aduse din străinătate și înmatriculate pentru prima dată în România.

În octombrie 2026, acest segment a înregistrat 27.216 unități, cu 23,8% mai puține decât în octombrie 2025.

La nivelul primelor zece luni ale anului, numărul mașinilor second-hand înmatriculate pentru prima dată în România a ajuns la 254.323 de unități. În aceeași perioadă din 2025 fuseseră înregistrate 298.598 de autoturisme, ceea ce înseamnă o scădere de 14,8%.

Datele ACAROM indică astfel un recul atât pe piața autoturismelor noi, cât și pe segmentul mașinilor second-hand înmatriculate pentru prima dată în țară, în perioada ianuarie-octombrie 2026.