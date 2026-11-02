Anvelope de iarnă sau all season în sezonul rece 2026-2027? Ce diferențe trebuie să cunoască șoferii?

Pentru iarna 2026-2027, șoferii care aleg anvelope all season trebuie să fie atenți la un detaliu care îi poate scuti de amenzi. Denumirea de pe ambalaj nu este suficientă pentru a demonstra că pneurile respectă legea. Un marcaj de pe flancul anvelopei face diferența atunci când drumurile sunt acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Șoferii care intenționează să folosească anvelope all season în iarna 2026-2027 trebuie să verifice marcajele înscrise pe flancul acestora. În România, denumirea comercială „all season” nu este suficientă pentru a demonstra că pneurile respectă cerințele legale pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția asupra importanței cunoașterii legislației naționale privind echiparea autovehiculelor pentru sezonul rece.

Obligația de a utiliza anvelope de iarnă nu este condiționată de o dată fixă din calendar, ci de starea carosabilului. Prin urmare, șoferii trebuie să își echipeze mașinile în funcție de condițiile de drum, pentru a respecta prevederile legale atunci când circulă pe șosele acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Potrivit precizărilor RAR, marcajele care trebuie căutate pe anvelope sunt M+S, M.S. sau M&S. Acestea indică îndeplinirea cerințelor legale pentru circulația pe drumurile publice în condiții de iarnă, indiferent dacă pneurile sunt comercializate drept anvelope de iarnă sau all season.

Denumirea „all season”, întâlnită pe numeroase modele de anvelope, are caracter comercial și nu reprezintă, în sine, o certificare pentru utilizarea în condiții de iarnă. Din acest motiv, înainte de a cumpăra sau de a monta pneurile, șoferii trebuie să verifice inscripțiile de pe flancul acestora.

Un alt marcaj întâlnit pe anvelope este 3PMSF, reprezentat de un munte cu trei vârfuri și un fulg de zăpadă. Acesta arată că pneul a trecut un test specific de performanță în condiții de zăpadă severă și oferă informații suplimentare despre comportamentul său în sezonul rece.

În România, însă, potrivit precizărilor RAR, marcajul M+S, M.S. sau M&S este cel relevant pentru îndeplinirea cerinței legale privind anvelopele de iarnă. Astfel, șoferii care aleg pneuri all season trebuie să se asigure că acestea poartă unul dintre marcajele acceptate de legislația națională.

Codul Rutier prevede sancțiuni pentru conducerea unui autovehicul pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope de iarnă corespunzătoare. Conform OUG nr. 195/2002, această faptă se sancționează cu amendă și reținerea certificatului de înmatriculare.

Principala diferență dintre anvelopele de iarnă și cele all season constă în modul în care sunt proiectate și în condițiile de drum pentru care sunt destinate. Anvelopele de iarnă sunt concepute pentru temperaturi scăzute și pentru a asigura aderența pe suprafețe acoperite cu zăpadă. Modelele care poartă simbolul 3PMSF au trecut un test specific de performanță în condiții de zăpadă severă.

Anvelopele all season sunt proiectate pentru a fi utilizate atât vara, cât și iarna, în limitele de performanță stabilite de producător. Acestea pot reprezenta o opțiune pentru șoferii care doresc să evite schimbarea pneurilor de două ori pe an. Totuși, performanțele diferă în funcție de model și de condițiile de utilizare.

Din punct de vedere legal, în România, anvelopele all season care au marcajele M+S, M.S. sau M&S sunt acceptate pentru circulația pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, potrivit precizărilor RAR. Cu toate acestea, respectarea cerințelor legale nu garantează că aceste pneuri oferă aceleași performanțe ca anvelopele de iarnă testate pentru condiții de zăpadă severă.

Șoferii care circulă frecvent pe drumuri montane sau în zone cu ninsori abundente trebuie să ia în considerare și caracteristicile tehnice ale anvelopelor, nu doar marcajele necesare pentru respectarea legislației.

Pentru iarna 2026-2027, conducătorii auto trebuie să se asigure că anvelopele respectă cerințele legale și să aleagă echiparea în funcție de condițiile de drum și de specificul traseelor pe care circulă.