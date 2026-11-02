TOP alimente care ajută la înfrumusețarea părului: Cum poți avea un păr mai frumos, mai puternic și mai des

Părul care cade mai mult decât de obicei sau își pierde din densitate poate avea legătură și cu ceea ce ajunge zilnic în farfurie. Proteinele, fierul, zincul și anumite vitamine au un rol important pentru foliculi. Iată ce alimente pot susține sănătatea părului și când dieta devine prea restrictivă.

Părul poate spune multe despre om și stilul său de viață. Atunci când dieta nu furnizează suficiente proteine, fier, vitamine sau minerale, schimbările pot deveni vizibile prin căderea excesivă a părului, subțierea firelor sau pierderea strălucirii.

Problemele pot apărea mai ales atunci când alimentația este prea restrictivă. Dacă o persoană mănâncă prea puțin sau elimină grupe întregi de alimente fără să le înlocuiască în mod corespunzător, organismul își poate direcționa resursele către funcțiile esențiale. Creșterea părului nu reprezintă o prioritate pentru supraviețuire, iar foliculii pot intra mai devreme în faza de repaus. Efectele nu apar neapărat imediat, ci pot deveni vizibile după câteva luni, sub forma unei căderi difuze mai accentuate.

Printre nutrienții importanți pentru sănătatea părului se numără proteinele, fierul, zincul, vitaminele din grupul B, vitamina D, acizii grași esențiali, vitamina C.

Ouăle sunt printre cele mai accesibile alimente atunci când este nevoie de un aport bun de proteine. Acestea furnizează aminoacizii utilizați de organism pentru formarea keratinei și conțin vitamine din grupul B, inclusiv biotină.

Biotina este asociată frecvent cu sănătatea părului, însă deficitul acestei vitamine este rar în cazul persoanelor care au o alimentație variată. Prin urmare, un consum foarte mare de biotină nu înseamnă automat că părul va crește mai repede sau va deveni mai des.

Somonul, sardinele, macroul, heringul și păstrăvul oferă proteine de calitate și grăsimi nesaturate. Peștele gras reprezintă, de asemenea, una dintre sursele alimentare naturale importante de vitamina D.

Acizii grași Omega-3 fac parte din structura membranelor celulare și sunt implicați în numeroase procese normale ale organismului. Ei nu trebuie considerați un tratament direct pentru căderea părului, însă pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, care contribuie la sănătatea pielii și a scalpului.

Nucile și semințele pot fi introduse cu ușurință în alimentația de zi cu zi și furnizează grăsimi nesaturate, proteine vegetale și minerale. Nucile, semințele de in și cele de chia conțin și acizi grași Omega-3 de origine vegetală.

O alimentație variată poate include nuci, migdale, alune, semințe de dovleac, semințe de floarea-soarelui, semințe de chia sau semințe de in. Acestea pot fi adăugate în iaurt, salate sau alte preparate, fără ca dieta să fie transformată într-un regim complicat.

Legumele și fructele nu acționează direct asupra foliculilor și nu reprezintă un „tratament” pentru creșterea părului. Ele contribuie însă la o alimentație bogată în vitamine, minerale și compuși antioxidanți, necesari pentru buna funcționare a organismului.

Vitamina C are un rol important în sinteza colagenului și ajută organismul să absoarbă fierul non-hem din alimentele de origine vegetală. Ardeiul gras, citricele, kiwi, căpșunile, broccoli, roșiile și fructele de pădure se numără printre alimentele care pot contribui la aportul de vitamina C, potrivit Dr. MAX.