Ce se întâmplă în organism când renunți la alimentele ultraprocesate? Primele schimbări apar mai repede decât crezi

Mezelurile sau snacksurile pot dispărea treptat din meniul zilnic, iar organismul poate începe să reacționeze mai repede decât ne-am aștepta. Digestia, energia și senzația de sațietate se pot schimba în primele săptămâni! Denisa-Elena Haiduc, dietetician, ne explică ce se întâmplă când reducem alimentele ultraprocesate.

Alimentele ultraprocesate au ajuns să facă parte din rutina zilnică fără să ne dăm întotdeauna seama. Produsele de patiserie, dulciurile, snacksurile, mezelurile și alte produse ambalate devin soluții rapide atunci când timpul este limitat și foamea apare între două activități.

Reducerea lor poate aduce schimbări care se simt chiar din primele săptămâni, de la digestie și tranzitul intestinal până la nivelul de energie și senzația de sațietate. Denisa-Elena Haiduc, dietetician, a explicat, într-un interviu acordat pentru caloria.ro, că beneficiile depind însă în mare măsură de alimentele cu care sunt înlocuite produsele ultraprocesate.

Atunci când consumul acestora este redus, organismul primește, de regulă, mai puține zaharuri adăugate, sare, grăsimi saturate și energie provenită din produse foarte bogate caloric. În același timp, dacă în locul lor sunt introduse alimente mai puțin procesate, poate crește aportul de fibre, vitamine, minerale și compuși bioactivi.

Potrivit dieteticianului, în primele săptămâni pot apărea schimbări precum o digestie mai bună, un tranzit intestinal mai regulat, reducerea senzației de balonare și o sațietate mai bună între mese. La nivel metabolic, efectele depind de ceea ce este consumat în locul alimentelor ultraprocesate și de starea inițială de sănătate.

În timp, reducerea produselor ultraprocesate poate contribui la îmbunătățirea profilului lipidic, a controlului glicemic și a tensiunii arteriale, însă aceste modificări trebuie evaluate prin analize, a explicat Denisa-Elena Haiduc.

Digestia poate fi una dintre primele zone în care oamenii observă o schimbare. Atunci când produsele ultraprocesate sunt înlocuite cu alimente integrale, crește aportul de fibre, iar acestea contribuie la un tranzit intestinal normal și reprezintă un substrat important pentru microbiota intestinală.

Schimbarea surselor alimentare poate influența, în timp, compoziția și activitatea microbiotei. Astfel, unele persoane pot observa un tranzit mai regulat, mai puțină balonare sau o reducere a senzației de „prea greu” după mese.

Dieteticianul atrage însă atenția că simpla eliminare a unui produs ultraprocesat nu garantează apariția acestor beneficii. Dacă acesta este înlocuit cu un alt aliment sărac în fibre și dezechilibrat din punct de vedere nutrițional, rezultatul poate fi diferit.

Reducerea alimentelor ultraprocesate poate fi însoțită și de o senzație mai mare de energie. Acest lucru poate apărea atunci când produsele foarte procesate sunt înlocuite cu alimente mai puțin procesate și mai nutritive, care furnizează fibre, proteine, carbohidrați complecși, grăsimi de calitate, vitamine și minerale.

În plus, reducerea produselor foarte bogate în zaharuri adăugate poate contribui la un profil glicemic mai stabil pe parcursul zilei. Pentru unele persoane, acest lucru se poate traduce prin mai puține fluctuații ale energiei și prin reducerea senzației de oboseală dintre mese, potrivit specialistei.

Eliminarea produselor de patiserie, a mezelurilor sau a altor alimente ultraprocesate nu garantează, de una singură, scăderea în greutate. O masă alcătuită din alimente considerate sănătoase poate avea, la rândul ei, o densitate calorică ridicată.

Uleiul, nucile, semințele și avocado pot face parte dintr-o alimentație echilibrată, însă cantitățile consumate contează. Potrivit dieteticianului, scăderea în greutate apare atunci când există un deficit energetic adecvat și susținut în timp.

Reducerea alimentelor ultraprocesate poate face acest proces mai ușor pentru unele persoane, mai ales atunci când acestea sunt înlocuite cu alimente mai sățioase și mai bogate în nutrienți. Totuși, mesele trebuie echilibrate, alimentele combinate corespunzător, iar cantitățile adaptate nevoilor individuale.

„Depinde foarte mult de alimentele cu care le înlocuim. Foarte multe persoane se păcălesc aici: elimină produsele ultraprocesate și consideră automat că orice farfurie rezultată este una potrivită pentru scădere în greutate. Am întâlnit, însă, multe mese considerate ‘sănătoase’ care ajungeau să aibă o densitate calorică foarte mare, mai ales prin cantități generoase de ulei, nuci, semințe, avocado și lista poate continua. Scăderea în greutate apare atunci când există un deficit energetic adecvat și susținut în timp. Faptul că reducem alimentele ultraprocesate poate face acest lucru mai ușor pentru unele persoane, mai ales dacă acestea sunt înlocuite cu alimente mai sățioase și mai bogate în nutrienți. Dar dacă nu știm să echilibrăm mesele, să combinăm alimentele și, foarte important, să adaptăm cantitățile la nevoile individuale, eliminarea ultraprocesatelor nu garantează scăderea în greutate”, a explicat dieteticianul.

Cuvântul „detox” apare frecvent atunci când sunt promovate schimbări alimentare. Renunțarea la zahăr, consumul de sucuri verzi sau eliminarea anumitor produse sunt uneori prezentate drept metode prin care organismul ar fi „curățat”.

Denisa-Elena Haiduc explică însă că organismul are deja propriul sistem de detoxifiere, iar ficatul și rinichii au roluri esențiale în metabolizarea și eliminarea diferitelor substanțe.

Reducerea alimentelor ultraprocesate poate avea efecte benefice atunci când acestea sunt înlocuite cu opțiuni mai puțin procesate. În acest fel, poate fi redus aportul excesiv de zaharuri adăugate, sare și grăsimi saturate și poate crește aportul de fibre, vitamine și minerale.

În loc să „curățăm” organismul printr-o cură de detoxifiere, alimentația poate contribui la un mediu favorabil pentru procesele fiziologice normale. Cu alte cuvinte, organismul își desfășoară propriile funcții, iar o alimentație mai echilibrată îi poate furniza nutrienții necesari pentru acestea.