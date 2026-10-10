TOP alimente care ne întăresc dantura! Ce ar trebui să consumăm pentru dinți mai puternici
SURSA FOTO: Dreamstime - morcov, dinți frumoși
Dinții puternici nu depind doar de periuța de dinți și vizitele la dentist. Unele alimente consumate frecvent pot ajuta la protejarea smalțului, stimularea salivei și menținerea sănătății gingiilor.
TOP alimente care ne întăresc dantura! Ce ar trebui să consumăm pentru dinți mai puternici?
Sănătatea dinților este importantă atât pentru aspectul danturii, cât și pentru funcții esențiale precum mestecarea corectă a alimentelor și vorbirea clară.
Pe lângă periajul regulat și vizitele la medicul dentist, alimentația poate avea un rol important în menținerea dinților puternici și sănătoși.
lactate
Printre alimentele recomandate pentru sănătatea danturii se numără laptele și produsele lactate, precum iaurtul și brânza. Acestea conțin calciu, un mineral care contribuie la formarea și menținerea smalțului dentar.
În plus, brânza ajută la menținerea unui pH echilibrat în cavitatea bucală, ceea ce poate contribui la prevenirea cariilor.
legume verzi
Legumele verzi, precum spanacul, salata și broccoli, sunt alte alimente benefice pentru dinți. Acestea sunt bogate în calciu și alte vitamine importante. Mestecarea lor contribuie, de asemenea, la curățarea ușoară a dinților și stimulează producția de salivă. Saliva are un rol important în protejarea danturii.
mere
Merele, morcovii și țelina se numără și ele printre alimentele prietenoase cu dinții. Fiind crocante, acestea ajută la curățarea naturală a dinților în timpul mestecatului. În același timp, mestecarea lor stimulează gingiile și crește fluxul de salivă, care contribuie la combaterea bacteriilor.
semințe
Nucile și semințele, precum migdalele și semințele de floarea-soarelui, oferă minerale esențiale organismului și contribuie la întărirea oaselor și a dinților. Introducerea acestora în alimentație poate completa o dietă care susține sănătatea danturii.
apă
Apa are, de asemenea, un rol esențial. Consumul suficient de apă ajută la îndepărtarea resturilor de mâncare din cavitatea bucală și reduce aciditatea din gură.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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