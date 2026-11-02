Donald Trump ar putea retrage mii de soldați americani din Europa. NATO se pregătește pentru cel mai rău scenariu

Aliații europeni din NATO se tem că președintele american Donald Trump ar putea decide retragerea a mii de soldați din Europa sau reducerea contribuțiilor financiare ale Statelor Unite la alianță, în cazul în care republicanii vor suferi o înfrângere la alegerile de la jumătatea mandatului, programate marți, 3 noiembrie. Potrivit unor diplomați NATO citați de POLITICO, o eventuală pierdere a controlului asupra Congresului l-ar putea determina pe liderul de la Casa Albă să își concentreze atenția asupra politicii externe, unde dispune de o libertate mai mare de acțiune.

Țările membre NATO analizează posibilele consecințe ale alegerilor americane de marți, în condițiile în care o eventuală înfrângere a republicanilor ar putea accentua tensiunile dintre Washington și aliații europeni.

Cinci diplomați NATO, care au discutat sub protecția anonimatului cu POLITICO, au declarat că există temeri privind o intensificare a presiunilor exercitate de Donald Trump asupra alianței.

Trei dintre aceștia consideră că președintele american ar putea decide retragerea a mii de militari din Europa, încercând să obțină rezultate importante în politica externă dacă posibilitățile sale de acțiune pe plan intern vor fi limitate de Congres.

Un înalt oficial european din domeniul apărării a explicat că președinții aflați în ultima parte a mandatului și care nu mai beneficiază de sprijin politic suficient în Congres pot deveni mai activi în politica externă.

„De obicei, ceea ce se întâmplă cu președinții șchiopi este un amestec de exprimare a frustrărilor și aventurism în politica externă”, a declarat oficialul, adăugând că atacarea NATO „pare a fi o parte constantă a viziunii [a lui] Trump asupra lumii”.

Un alt diplomat NATO a avertizat că președintele american ar putea avea o reacție puternică în cazul unui rezultat electoral nefavorabil.

„Ar putea fi foarte furios”, a spus diplomatul. Dacă se va întâmpla acest lucru, „va fi foarte dur”, a adăugat el.

Casa Albă susține însă că Donald Trump a contribuit semnificativ la consolidarea alianței.

Secretarul de presă adjunct al Casei Albe, Olivia Wales, a declarat pentru POLITICO că „președintele Trump a făcut mai mult pentru NATO decât oricine altcineva”.

Oficialul american a invocat acordurile privind creșterea cheltuielilor pentru apărare ale statelor aliate la 5% din PIB până în 2035, consolidarea prezenței militare americane în Groenlanda și eforturile Washingtonului de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

În același timp, administrația americană continuă să critice poziția aliaților europeni față de conflictul din Iran.

Potrivit Oliviei Wales, Trump „rămâne ferm convins că aliații noștri NATO ar fi trebuit să fie alături de Statele Unite” în timpul războiului din Iran.

„Președintele nu se va mulțumi niciodată cu declinul gestionat de Occident și va continua să promoveze fără scuze interesele noastre acasă și în străinătate”, a mai transmis reprezentanta Casei Albe.

Una dintre principalele preocupări ale aliaților europeni este revizuirea prezenței militare americane pe continent, un proces ale cărui concluzii sunt așteptate până în luna decembrie.

Potrivit celor trei diplomați NATO citați de POLITICO, Donald Trump ar putea extinde semnificativ amploarea retragerilor militare pentru a-și mobiliza susținătorii politici.

Oana Lungescu, fost oficial NATO și membru distins al institutului britanic Royal United Services Institute, consideră că președintele american ar putea condiționa menținerea trupelor în Europa de acceptarea unui acord de pace în Ucraina susținut de Washington.

„Există riscul ca toate aceste lucruri – revizuirea posturii forțelor SUA, Ucraina, ordinul de securitate european… să fie cumva tratate ca parte a unui acord mult mai amplu cu Putin”, a declarat Oana Lungescu, avertizând că o asemenea evoluție ar putea crea „o situație foarte periculoasă pentru securitatea din Europa”.

Diplomații NATO iau în calcul și posibilitatea reducerii contribuțiilor americane la finanțarea comună a alianței, limitarea mecanismului PURL pentru achiziționarea de armament destinat Ucrainei și o eventuală apropiere suplimentară între Washington și Moscova.

Aceste temeri apar pe fondul tensiunilor transatlantice provocate de întreruperea de către Statele Unite a serviciilor Starlink pentru Ucraina și de reluarea apropierii dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Rezultatul alegerilor americane ar putea avea consecințe și asupra conducerii Pentagonului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, se confruntă cu nemulțumiri în Congres, inclusiv din cauza refuzului de a oferi informări regulate parlamentarilor privind bugetele și operațiunile militare.

Potrivit POLITICO, o eventuală victorie importantă a democraților ar putea intensifica presiunile pentru înlocuirea acestuia.

Un Congres controlat de democrați ar putea declanșa anchete privind demiterea unor generali și amirali, dar și asupra desfășurării războiului cu Iranul.

În cazul plecării lui Hegseth, perioada de tranziție de la conducerea Pentagonului ar putea amâna cu săptămâni sau luni eventualele decizii privind retragerea trupelor americane din Europa.

Legislația americană prevede în prezent un prag minim de 76.000 de militari americani în Europa, însă experții avertizează că eficiența acestei restricții ar putea fi pusă la încercare.

Jennifer Kavanagh, cercetător senior la Defense Priorities, consideră că nu este sigur dacă această limitare ar rezista unei contestări juridice.

„Este îndoielnic că cel puțin numărul de trupe ar rezista controlului legal și, în orice caz, Trump a fost foarte dispus să ignore instanțele”, a declarat aceasta. „Administrația Trump a ignorat în mod regulat îndrumările de finanțare din partea Congresului, cheltuind bani pe activități pe care ramura legislativă nu le-a autorizat.”

Experta a avertizat că, în cazul unei retrageri militare extinse, statele europene ar întâmpina cele mai mari dificultăți în înlocuirea capacităților americane de război electronic, apărare aeriană, informații și recunoaștere, realimentare în aer și logistică militară.

Nu toți aliații împărtășesc însă aceste temeri.

Ministrul Apărării din Muntenegru, Dragan Krapović, a amintit că scenariile privind o eventuală retragere a Statelor Unite din NATO au circulat și anterior, fără să se concretizeze.

„Am avut speculații tot timpul despre ieșirea lui Trump… din NATO; acest lucru nu s-a întâmplat până acum”, a declarat ministrul pentru POLITICO. „Congresul este cel care ia decizia, decizia finală privind reducerea numărului de trupe în Europa”, a adăugat acesta.

Un al șaselea diplomat NATO a atras atenția asupra dificultății de a anticipa deciziile administrației americane.

„Pentru a face presupuneri cu o probabilitate mare de succes este nevoie de un obiect de studiu care să ia decizii raționale”, a spus diplomatul. „Nu cred că am ajuns acolo cu actualul președinte.”

NATO și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de POLITICO.