Termen-limită ANAF pentru firme, azi, 2 noiembrie. Cine este obligat să depună declarația

Firmele și alte entități care au obligația de raportare SAF-T trebuie să transmită declarația informativă D406 până luni, 2 noiembrie 2026. Termenul stabilit de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) vizează raportarea aferentă lunii septembrie sau trimestrului III, în funcție de perioada fiscală aplicabilă fiecărui contribuabil. Declarația se depune electronic, iar obligația este reglementată prin Ordinul ANAF nr. 1.783/2021.

Luni, 2 noiembrie, este ultima zi pentru transmiterea declarației informative D406, utilizată pentru raportarea fișierului standard de control fiscal, cunoscut sub denumirea SAF-T.

Potrivit Ordinului președintelui ANAF nr. 1.783/2021, declarația trebuie transmisă până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Pentru datele aferente lunii septembrie și trimestrului III din 2026, termenul obișnuit ar fi fost 31 octombrie. Întrucât această dată a căzut într-o zi de sâmbătă, iar 1 noiembrie a fost duminică, termenul s-a prelungit până luni, 2 noiembrie, prima zi lucrătoare.

Prelungirea termenelor care expiră în zile nelucrătoare este prevăzută de Codul de procedură fiscală.

Obligația de raportare prin formularul D406 se aplică entităților pentru care raportarea SAF-T a devenit obligatorie, potrivit categoriilor stabilite de ANAF.

Printre acestea se numără societățile cu răspundere limitată (SRL), societățile pe acțiuni (SA), societățile în comandită simplă și pe acțiuni, precum și societățile în nume colectiv.

Sunt vizate, de asemenea, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, companiile naționale, organizațiile cooperatiste și anumite entități fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice străine.

Obligația poate include și firme străine care desfășoară activități prin sedii permanente în România, asociații și alte persoane juridice obligate prin lege să organizeze și să țină contabilitatea în partidă dublă.

Categoriile de contribuabili și excepțiile de la raportare sunt stabilite prin reglementările ANAF privind fișierul standard de control fiscal.

Perioada pentru care contribuabilii trebuie să transmită informațiile prin D406 depinde, în principal, de regimul fiscal aplicabil în materia taxei pe valoarea adăugată.

Contribuabilii care au perioadă fiscală lunară pentru TVA transmit declarația SAF-T lunar. În cazul termenului din 2 noiembrie, aceștia raportează datele aferente lunii septembrie 2026.

Cei care au obligația raportării trimestriale trebuie să transmită informațiile corespunzătoare trimestrului III, respectiv perioadei iulie-septembrie 2026.

Contribuabilii care au perioada fiscală pentru TVA stabilită semestrial sau anual, precum și cei care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, transmit, de regulă, declarația D406 trimestrial.

Fișierul standard de control fiscal permite transmiterea electronică a informațiilor contabile și fiscale într-un format stabilit de ANAF.

Declarația poate cuprinde date referitoare la conturile contabile, clienți, furnizori, tranzacții, active și stocuri. Totuși, toate aceste informații nu trebuie transmise în fiecare lună de către fiecare contribuabil.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 1.783/2021, informațiile referitoare la active au un termen distinct, corelat cu depunerea situațiilor financiare anuale. Datele privind stocurile se transmit la solicitarea organului fiscal, în termenul stabilit de acesta.

Formularul D406 se depune exclusiv electronic, cu respectarea procedurilor și cerințelor tehnice stabilite de ANAF.