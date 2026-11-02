Curs valutar luni, 2 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian la început de săptămână
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru luni, 2 noiembrie 2026. Potrivit cotațiilor oficiale, euro a fost calculat la 5,3403 lei, dolarul american la 4,7658 lei, iar francul elvețian la 5,8009 lei.
Curs valutar luni, 2 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian
Lira sterlină a fost cotată la 6,3879 lei, dolarul canadian la 3,4087 lei, iar dolarul australian la 3,3414 lei. În aceeași zi, dolarul neo-zeelandez a fost evaluat la 2,6786 lei, în timp ce dolarul singaporez a ajuns la 3,7250 lei.
Conform datelor publicate de Banca Națională a României, coroana cehă a fost cotată la 0,2194 lei, coroana daneză la 0,7145 lei, iar lira egipteană la 0,0860 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul a fost de 1,4645 lei, în timp ce 100 de yeni japonezi au fost evaluați la 3,0167 lei.
Leul moldovenesc a avut o valoare de 0,2658 lei, coroana norvegiană a fost cotată la 0,5141 lei, iar zlotul polonez la 1,2090 lei. Rubla rusească a ajuns la 0,0589 lei, coroana suedeză la 0,4882 lei, iar lira turcească la 0,0953 lei.
În ceea ce privește celelalte monede, randul sud-african a fost cotat la 0,2864 lei, realul brazilian la 0,8759 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,7168 lei. Rupia indiană a avut o valoare de 0,0502 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni au fost evaluați la 0,3552 lei. Peso-ul mexican a fost cotat la 0,2544 lei.
Dinarul sârbesc a ajuns la 0,0454 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1044 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe a fost cotat la 1,2976 lei, bahtul thailandez la 0,1412 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,6074 lei. Shekelul israelian a avut o valoare de 1,5213 lei.
Pentru 100 de rupii indoneziene, BNR a stabilit un curs de 0,0263 lei, în timp ce peso-ul filipinez a fost cotat la 0,0749 lei. Valoarea a 100 de coroane islandeze a ajuns la 3,9267 lei, iar ringgitul malaysian a fost evaluat la 1,1708 lei.
Cât valorează gramul de aur
Cursul publicat de BNR pentru 2 noiembrie include și cotația gramului de aur, care a fost stabilită la 597,4380 lei.
Totodată, dreptul special de tragere (DST), unitatea monetară utilizată de Fondul Monetar Internațional, a fost cotat la 6,4618 lei.
|Monedă
|Cod
|Curs BNR (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,3414
|Dolar canadian
|CAD
|3,4087
|Franc elvețian
|CHF
|5,8009
|Coroană cehă
|CZK
|0,2194
|Coroană daneză
|DKK
|0,7145
|Liră egipteană
|EGP
|0,0860
|Euro
|EUR
|5,3403
|Liră sterlină
|GBP
|6,3879
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4645
|100 yeni japonezi
|JPY
|3,0167
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2658
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,5141
|Zlot polonez
|PLN
|1,2090
|Rublă rusească
|RUB
|0,0589
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4882
|Liră turcească
|TRY
|0,0953
|Dolar american
|USD
|4,7658
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2864
|Real brazilian
|BRL
|0,8759
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,7168
|Rupie indiană
|INR
|0,0502
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3552
|Peso mexican
|MXN
|0,2544
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6786
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0454
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1044
|Dirham al Emiratelor Arabe
|AED
|1,2976
|Baht thailandez
|THB
|0,1412
|Dolar din Hong Kong
|HKD
|0,6074
|Shekel israelian
|ILS
|1,5213
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0263
|Peso filipinez
|PHP
|0,0749
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,9267
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1708
|Dolar singaporez
|SGD
|3,7250
|Gram de aur
|XAU
|597,4380
|Drept special de tragere
|XDR
|6,4618
Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR din 2 noiembrie 2026
La data de 2 noiembrie 2026, ora 11:00, ratele dobânzilor ROBID au fost de 5,54% pentru O/N și T/N, 5,61% pentru 1W, 5,72% pentru 1M, 5,77% pentru 3M, 5,78% pentru 6M și 5,84% pentru 12M.
În cazul ROBOR, valorile au fost de 5,83% pentru O/N și T/N, 5,90% pentru 1W, 6,02% pentru 1M, 6,09% pentru 3M, 6,15% pentru 6M și 6,19% pentru 12M.
La 30 octombrie 2026, ratele ROBID erau de 5,55% pentru O/N și T/N, 5,64% pentru 1W, 5,72% pentru 1M, 5,77% pentru 3M, 5,78% pentru 6M și 5,84% pentru 12M.
În aceeași zi, ratele ROBOR se situau la 5,84% pentru O/N și T/N, 5,93% pentru 1W, 6,02% pentru 1M, 6,09% pentru 3M, 6,14% pentru 6M și 6,19% pentru 12M.
Comparativ cu 30 octombrie, la 2 noiembrie ratele ROBID au scăzut pentru perioadele O/N, T/N și 1W, în timp ce celelalte valori au rămas neschimbate. În cazul ROBOR, s-au înregistrat scăderi pentru O/N, T/N și 1W, o creștere pentru 6M, iar ratele pentru 1M, 3M și 12M au rămas la același nivel.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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