Curs valutar luni, 2 noiembrie. Cât valorează euro, dolarul american și francul elvețian la început de săptămână

Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru luni, 2 noiembrie 2026. Potrivit cotațiilor oficiale, euro a fost calculat la 5,3403 lei, dolarul american la 4,7658 lei, iar francul elvețian la 5,8009 lei.

Lira sterlină a fost cotată la 6,3879 lei, dolarul canadian la 3,4087 lei, iar dolarul australian la 3,3414 lei. În aceeași zi, dolarul neo-zeelandez a fost evaluat la 2,6786 lei, în timp ce dolarul singaporez a ajuns la 3,7250 lei.

Conform datelor publicate de Banca Națională a României, coroana cehă a fost cotată la 0,2194 lei, coroana daneză la 0,7145 lei, iar lira egipteană la 0,0860 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, cursul a fost de 1,4645 lei, în timp ce 100 de yeni japonezi au fost evaluați la 3,0167 lei.

Leul moldovenesc a avut o valoare de 0,2658 lei, coroana norvegiană a fost cotată la 0,5141 lei, iar zlotul polonez la 1,2090 lei. Rubla rusească a ajuns la 0,0589 lei, coroana suedeză la 0,4882 lei, iar lira turcească la 0,0953 lei.

În ceea ce privește celelalte monede, randul sud-african a fost cotat la 0,2864 lei, realul brazilian la 0,8759 lei, iar renminbi-ul chinezesc la 0,7168 lei. Rupia indiană a avut o valoare de 0,0502 lei, în timp ce 100 de woni sud-coreeni au fost evaluați la 0,3552 lei. Peso-ul mexican a fost cotat la 0,2544 lei.

Dinarul sârbesc a ajuns la 0,0454 lei, iar hryvna ucraineană la 0,1044 lei. Dirhamul Emiratelor Arabe a fost cotat la 1,2976 lei, bahtul thailandez la 0,1412 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,6074 lei. Shekelul israelian a avut o valoare de 1,5213 lei.

Pentru 100 de rupii indoneziene, BNR a stabilit un curs de 0,0263 lei, în timp ce peso-ul filipinez a fost cotat la 0,0749 lei. Valoarea a 100 de coroane islandeze a ajuns la 3,9267 lei, iar ringgitul malaysian a fost evaluat la 1,1708 lei.

Cursul publicat de BNR pentru 2 noiembrie include și cotația gramului de aur, care a fost stabilită la 597,4380 lei.

Totodată, dreptul special de tragere (DST), unitatea monetară utilizată de Fondul Monetar Internațional, a fost cotat la 6,4618 lei.

Monedă Cod Curs BNR (lei) Dolar australian AUD 3,3414 Dolar canadian CAD 3,4087 Franc elvețian CHF 5,8009 Coroană cehă CZK 0,2194 Coroană daneză DKK 0,7145 Liră egipteană EGP 0,0860 Euro EUR 5,3403 Liră sterlină GBP 6,3879 100 forinți maghiari HUF 1,4645 100 yeni japonezi JPY 3,0167 Leu moldovenesc MDL 0,2658 Coroană norvegiană NOK 0,5141 Zlot polonez PLN 1,2090 Rublă rusească RUB 0,0589 Coroană suedeză SEK 0,4882 Liră turcească TRY 0,0953 Dolar american USD 4,7658 Rand sud-african ZAR 0,2864 Real brazilian BRL 0,8759 Renminbi chinezesc CNY 0,7168 Rupie indiană INR 0,0502 100 woni sud-coreeni KRW 0,3552 Peso mexican MXN 0,2544 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6786 Dinar sârbesc RSD 0,0454 Hryvna ucraineană UAH 0,1044 Dirham al Emiratelor Arabe AED 1,2976 Baht thailandez THB 0,1412 Dolar din Hong Kong HKD 0,6074 Shekel israelian ILS 1,5213 100 rupii indoneziene IDR 0,0263 Peso filipinez PHP 0,0749 100 coroane islandeze ISK 3,9267 Ringgit malaysian MYR 1,1708 Dolar singaporez SGD 3,7250 Gram de aur XAU 597,4380 Drept special de tragere XDR 6,4618

La data de 2 noiembrie 2026, ora 11:00, ratele dobânzilor ROBID au fost de 5,54% pentru O/N și T/N, 5,61% pentru 1W, 5,72% pentru 1M, 5,77% pentru 3M, 5,78% pentru 6M și 5,84% pentru 12M.

În cazul ROBOR, valorile au fost de 5,83% pentru O/N și T/N, 5,90% pentru 1W, 6,02% pentru 1M, 6,09% pentru 3M, 6,15% pentru 6M și 6,19% pentru 12M.

La 30 octombrie 2026, ratele ROBID erau de 5,55% pentru O/N și T/N, 5,64% pentru 1W, 5,72% pentru 1M, 5,77% pentru 3M, 5,78% pentru 6M și 5,84% pentru 12M.

În aceeași zi, ratele ROBOR se situau la 5,84% pentru O/N și T/N, 5,93% pentru 1W, 6,02% pentru 1M, 6,09% pentru 3M, 6,14% pentru 6M și 6,19% pentru 12M.

Comparativ cu 30 octombrie, la 2 noiembrie ratele ROBID au scăzut pentru perioadele O/N, T/N și 1W, în timp ce celelalte valori au rămas neschimbate. În cazul ROBOR, s-au înregistrat scăderi pentru O/N, T/N și 1W, o creștere pentru 6M, iar ratele pentru 1M, 3M și 12M au rămas la același nivel.