De la primul Fold la o nouă generație de experiențe: cum transformă Samsung inovația în încredere

Noua generație Galaxy Z Fold8 înregistrează vânzări cu 45% mai mari în Europa față de generația precedentă. Dincolo de rezultatele comerciale, evoluția telefoanelor pliabile Samsung ilustrează o strategie de inovație constantă, reflectată și în percepția consumatorilor din România, unde brandul a obținut statutul Consumer Superbrand România 2026–2027.

Când Samsung a lansat primul Galaxy Fold, în 2019, telefoanele pliabile reprezentau o direcție complet nouă pentru industria smartphone-urilor. Șapte ani mai târziu, categoria a evoluat de la o demonstrație a posibilităților tehnologice la o gamă diversificată de dispozitive, concepute pentru nevoi și stiluri de viață diferite.

Acest parcurs reflectă una dintre caracteristicile pentru care Samsung este recunoscut în România: inovația constantă. Potrivit cercetării Ipsos pentru Superbrands, 69% dintre respondenții care au evaluat Samsung asociază brandul cu inovația, iar indicatorul de dinamism a crescut de la 52% în 2024 la 67% în 2026.

„Evoluția gamei Galaxy Z arată că inovația nu înseamnă doar lansarea unor tehnologii noi, ci dezvoltarea lor constantă pentru a răspunde nevoilor reale ale oamenilor. De la o generație la alta, am îmbunătățit experiența de utilizare, acordând o atenție deosebită durabilității și fiabilității dispozitivelor, prin optimizarea materialelor, a ecranelor și a mecanismelor de pliere. În același timp, am diversificat portofoliul și am continuat să rafinăm produsele, ținând cont de feedbackul consumatorilor”, declară Tiberiu Dobre, Vicepreședinte, Samsung Electronics România și Bulgaria.

Cea mai recentă generație confirmă interesul în creștere pentru telefoanele pliabile. În primele nouă săptămâni de la lansarea din 7 august, Galaxy Z Fold8 și Galaxy Z Fold8 Ultra au înregistrat vânzări cu 45% mai mari în Europa decât Galaxy Z Fold7 în perioada comparabilă a anului precedent.

Interesul se reflectă și în căutările online: în septembrie, acestea au crescut cu peste 260% față de august, în 32 de piețe europene, inclusiv România. În săptămâna 6–12 septembrie, creșterea a ajuns la 460% comparativ cu săptămâna precedentă.

Dincolo de cifre, evoluția categoriei demonstrează cum o tehnologie nouă poate deveni tot mai relevantă pe măsură ce experiența de utilizare este perfecționată. Este și o expresie a leadershipului tehnologic asociat Samsung: în cercetarea Ipsos, indicatorul de leadership a crescut de la 55% în 2024 la 63% în 2026.

Diversificarea portofoliului Galaxy Z reflectă o schimbare de perspectivă: nu există un singur mod de a folosi tehnologia, iar dispozitivele trebuie să răspundă unor așteptări diferite.

Galaxy Z Fold8 Ultra este conceput pentru productivitate și multitasking, cu un ecran generos care permite utilizarea simultană a trei aplicații. Galaxy Z Fold8 combină portabilitatea cu avantajele unui ecran extins, pentru cei care citesc, urmăresc sau creează conținut din mers. Galaxy Z Flip8, cel mai ușor pliabil Samsung de până acum, pune accent pe flexibilitate și exprimare personală, inclusiv prin fotografii și apeluri video hands-free.

Această abordare transformă inovația dintr-o performanță tehnică într-un beneficiu concret pentru consumatori. În același timp, diversificarea și îmbunătățirea continuă a produselor contribuie la diferențierea brandului, un element relevant în evaluarea Superbrands.

Transformarea gamei Galaxy Z este vizibilă în evoluția designului. Primul Galaxy Fold avea 17,1 mm grosime în poziția închisă și cântărea 276 de grame. Opt generații mai târziu, Galaxy Z Fold8 Ultra măsoară doar 4,1 mm deschis și cântărește 215 grame, oferind în același timp un ecran de 8 inch.

Pentru noua generație, Samsung a îmbunătățit structura ecranului prin tehnologia Flex Titanium, care combină o peliculă din aliaj de titan cu o placă de titan pentru a susține un profil mai subțire, a reduce vizibilitatea cutei și a menține stabilitatea structurală. Optimizarea balamalei și a materialelor urmărește același echilibru între portabilitate, durabilitate și fiabilitate în utilizarea zilnică. Fold8 Ultra integrează și cea mai mare baterie și cea mai performantă cameră din istoria pliabilelor Samsung.

Experiența este completată de funcționalitățile Galaxy AI. Now Brief oferă rezumate personalizate ale zilei, Now Nudge sugerează acțiuni relevante în funcție de context, iar instrumentele de editare foto și Gemini Notebook simplifică activități care anterior necesitau mai mulți pași.

Toate aceste îmbunătățiri urmăresc același obiectiv: o tehnologie mai intuitivă, mai utilă și mai bine adaptată vieții cotidiene.

Pentru consumatori, încrederea într-o categorie nouă se construiește și prin consecvența cu care produsele evoluează. În cazul pliabilelor, rezistența ecranului și a mecanismului de pliere, alături de confortul utilizării zilnice, sunt componente importante ale acestei experiențe. În cercetarea Ipsos, 68,3% dintre respondenții care au evaluat Samsung asociază brandul cu o calitate constantă, iar indicatorul de încredere a crescut de la 55% în 2024 la 67% în 2026.

De la primul Galaxy Fold la actuala generație Galaxy Z8, parcursul telefoanelor pliabile ilustrează o idee esențială: valoarea inovației nu stă doar în capacitatea de a deschide noi direcții tehnologice, ci și în consecvența cu care acestea sunt transformate în experiențe relevante pentru consumatori.

Articol publicat la initiativa Samsung Electronics.