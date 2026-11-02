Sorin Grindeanu, anunț privind pensiile și taxele din 2027. Ce se va întâmpla cu veniturile românilor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 2 noiembrie, că pensiile trebuie majorate în 2027, prin aplicarea indexării prevăzute de lege. Liderul social-democrat susține că partidul își propune și evitarea unor noi creșteri de taxe. Totodată, acesta consideră necesară adoptarea unei noi legi a salarizării unitare, care să elimine diferențele existente în sistemul public, dar a precizat că majorarea salariilor demnitarilor nu trebuie să reprezinte o prioritate.

Președintele PSD a declarat, în cadrul unei conferințe de presă organizate după ședința conducerii partidului, că majorarea pensiilor în anul 2027 este obligatorie.

Sorin Grindeanu a precizat că discuțiile privind indexarea pensiilor, taxele și alte măsuri economice vor avea loc odată cu elaborarea și aprobarea bugetului pentru anul viitor.

„Cred că am explicat că anul viitor trebuie să crească pensiile. Este obligatoriu. Toate lucrurile legate de taxe, buget, vor fi discutate odată cu aprobarea bugetului. Da, ne propunem să creștem pensiile conform legii. Ne propunem și să nu avem taxe mărite”, a declarat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a insistat asupra necesității indexării pensiilor și a explicat că discuțiile concrete privind bugetul ar putea începe la sfârșitul lunii noiembrie sau la începutul lunii decembrie.

„Cred că trebuie să discutăm așa cum am spus și în cazul pensiilor. Dar acolo e obligatoriu să existe această indexare a pensiilor și să discutăm aplicat atunci când vom avea bugetul. Și asta va fi, eu sper undeva, să începem să discutăm undeva la sfârșitul lunii noiembrie, începutul lunii decembrie”, a declarat președintele PSD.

Sorin Grindeanu consideră că România are nevoie de o nouă lege a salarizării unitare, prin care să fie corectate diferențele și inechitățile existente în sistemul public.

Întrebat dacă o asemenea lege ar putea fi adoptată anul viitor și dacă ar presupune majorări salariale inclusiv pentru demnitari, liderul PSD a precizat că veniturile acestei categorii nu trebuie să reprezinte principala preocupare.

„Acesta este ultimul lucru pe care trebuie să-l facă această lege unică a salarizării. România, în schimb, are nevoie de o lege de acest tip. Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Știți că acest lucru îl spuneam și în vară. Dar preocuparea nu trebuie să fie cea legată de, în niciun caz, trebuie să fie ultimul lucru, cea legată de salariile demnitarilor”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu a subliniat că viitoarea lege ar trebui elaborată în urma consultărilor cu partenerii sociali, inclusiv reprezentanții patronatelor și ai sindicatelor.

„V-am spus că eu cred că România are nevoie de o lege a salarizării unitare. Asta încât să încadrăm lucrurile pe o piramidă corectă, să eliminăm anumite nedreptăți care se găsesc în acest moment sau există. Și da, e nevoie să existe o lege care să fie discutată cu toți partenerii sociali. Fie că vorbim de patronate, fie că vorbim de sindicate”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Președintele PSD a fost întrebat și despre posibilitatea majorării salariului minim brut pe economie de la 4.325 de lei la 5.000 de lei, așa cum solicită confederațiile sindicale.

Sorin Grindeanu nu a anunțat o decizie privind această propunere, precizând că eventualele modificări trebuie analizate în raport cu situația bugetară.

Potrivit liderului social-democrat, discuțiile privind măsurile economice pentru anul viitor trebuie să aibă la bază datele privind execuția bugetară de la sfârșitul lunii octombrie.

„Pentru că până atunci trebuie să existe următorul lucru. Trebuie să existe în vreo două săptămâni acel raport financiar care să cuprindă execuția la sfârșitul lunii octombrie. Să vedem deficitul la sfârșitul lunii octombrie, pentru că eu consider că de atunci a fost preluat acest guvern”, a spus liderul social-democrat.

Sorin Grindeanu a mai explicat că premierul le-a cerut miniștrilor să transmită informații privind necesarul de fonduri pentru funcționarea instituțiilor până la sfârșitul anului, dar și pentru plata facturilor și continuarea investițiilor.

Președintele PSD a amintit și că prognoza economică de toamnă a Comisiei Europene este așteptată la mijlocul lunii noiembrie.

„Să vedem și înțeleg că în ședința de guvern, domnul prim-ministru le-a cerut miniștrilor, că în termen scurt, să trimită din partea fiecărui minister tot ceea ce ține de cheltuielile și de sumele care sunt necesare pe de-o parte pentru funcționare până la sfârșitul anului, pe de altă parte pentru facturi, investiții, lucruri care nu au fost prinse în acest moment în buget. Și știu că asta le-a cerut primul ministru în ședința de guvern. Deci undeva, de asemenea, la mijlocul acestei luni, va exista și prognoza de toamna a Comisiei Europene”, a adăugat Grindeanu.

În aceeași conferință, Sorin Grindeanu a anunțat că va propune plafonarea indemnizațiilor membrilor consiliilor de administrație la nivelul salariului mediu pe economie, cu anumite excepții pentru companiile listate la bursă.

Totodată, liderul PSD a precizat că săptămâna viitoare va fi prezentată o primă variantă a proiectului privind reforma administrației publice locale.