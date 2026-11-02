Schimbări propuse la companiile și instituțiile de stat. Sorin Grindeanu cere limitarea indemnizațiilor și comasări pentru reducerea cheltuielilor

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 2 noiembrie, mai multe propuneri privind reorganizarea instituțiilor și companiilor de stat. Liderul social-democrat susține că indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație ar trebui plafonate la nivelul salariului mediu pe economie, cu anumite excepții. Totodată, PSD pregătește propuneri pentru comasarea instituțiilor, agențiilor și companiilor statului, precum și un proiect de reformă a administrației publice locale.

După ședința conducerii PSD, Sorin Grindeanu a declarat că este necesară stabilirea unor reguli unitare privind remunerațiile membrilor consiliilor de administrație ale companiilor de stat.

Liderul PSD a anunțat că va prezenta premierului o propunere potrivit căreia indemnizația maximă a unui membru al unui consiliu de administrație să nu depășească salariul mediu pe economie.

„Trebuie să fie o abordare unitară asupra nivelului indemnizaţiilor din Consiliile de Administraţie”, a declarat Sorin Grindeanu. „Propunerea mea, pe care o voi înainta şi domnului prim-ministru, este ca suma maximă pentru un membru de CA să nu depăşească salariul mediu pe economie”, a menţionat liderul PSD.

Grindeanu a precizat că vor exista și excepții de la această regulă, în special în cazul companiilor listate la bursă.

Totodată, acesta a criticat deciziile privind majorarea indemnizațiilor în unele companii de stat, acuzând reprezentanți ai USR că și-ar fi triplat remunerațiile la finalul mandatului.

„Este inadmisibil să vedem că, în ultima zi de mandat, cei de la USR şi-au triplat indemnizaţiile de membri în CA-uri la diverse companii de stat”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.

O altă măsură discutată în conducerea PSD vizează reducerea numărului de instituții, agenții și companii ale statului prin comasarea unor structuri existente.

Sorin Grindeanu a anunțat că membrii conducerii partidului au stabilit un termen de două săptămâni pentru centralizarea tuturor propunerilor de reorganizare.

„Astăzi la şedinţa Biroului Permanent Naţional am decis ca în două săptămâni să avem gata centralizarea tuturor propunerilor de comasări de instituţii, agenţii şi companii ale statului”, a spus Sorin Grindeanu la finalul ședinței PSD.

Liderul social-democrat a oferit drept exemplu Ministerul Transporturilor, unde consideră că există numeroase instituții care ar putea fi comasate fără dificultăți.

Grindeanu a explicat că obiectivul acestor măsuri este reducerea cheltuielilor bugetare și obținerea unor economii care să poată fi utilizate pentru finanțarea politicilor economice și sociale în 2027.

„Avem nevoie de această reformă reală, pentru a avea nişte economii importante la buget prin care să finanţăm politicile economice şi sociale pentru anul viitor”, a menţionat Grindeanu.

Reforma administrației locale. PSD propune stimulente pentru comasarea voluntară

Președintele PSD a vorbit și despre reforma administrației publice locale, precizând că echipa responsabilă de elaborarea proiectului va prezenta săptămâna viitoare o primă variantă de lucru.

Potrivit acestuia, propunerea va include, într-o primă etapă, stimulente pentru comasarea voluntară.