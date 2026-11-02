OSCAR Downstream investește 70 de milioane de lei în dezvoltarea a două spații de servicii pe Autostrada Moldovei A7

Contractul semnat cu CNAIR marchează startul unei direcții strategice de extindere a activității de retail a companiei

București, 1 noiembrie 2026 – OSCAR Downstream, cea mai mare companie independentă de distribuție a carburanților din România, cu capital 100% românesc, anunță semnarea contractului de concesiune cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru dezvoltarea și operarea a două spații de servicii pe Autostrada Moldovei A7, pe tronsonul Buzău–Focșani.

Contractul, încheiat pentru o perioadă de 30 de ani, presupune o investiție totală de 70 de milioane de lei și vizează construirea, echiparea, operarea și întreținerea a două spații de servicii amplasate la kilometrul 131 al autostrăzii, în zona localității Milcovul, câte unul pe fiecare sens de circulație.

Investiția marchează un nou pas în evoluția OSCAR Downstream, de la dezvoltarea unei infrastructuri naționale integrate de distribuție a carburanților și a serviciilor dedicate companiilor, către proiecte complexe de infrastructură rutieră, care reunesc alimentarea cu carburanți, servicii pentru călători, facilități pentru transportatori și soluții de mobilitate electrică. Proiectul valorifică experiența companiei în dezvoltarea și administrarea infrastructurii proprii și completează strategia de investiții pe termen lung în România.

„OSCAR Downstream este o companie construită în România, cu capital românesc, care a crescut prin investiții, consecvență și încredere în potențialul acestei piețe. În cei 25 de ani, am demonstrat că putem dezvolta un business competitiv, cu o infrastructură solidă și viziune pe termen lung. Astăzi, prin investiția de 70 de milioane de lei pe Autostrada Moldovei, facem un nou pas în această direcție. Este mai mult decât o extindere a activității noastre. Este confirmarea faptului că avem experiența, resursele și ambiția de a contribui la dezvoltarea României. Suntem mândri de ceea ce am construit și continuăm să investim aici, în România, cu aceeași încredere în viitor.”, declară Nicolae Bănică, CEO OSCAR Downstream.

Infrastructură modernă pentru transport și mobilitate

Cele două spații de servicii vor integra facilități moderne de alimentare, parcare, odihnă și servicii comerciale, adaptate atât nevoilor conducătorilor de autoturisme, cât și nevoilor transportatorilor profesioniști.

Fiecare amplasament va include stații de distribuție a carburanților, spații comerciale și de alimentație, parcări pentru autoturisme, autocamioane și autocare, precum și grupuri sanitare accesibile inclusiv persoanelor cu dizabilități.

O componentă importantă a proiectului o reprezintă amenajarea parcărilor securizate pentru autocamioane, cu nivel de certificare de tip „Argint” (Silver Parking), dotate cu facilități dedicate șoferilor profesioniști, inclusiv toalete și dușuri. Acestea vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de siguranță și confort pentru transportatori, pe unul dintre principalele coridoare rutiere aflate în dezvoltare în România.

Proiectul integrează, de asemenea, infrastructură de reîncărcare pentru mobilitatea electrică, printr-un parteneriat cu PPC Blue, parte a grupului PPC. Fiecare spațiu de servicii va dispune de cel puțin patru puncte de încărcare de 150 kW pentru vehicule electrice ușoare și cel puțin șapte puncte de minimum 350 kW pentru vehicule electrice grele. PPC Blue România intră în proiect pentru componenta de încărcare și asigură implementarea stațiilor, racordarea la rețeaua electrică și întreținerea lor pe toată durata concesiunii. Alegerea unui partener ce poate să susțină exigențele de calitate ale OSCAR Downstream, este definitorie pentru investițiile in logistică ale companiei.

„Proiectul de pe Autostrada A7 reprezintă o evoluție firească a strategiei OSCAR Downstream, construită în jurul dezvoltării infrastructurii și a serviciilor integrate pentru mobilitate și transport. Experiența acumulată deja în operarea unei rețele naționale complexe ne permite să abordăm această investiție dintr-o perspectivă pe termen lung, în care eficiența operațională, calitatea serviciilor și adaptarea la noile cerințe de mobilitate sunt esențiale. Ne propunem să dezvoltăm două spații de servicii moderne, care să răspundă nevoilor reale ale transportatorilor și ale tuturor celor care utilizează Autostrada Moldovei. Este un proiect prin care extindem competențele OSCAR într-o nouă direcție de business și consolidăm rolul companiei în infrastructura de mobilitate din România.”, declară Silvia Ene, Chief Operating and Strategy Officer, OSCAR Downstream.

O companie românească ce continuă să investească în România

Fondată în 2001, OSCAR Downstream a evoluat de la o companie antreprenorială românească la cel mai mare distribuitor independent de carburanți din România, consolidându-și poziția prin investiții susținute în infrastructură logistică, tehnologii și dezvoltarea serviciilor pentru clienți.

În cei 25 de ani, compania a dezvoltat o infrastructură logistică integrată, bine poziționată la nivel național, cu 7 depozite de carburanți, o capacitate extinsă de stocare de peste 70.000 mc, o flotă proprie de peste 100 de autocisterne și o rețea extinsă de distribuție și alimentare.

Dezvoltarea unei rețele de peste 120 de stații de alimentare, din care fac parte stațiile B2B, OSCAR Drive și franciza de benzinării RO concept OSCAR și investițiile constante în infrastructura logistică reflectă capacitatea companiei de a anticipa și de a răspunde nevoilor pieței, prin soluții dedicate atât mediului de afaceri, cât și consumatorilor individuali.

Investiția de pe Autostrada Moldovei completează această evoluție și extinde prezența OSCAR Downstream într-un segment cu potențial de dezvoltare pe termen lung. Prin acest proiect, OSCAR Downstream își reafirmă angajamentul de a investi în economia românească și de a participa activ la dezvoltarea unei infrastructuri moderne, adaptate nevoilor de mobilitate și transport.

SFÂRSIT

Despre OSCAR Downstream

Cu o istorie de 25 de ani, OSCAR Downstream este cea mai mare companie independentă de distribuție a carburantului din România, aflată în top 5 jucători, cu un portofoliu de peste 5.000 de clienți din industrii cheie, precum transport, agricultură și construcții. Având o infrastructură logistică proprie dezvoltată la nivel național, OSCAR oferă soluții integrate de alimentare cu carburanți și operează rețelele de stații OSCAR Drive și RO concept OSCAR.

OSCAR Downstream face parte din grupul antreprenorial Alfa Group, fondat de Alin Niculae. Pentru alte detalii, accesați website-ul oscars.ro sau pagina oficială de LinkedIN.

OSCAR Downstream. România Tot Înainte.

Dacă nu doriți să mai primiți aceste mesaje, vă rugăm să ne anunțați.