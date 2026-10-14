Românii ar putea fi anunțați înainte să le expire actele. Senatul a adoptat proiectul care obligă instituțiile publice să trimită notificări

Românii ar putea primi notificări prin SMS sau e-mail cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea permiselor, autorizațiilor, certificatelor și a altor documente administrative cu valabilitate limitată. Senatul a adoptat miercuri un proiect de lege care introduce această obligație pentru instituțiile publice, în cazul persoanelor care aleg să beneficieze de serviciul de notificare. Inițiativa prevede și amenzi pentru autoritățile care nu implementează sistemul digital necesar.

Senatul a adoptat miercuri, în plen, o propunere legislativă inițiată de parlamentari USR, care urmărește îmbunătățirea comunicării dintre instituțiile publice și cetățeni.

Proiectul a primit 93 de voturi pentru și o abținere.

Potrivit inițiatorilor, notificarea persoanelor înainte de expirarea documentelor administrative ar putea contribui la evitarea situațiilor în care acestea uită să își reînnoiască actele.

„Măsura urmăreşte nu doar îmbunătăţirea gradului de conformare, ci şi o schimbare de mentalitate în relaţia dintre administraţia publică şi cetăţean. Trimiterea unui mesaj informativ trebuie privită ca o formă de respect instituţional faţă de contribuabil”, se arată în expunerea de motive a propunerii legislative.

Proiectul se referă la actele administrative individuale care au o durată de valabilitate determinată, inclusiv permise, autorizații, certificate și licențe.

Instituțiile publice vor trebui să le ofere titularilor posibilitatea de a opta pentru primirea unei notificări electronice cu minimum 30 de zile înainte de expirarea documentului.

„Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice (…) care emit sau eliberează acte administrative individuale, permise, autorizaţii, certificate, licenţe sau alte documente administrative individuale, având o durată de valabilitate determinată, au obligaţia de a asigura beneficiarilor sau titularilor acestora posibilitatea de a opta pentru primirea unei notificări, în sistem digitalizat, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării”, prevede proiectul adoptat de Senat.

Notificările vor putea fi transmise prin e-mail sau SMS. Primirea lor nu va fi automată pentru toți cetățenii, ci va depinde de exprimarea unei opțiuni.

Aceasta va putea fi făcută la momentul solicitării sau emiterii documentului, dar și ulterior, pe durata valabilității sale. Persoanele care nu mai doresc să primească notificări își vor putea retrage opțiunea în orice moment.

Pentru aplicarea măsurii, proiectul prevede dezvoltarea unei platforme informatice unice, care va fi pusă la dispoziția instituțiilor publice de către Autoritatea pentru Digitalizarea României.

„Mijlocul tehnic de aplicare a sistemului digitalizat se asigură prin intermediul unei platforme/aplicaţii informatice unice, dezvoltată, administrată şi pusă la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice, instituţiilor publice, precum şi celorlalte organisme şi entităţi de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, se arată în document.

Autoritățile vor trebui să ia măsurile necesare pentru aplicarea noilor dispoziții în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a legii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2027.

Proiectul stabilește că responsabilitatea verificării valabilității documentelor rămâne în sarcina titularilor.

Astfel, dacă o instituție nu trimite notificarea, documentul nu își prelungește automat valabilitatea, iar persoana care continuă să desfășoare o activitate fără actele necesare poate fi sancționată potrivit legislației aplicabile.

Lipsa mesajului nu suspendă sancțiunile și nici nu exonerează titularul de obligația de a solicita la timp reînnoirea sau emiterea unui nou document.

Prin urmare, notificarea va avea rol informativ și nu va înlocui procedurile legale de reînnoire.

Proiectul introduce și sancțiuni pentru autoritățile care nu implementează sau nu utilizează sistemul digital de notificare în termenul prevăzut.

„Neimplementarea şi neutilizarea, în termenul prevăzut de lege, a sistemului digitalizat necesar transmiterii notificărilor către beneficiarii sau titularii care şi-au exprimat opţiunea constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei”, se arată în proiect.

Amenzile vor fi aplicate instituțiilor sau entităților responsabile, iar constatarea contravențiilor va reveni personalului împuternicit al Autorității pentru Digitalizarea României.

Propunerea legislativă completează OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Senatul este prima Cameră sesizată, iar proiectul urmează să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care este forul decizional. Noile prevederi nu se aplică deocamdată, fiind necesară finalizarea procedurii legislative și intrarea în vigoare a legii.