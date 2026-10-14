Codul rutier 2026. Manevrele care îți pot aduce amendă și suspendarea permisului, chiar dacă nu te vede Poliția

Șoferii care au un comportament agresiv în trafic pot fi sancționați de Poliție pe baza înregistrărilor video realizate de alți participanți la circulație. Codul rutier permite folosirea acestor imagini pentru constatarea contravențiilor, însă stabilește condiții clare pentru ca o sesizare să fie luată în considerare. Filmările trebuie să surprindă manevrele agresive în mod direct și întâmplător, iar reclamațiile trebuie transmise în termen de cel mult 30 de zile.

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, polițiștii rutieri pot utiliza înregistrări video pentru constatarea anumitor abateri săvârșite de conducătorii auto.

În cazul filmărilor transmise de alți participanți la trafic, legislația permite sancționarea comportamentului agresiv, cu respectarea unor condiții referitoare la modul în care au fost surprinse faptele și la informațiile incluse în sesizare.

Astfel, un șofer care observă și înregistrează o manevră agresivă poate transmite imaginile către Poliția Rutieră, însă simpla existență a unei filmări nu înseamnă automat că persoana reclamată va fi amendată.

Pentru ca sesizarea să fie analizată, comportamentul agresiv trebuie să fi fost perceput de cel care reclamă fapta în mod nemijlocit și întâmplător.

Codul rutier stabilește situațiile în care înregistrarea unor manevre agresive nu mai poate fi considerată întâmplătoare.

Prima situație se referă la sesizările repetate privind același autovehicul.

Dacă o persoană reclamă mai mult de o posibilă contravenție comisă de același vehicul într-un interval de 24 de ore sau mai mult de trei posibile contravenții în 15 zile, legea consideră că faptele nu au fost percepute întâmplător.

O altă situație privește sesizările referitoare la același loc.

În acest caz, caracterul întâmplător nu mai este recunoscut atunci când aceeași persoană reclamă mai mult de trei posibile contravenții în 24 de ore sau mai mult de șapte în 15 zile, toate înregistrate în același loc.

Aceste reguli urmăresc să diferențieze situațiile surprinse ocazional în trafic de monitorizarea repetată a unor vehicule sau a anumitor zone.

Dacă aceste condiții nu sunt respectate, sesizarea poate fi clasată de polițiști.

Pentru reclamarea unui comportament agresiv, persoana care a realizat înregistrarea trebuie să transmită o sesizare însoțită de imaginile relevante.

Documentul trebuie să includă datele de identificare ale reclamantului, respectiv numele, prenumele și codul numeric personal sau, după caz, codul unic de identificare.

Sunt necesare și datele de contact, inclusiv numărul de telefon și adresa de corespondență.

Totodată, persoana care depune sesizarea trebuie să furnizeze o declarație pe propria răspundere privind veridicitatea celor observate și a înregistrării transmise.

Sesizarea trebuie să conțină data, ora și locul în care s-a produs presupusa contravenție sau alte elemente care permit identificarea locului, precum și semnătura reclamantului.

Potrivit legislației, sesizarea se transmite online, prin platformele informatice destinate serviciilor electronice, către poliția rutieră competentă pentru zona în care a avut loc incidentul.

Înregistrarea video trebuie să permită identificarea faptei reclamate și a vehiculului implicat.

Conform Codului rutier, imaginile trebuie să includă secvența care surprinde manevrele agresive, data și ora producerii acestora, precum și locul în care s-a desfășurat incidentul.

De asemenea, trebuie să fie vizibile vehiculul implicat și numărul său de înmatriculare sau de înregistrare.

Un alt element important este semnalizarea rutieră relevantă pentru constatarea contravenției.

În lipsa acestor informații, filmarea poate fi considerată insuficientă pentru analizarea sesizării.

Legislația stabilește și un termen în care imaginile pot fi transmise autorităților.

Sesizările privind comportamentul agresiv trebuie depuse în cel mult 30 de zile de la data la care au fost surprinse manevrele.

Polițiștii clasează sesizările transmise după expirarea acestui termen.

Aceeași măsură se aplică dacă reclamația nu este formulată de un participant la trafic, dacă fapta nu a fost percepută nemijlocit și întâmplător sau dacă lipsesc datele obligatorii și declarația pe propria răspundere.

Sesizarea este clasată și atunci când înregistrarea video nu este atașată ori nu conține elementele cerute de legislație.

Codul rutier definește mai multe manevre care reprezintă comportament agresiv atunci când sunt efectuate pe drumurile publice.

Printre acestea se numără schimbarea succesivă a benzilor de circulație, din stânga în dreapta și invers, pentru depășirea unui șir de vehicule care circulă în același sens.

Tot comportament agresiv este considerată circulația la o distanță foarte mică față de un alt vehicul, în fața, în spatele sau în lateralul acestuia, precum și reducerea bruscă și nejustificată a vitezei, atunci când scopul este intimidarea celuilalt conducător auto.

În aceeași categorie intră folosirea repetată a claxonului sau a semnalelor luminoase pentru a determina nejustificat un șofer să elibereze banda de circulație.

Legislația sancționează și întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor, pornirea de pe loc prin patinarea excesivă a roților motoare și realizarea intenționată a unui derapaj controlat pentru întoarcerea sau rotirea mașinii.

Sunt considerate manevre agresive și conducerea motocicletei sau a mopedului pe o singură roată, mersul cu spatele pentru intimidarea participanților la trafic și accelerarea repetată a motorului, atunci când aceasta stânjenește persoanele aflate în zona drumului public.

Comportamentul agresiv în trafic este sancționat, în situația obișnuită prevăzută de Codul rutier, cu amendă din clasa a II-a de sancțiuni și suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Potrivit valorilor indicate, amenzile pot ajunge la 865 sau 1.081,25 lei, în funcție de numărul punctelor-amendă aplicate.

În plus față de sancțiunea financiară, conducătorul auto poate rămâne fără permis timp de 30 de zile.

Prin urmare, o manevră agresivă surprinsă de camera de bord a unui alt participant la trafic poate avea consecințe chiar dacă în momentul incidentului nu se află un echipaj de poliție în apropiere.

Aplicarea sancțiunii depinde însă de respectarea condițiilor legale privind sesizarea, înregistrarea și constatarea contravenției.