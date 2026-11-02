Ministerul Finanțelor a împrumutat luni aproape 2,82 miliarde de lei de la băncile comerciale

Ministerul Finanțelor a atras luni, 2 noiembrie, aproximativ 2,82 miliarde de lei de la băncile comerciale, prin două emisiuni de obligațiuni de stat. Randamentele medii au fost de 6,55% și 7,11% pe an, potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR). Pentru întreaga lună noiembrie, statul a programat împrumuturi de nouă miliarde de lei, cu 3,2 miliarde de lei mai mult decât în octombrie.

Ministerul Finanțelor a împrumutat luni 2,818 miliarde de lei de la băncile comerciale, prin două licitații de obligațiuni de stat, conform datelor publicate de BNR.

Prima emisiune, cu o maturitate reziduală de 120 de luni, echivalentul a zece ani, a atras 501,5 milioane de lei. Randamentul mediu acceptat a fost de 7,11% pe an.

Valoarea nominală a acestei emisiuni a fost de 500 de milioane de lei, iar ofertele depuse de bănci au totalizat 681,5 milioane de lei.

Prin cea de-a doua emisiune, cu o maturitate reziduală de 21 de luni, Ministerul Finanțelor a împrumutat 2,317 miliarde de lei, la un randament mediu anual de 6,55%.

Valoarea nominală anunțată inițial a fost de 1,3 miliarde de lei, în timp ce băncile au subscris 2,642 miliarde de lei.

Indicator Obligațiuni pe 120 de luni Obligațiuni pe 21 de luni Suma atrasă 501,5 mil. lei 2,317 mld. lei Valoarea nominală 500 mil. lei 1,3 mld. lei Oferte depuse 681,5 mil. lei 2,642 mld. lei Randament mediu anual 7,11% 6,55%

Marți, 3 noiembrie, sunt programate două licitații suplimentare, prin care statul intenționează să atragă încă 422,9 milioane de lei, la randamentele stabilite în cadrul licitațiilor de luni.

Ministerul Finanțelor a stabilit pentru noiembrie 2026 un program de împrumuturi de nouă miliarde de lei de la băncile comerciale.

Suma este cu 3,2 miliarde de lei mai mare decât valoarea de 5,8 miliarde de lei programată în luna octombrie, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 55%.

La cele nouă miliarde de lei se pot adăuga sume obținute prin sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, organizate pentru obligațiunile de stat de tip benchmark. Acestea pot reprezenta până la 15% din valoarea nominală adjudecată la licitațiile de referință.

Fondurile atrase vor fi utilizate pentru refinanțarea datoriei publice, rambursarea anticipată a unor obligații financiare și acoperirea deficitului bugetului de stat.

Programul de finanțare include atât certificate de trezorerie cu discont, cât și obligațiuni de stat cu diferite scadențe.

Potrivit prospectului publicat în Monitorul Oficial, în luna noiembrie vor avea loc două licitații pentru certificate de trezorerie cu discont.

Prima este programată pentru 5 noiembrie și vizează atragerea unui miliard de lei, printr-o emisiune cu scadența la 28 octombrie 2027.

A doua licitație va fi organizată pe 12 noiembrie, tot pentru un miliard de lei, cu scadența la 24 mai 2027.

Certificatele de trezorerie cu discont sunt instrumente prin care statul se împrumută pe termen scurt, fiind emise la un preț inferior valorii nominale și răscumpărate la scadență la valoarea nominală.

Pe lângă certificatele de trezorerie, Ministerul Finanțelor a planificat nouă licitații pentru obligațiuni de stat de tip benchmark, cu o valoare nominală totală de șapte miliarde de lei.

Calendarul cuprinde două emisiuni de câte 1,3 miliarde de lei, programate pentru 2 și 9 noiembrie, precum și o emisiune de un miliard de lei, în data de 5 noiembrie.

Alte patru emisiuni, fiecare în valoare de 600 de milioane de lei, sunt programate pentru 12, 16, 23 și 25 noiembrie.

De asemenea, Ministerul Finanțelor a inclus în calendar două emisiuni de câte 500 de milioane de lei, pentru 2 și 19 noiembrie.

Fiecare licitație de obligațiuni benchmark va fi urmată, în ziua următoare, de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de până la 15% din suma nominală adjudecată în cadrul licitației principale.