Alertă cu bombă la bordul unui avion Wizz Air. Un avion de vânătoare a fost trimis să escorteze aeronava cu pasageri

Un avion Wizz Air care efectua luni o cursă de la Londra la Sofia a fost deviat către aeroportul din Budapesta, după primirea unei amenințări cu bombă în timpul zborului. Autoritățile ungare au mobilizat un avion militar Gripen pentru a escorta aeronava de pasageri și a asigura aterizarea în siguranță. Poliția a început verificările de securitate imediat după aterizare.

O aeronavă Airbus A321 a companiei Wizz Air, care decolase de pe aeroportul London Luton și urma să ajungă în capitala Bulgariei, a fost nevoită să își modifice traseul luni, după ce a fost primită o amenințare cu bombă.

Avionul trebuia să aterizeze pe aeroportul din Sofia în jurul orei locale 13:25, însă a fost redirecționat către Aeroportul Internațional Liszt Ferenc din Budapesta.

Potrivit datelor publicate de platforma de monitorizare a zborurilor Flightradar24, aeronava se afla deasupra Bosniei și Herțegovinei în momentul în care și-a schimbat direcția către Ungaria.

Compania aeriană a confirmat incidentul și a precizat că decizia de deviere a fost luată în conformitate cu procedurile de securitate aplicabile în astfel de situații.

„Wizz Air confirmă că zborul de astăzi Londra Luton-Sofia a fost deviat către Budapesta în urma unei amenințări cu bombă primite în timpul zborului”, a transmis compania într-o declarație citată de Euronews.

Autoritățile militare ungare au intervenit imediat după semnalarea amenințării.

Ministrul ungar al Apărării, Romulusz Ruszin-Szendi, a anunțat că serviciul de apărare aeriană al NATO a emis o alertă de tip ALPHA, ceea ce a dus la mobilizarea unui avion de vânătoare Gripen al Forțelor Armate Ungare.

Aeronava militară a decolat în câteva minute și a escortat avionul de pasageri până la aterizarea în siguranță pe aeroportul din Budapesta.

Potrivit ministrului, intervenția a demonstrat capacitatea forțelor aeriene de a reacționa rapid în cazul unei amenințări.

Acesta a explicat că avionul Wizz Air a fost nevoit să renunțe la ruta inițială și să solicite permisiunea de aterizare la Budapesta, iar escorta militară a fost asigurată până la finalizarea manevrei.

După aterizarea aeronavei de pasageri, avionul Gripen s-a întors la baza militară din Kecskemét, situată în centrul Ungariei.

Responsabilitatea pentru gestionarea incidentului a fost preluată ulterior de poliție.

Wizz Air a precizat că avionul a aterizat fără probleme pe Aeroportul Internațional Liszt Ferenc și a fost direcționat către o poziție special desemnată pentru efectuarea verificărilor.

Autoritățile competente au început inspectarea aeronavei și a pasagerilor, pentru a stabili dacă amenințarea primită reprezenta un pericol real.

„Aeronava a fost deviată și a aterizat în siguranță pe Aeroportul Internațional Liszt Ferenc din Budapesta, în conformitate cu protocoalele și procedurile de securitate relevante, înainte de a se deplasa către o poziție desemnată, unde autoritățile competente au efectuat verificările de securitate necesare asupra aeronavei și pasagerilor”, a precizat operatorul aerian.

Reprezentanții companiei au transmis că Wizz Air cooperează pe deplin cu autoritățile ungare pentru clarificarea situației.

„Siguranța pasagerilor și a echipajului rămâne prioritatea noastră principală”, a subliniat compania.

Ministrul Apărării a confirmat că poliția a preluat gestionarea situației după ce aeronava a ajuns la sol.

Autoritățile au dispus măsuri suplimentare de securitate, în timp ce personalul specializat a verificat avionul și persoanele aflate la bord.

Romulusz Ruszin-Szendi a evidențiat și rolul serviciului de apărare aeriană al NATO, care a permis mobilizarea rapidă a aeronavei militare.

Potrivit acestuia, incidentul a reprezentat o demonstrație practică a capacității de reacție a forțelor aeriene ungare în cazul unor situații de urgență.