Rusia s-a retras oficial din Convenția europeană pentru prevenirea torturii. Închisorile rusești nu vor mai putea fi inspectate independent

Rusia s-a retras oficial din Convenția europeană pentru prevenirea torturii, punând capăt mecanismului internațional de monitorizare independentă a condițiilor din închisorile și centrele sale de detenție. Consiliul Europei avertizează că inspectorii europeni nu vor mai putea verifica modul în care sunt tratați deținuții. Decizia vine după ani de acuzații privind tortura și tratamentele degradante aplicate persoanelor aflate în custodia autorităților ruse.

Retragerea Rusiei din Convenția europeană pentru prevenirea torturii a intrat oficial în vigoare, după ce Moscova își anunțase intenția de a renunța la acest acord în cursul anului trecut, relatează agenția dpa.

Consiliul Europei a precizat că decizia pune capăt posibilității Comitetului European pentru Prevenirea Torturii de a efectua inspecții independente în instituțiile de detenție din Rusia.

Organismul european avea rolul de a verifica tratamentul aplicat persoanelor private de libertate, inclusiv în închisori, secții de poliție și alte centre de detenție.

Rusia aderase la convenție la sfârșitul anilor ’90, însă colaborarea cu reprezentanții comitetului a fost marcată de numeroase restricții.

Moscova și-a justificat retragerea susținând că nu mai poate participa la activitatea Comitetului European pentru Prevenirea Torturii.

Între 1998 și 2021, reprezentanții Comitetului European pentru Prevenirea Torturii au desfășurat 30 de misiuni de monitorizare în Rusia.

În cadrul acestora au fost vizitate aproximativ 450 de centre de detenție, pentru evaluarea condițiilor și a tratamentului aplicat persoanelor aflate în custodia autorităților.

Cu toate acestea, Rusia a fost singura țară care a refuzat aproape sistematic publicarea rapoartelor întocmite în urma inspecțiilor.

Potrivit comitetului, rapoartele au fost făcute publice doar pentru patru dintre vizitele efectuate pe teritoriul rus.

Această situație a limitat accesul publicului la constatările inspectorilor europeni privind condițiile din sistemul penitenciar și din celelalte instituții de detenție.

După declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, activitatea de monitorizare a fost blocată complet. Comitetul a anunțat că autoritățile de la Moscova nu i-au mai permis să efectueze nicio vizită.

De-a lungul anilor, activiștii pentru drepturile omului au atras atenția asupra utilizării pe scară largă a torturii și a tratamentelor degradante în secțiile de poliție și în centrele de detenție din Rusia.

Sesizările au vizat atât persoanele aflate în custodia autorităților ruse, cât și deținuții din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia.

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a confirmat că a primit în mod repetat informații despre presupuse acte de tortură și alte abuzuri comise în aceste instituții.

O situație deosebit de gravă privește prizonierii de război ucraineni.

Potrivit relatărilor acestora, aproape toți militarii ucraineni eliberați în cadrul schimburilor de prizonieri au declarat că au fost supuși torturii în perioada în care s-au aflat în detenție în Rusia.

Aceste mărturii se adaugă sesizărilor primite de organismele internaționale cu privire la tratamentul aplicat persoanelor private de libertate.

Prin retragerea oficială din convenție, Rusia nu mai este supusă mecanismului de inspecție prevăzut de acest tratat european.

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii nu mai poate solicita efectuarea vizitelor de monitorizare în baza convenției și nici verifica direct condițiile din centrele de detenție rusești.

Decizia oficializează o situație care exista deja în practică de la începutul războiului din Ucraina, când autoritățile ruse au încetat să mai permită accesul inspectorilor europeni.

Retragerea elimină însă și cadrul juridic prin care aceste inspecții puteau fi desfășurate în baza convenției, în condițiile în care organizațiile pentru drepturile omului continuă să semnaleze abuzuri în sistemul de detenție din Rusia și în teritoriile ucrainene aflate sub ocupație rusă.