Șeful blogului militar rus Rybar, arestat în Muntenegru. Amenințarea lansată de Dmitri Medvedev

Mihail Zvinciuk, conducătorul influentului blog militar rusesc Rybar, a fost arestat vineri în Muntenegru, alături de soția sa și de alți trei cetățeni ruși. Reținerea a avut loc după avertismente privind posibile tentative de destabilizare a țării, a anunțat premierul muntenegrean Milojko Spajic.

Potrivit publicației muntenegrene Pobjeda, care citează surse, Zvinciuk, fost oficial al Ministerului Apărării din Rusia, a fost reținut în stațiunea Risan, situată pe coasta Mării Adriatice. Persoanele vizate ar fi fost acuzate de răspândirea „influenței rusești”, potrivit informațiilor publicate de ziar.

Rybar, unul dintre cele mai urmărite bloguri rusești despre războiul din Ucraina, are peste 1,5 milioane de abonați. După apariția informațiilor despre arestare, platforma a publicat un mesaj în care susține că Zvinciuk și ceilalți cetățeni ruși se aflau legal în Muntenegru și intenționau să filmeze la o mănăstire din țară.

„Întrucât nu au existat încălcări ale legislației locale, ne așteptăm ca toți deținuții să fie eliberați”, a transmis Rybar, contestând astfel motivele reținerii.

Ambasada Rusiei la Podgorica a anunțat că a solicitat autorităților muntenegrene clarificări cu privire la motivele arestărilor. Reprezentanții diplomatici ruși au cerut, de asemenea, acces consular imediat la cetățenii ruși reținuți.

Premierul Milojko Spajic a confirmat arestarea lui Zvinciuk printr-un mesaj publicat pe platforma X. Potrivit acestuia, operațiunea a avut loc după avertismente referitoare la posibile tentative de destabilizare a țării și la riscurile unui război hibrid, termen care desemnează acțiuni desfășurate prin mijloace diverse, fără a presupune neapărat un conflict militar direct.

„Există indicii serioase care necesită examinarea cu atenție a fiecărei piste și privirea fiecărei conexiuni într-un context mai larg”, a scris șeful guvernului muntenegrean.

Într-un alt mesaj, Spajic a făcut referire la operațiunea de arestare și la protejarea intereselor naționale. „Mesajul transmis după operațiunea de succes de astăzi, în care a fost reținut șeful rețelei de informații Rybar, este clar… Muntenegru își protejează interesele și nimeni nu va pune în pericol viitorul nostru european”, a declarat premierul.

Relațiile dintre Muntenegru și Moscova sunt tensionate de mai mulți ani. În 2016, autoritățile muntenegrene au acuzat Rusia că ar fi complotat împreună cu un grup de ultranaționaliști sârbi pentru organizarea unei lovituri de stat. Kremlinul a respins acuzațiile.

Tensiunile s-au accentuat după ce Muntenegru a devenit membru NATO, în 2017. Ulterior, țara din zona Adriaticii și-a apropiat politicile externe de cele ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește măsurile adoptate împotriva Moscovei.

Muntenegru, țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, a impus sancțiuni împotriva Rusiei în 2022, după declanșarea războiului din Ucraina. În același an, autoritățile muntenegrene au interzis mai multe instituții media de stat rusești și au expulzat diplomați ruși, acuzați de spionaj.

Ca reacție la aceste măsuri, Moscova a inclus Muntenegru pe lista statelor considerate inamice de Rusia. Divergențele diplomatice și politice dintre cele două țări au continuat în anii care au urmat, pe fondul sprijinului acordat de Podgorica politicilor europene și euroatlantice.

După arestările din Muntenegru, Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că Moscova ar putea lua în considerare reținerea unor cetățeni europeni și americani pentru a-și completa fondul de schimb de prizonieri. Oficialul rus a făcut referire la posibilitatea eliberării cetățenilor ruși aflați în detenție în Europa.

„Este o greșeală, desigur, ca cetățenii noștri să călătorească prin țările europene. Chiar dacă au intenții bune și obiective importante. Potențial, toți (și subliniez: toți) rușii sunt vânați”, a scris Dmitri Medvedev pe Telegram.

Declarația sa a fost publicată vineri, după apariția informațiilor despre reținerea lui Zvinciuk și a celorlalți cetățeni ruși în Muntenegru. Medvedev a sugerat că Rusia ar putea avea nevoie să își extindă posibilitățile de schimb de deținuți pentru a obține eliberarea propriilor cetățeni reținuți în state europene.

Rybar s-a aflat anterior și în atenția autorităților americane. În octombrie 2024, Departamentul de Stat al Statelor Unite a anunțat o recompensă de până la 10 milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la identificarea a 19 persoane implicate în administrarea canalelor de socializare asociate platformei rusești.

Autoritățile americane au susținut că aceste canale ar fi promovat interesele politice ale Rusiei în Statele Unite înaintea alegerilor prezidențiale din 2024. Demersul a vizat identificarea persoanelor implicate în activitățile respective și clarificarea rolului lor în promovarea mesajelor politice.

Potrivit programului Recompense pentru Justiție al Departamentului de Stat, „Rybar a căutat să… promoveze diviziunea socială, să alimenteze discordia partizană și rasială și să încurajeze ura și violența în Statele Unite”. Afirmația face parte din acuzațiile formulate de autoritățile americane cu privire la activitatea canalelor asociate blogului.

Blogurile militare rusești au devenit o componentă vizibilă a dezbaterilor publice despre războiul din Ucraina. Autorii acestora au susținut ofensiva militară rusă, dar unii dintre ei au criticat, în anumite situații, comandanții militari ruși și modul în care aceștia au gestionat operațiunile de pe front.