Alertă nucleară falsă în Ucraina. Aplicația națională de avertizare ar fi fost vizată de un atac cibernetic

O alertă privind un presupus pericol radioactiv și o amenințare chimică asupra capitalei Kiev, transmisă prin aplicația națională de avertizare a populației, a provocat panică în Ucraina. Notificările au inclus și un mesaj în limba rusă care anunța o alertă nucleară la nivelul întregii țări și făcea referire la racheta rusească Oreșnik. Autoritățile ucrainene au dezmințit informațiile și au avertizat că aplicația ar fi putut fi ținta unei intervenții ostile, însă circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost stabilite.

Incidentul s-a produs duminică, 1 noiembrie, în jurul orei locale 22:48, când aplicația „Air Alert”, utilizată pentru avertizarea populației în cazul atacurilor rusești, a început să transmită notificări neobișnuite.

Locuitorii capitalei Kiev au primit alerte false privind existența unui pericol radioactiv, a unei amenințări chimice și chiar a unor presupuse lupte de stradă. Potrivit publicației ucrainene dev.ua, utilizatorii au primit inclusiv un mesaj în limba rusă care anunța o alertă nucleară la nivelul întregii țări și făcea referire la racheta rusească Oreșnik.

La scurt timp după transmiterea notificărilor, Forțele Aeriene ucrainene au intervenit pentru a clarifica situația. Instituția a avertizat că aplicația Air Alert ar fi putut fi supusă unei intervenții ostile și a precizat că nu exista niciun pericol radioactiv.

Autoritățile au transmis populației să își păstreze calmul și să urmărească informațiile publicate pe canalul oficial de Telegram al Forțelor Aeriene. De asemenea, au precizat că avertizările primite prin aplicație nu corespundeau situației reale și au recomandat verificarea informațiilor prin intermediul surselor oficiale.

Ministerul ucrainean de Interne a avertizat, la rândul său, că notificările referitoare la nivelurile de pericol erau false. Instituția le-a cerut cetățenilor să nu acceseze linkurile suspecte primite prin aceste mesaje și să nu distribuie informații care nu au fost verificate.

Incidentul nu s-a limitat la notificările primite pe telefoanele mobile. Potrivit BBC, în regiunea Liov, din vestul Ucrainei, semnalul de avertizare privind un presupus pericol radioactiv a fost transmis și prin sistemele publice de difuzoare, ca urmare a informațiilor generate de aplicație.

Autoritățile locale au precizat că nu exista niciun pericol de contaminare radioactivă. În regiunea Vinița, guvernatoarea Natalia Zabolotna a anunțat că aplicația a fost vizată de un atac cibernetic și a avertizat populația să nu acceseze linkurile incluse în mesajele suspecte.

Administrația orașului Kiev a informat că aplicația alternativă „Kyiv Digital” și sistemul public de avertizare funcționau normal. Acestea puteau fi utilizate de locuitori pentru verificarea alertelor și obținerea informațiilor oficiale.

Deși autoritățile ucrainene suspectează o intervenție ostilă asupra sistemului de avertizare, circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost stabilite. Până în prezent, nu a fost identificată persoana sau entitatea responsabilă pentru transmiterea notificărilor false.

Aplicația „Air Alert”, susținută de Ministerul Transformării Digitale din Ucraina, este unul dintre principalele instrumente folosite pentru avertizarea rapidă a populației în cazul atacurilor aeriene, al amenințărilor chimice și al altor situații de urgență.