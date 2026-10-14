Dronele ucrainene au vizat infrastructura AI a Rusiei. Cel mai mare centru de date, atacat

Dronele ucrainene au lovit miercuri cel mai mare centru de date din Rusia, într-o serie de atacuri care vizează infrastructura tehnologică a țării. Instalația din Balakovo aparține Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia și unul dintre principalii dezvoltatori locali de inteligență artificială.

Atacul a avut loc după alte trei lovituri asupra centrelor de date operate de grupul tehnologic rus Yandex, înregistrate în săptămâna precedentă.

Acțiunile par să vizeze infrastructura pe care Moscova își bazează ambițiile de a dezvolta sisteme de inteligență artificială capabile să concureze cu cele din Statele Unite și China.

Nu au fost făcute publice informații care să confirme dacă echipamentele utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială au fost avariate, transmite Reuters.

Reprezentanții Sberbank au confirmat că centrul de procesare a datelor a fost atacat, dar au precizat că incidentul nu a provocat întreruperi ale serviciilor băncii.

„Confirmăm că centrul de procesare a datelor a fost atacat. În același timp, toate sistemele și serviciile Sberbank funcționează normal și fără întreruperi”, a declarat reporterilor Alexander Vedyakhin, prim-vicepreședintele instituției.

Tot miercuri, președintele rus Vladimir Putin a organizat o întâlnire care nu fusese anunțată anterior, dedicată subiectului „securității informațiilor”. La discuții a participat și German Gref, directorul general al Sberbank. Kremlinul a precizat că reuniunea nu are legătură cu atacurile asupra centrelor de date.

Potrivit unei relatări publicate de agenția rusă RIA Novosti în 2024, centrul Sberbank din Balakovo urmează să găzduiască cel mai mare supercomputer din Rusia, programat să intre în funcțiune în 2027.

Centrele de date Yandex lovite anterior găzduiau toate cele trei supercomputere operaționale ale companiei. Nici Yandex, nici Sberbank nu au precizat dacă aceste echipamente, utilizate inclusiv pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, au suferit avarii.

Sberbank și Yandex sunt principalii dezvoltatori de inteligență artificială de pe piața rusă. Cele două companii concurează prin modelele GigaChat, dezvoltat de Sberbank, și YandexGPT, creat de grupul tehnologic rival.

Ambele au investit sume importante în dezvoltarea propriilor sisteme, însă estimările prezentate de Sberbank arată că Rusia se află cu până la nouă luni în urma liderilor din Statele Unite și China.

Printre factorii care contribuie la acest decalaj se numără sancțiunile occidentale, care limitează accesul țării la echipamente avansate. German Gref a indicat dificultățile de aprovizionare cu procesoare grafice moderne drept unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea sectorului.

„Este clar cu ce dificultăți ne confruntăm atunci când achiziționăm unități grafice moderne. Atât noi, cât și Yandex suferim de acest lucru”, a declarat Gref pe 29 septembrie, referindu-se la decalajul față de Statele Unite și China.

Sberbank poartă discuții pentru achiziționarea de cipuri de la producători chinezi. Într-un interviu acordat Reuters la 3 iunie, Alexander Vedyakhin a explicat că dependența de tehnologia Nvidia reprezintă o altă problemă majoră. Platforma software CUDA a companiei americane a devenit un standard în industria inteligenței artificiale, ceea ce complică înlocuirea soluțiilor existente.

Yandex a anunțat anterior că supercomputerele sale folosesc cipuri Nvidia A100, lansate în 2020 și înlocuite ulterior în portofoliul producătorului de generații mai avansate, inclusiv H100.

Sberbank dispune de două supercomputere operaționale. Cel mai avansat dintre acestea, Christofari Neo, este instalat la Moscova și utilizează cipuri Nvidia A100. Potrivit clasamentului Top500 al celor mai puternice supercomputere din lume, sistemul ocupa locul 167.

În aceeași ierarhie, supercomputerul Chervonenkis, dezvoltat de Yandex, ocupa locul 101. Aceste sisteme sunt importante pentru capacitatea companiilor de a antrena și utiliza modele complexe de inteligență artificială.

Expertul IT Mikhail Klimarev a declarat pentru Reuters că înlocuirea procesoarelor ar putea necesita o perioadă îndelungată, din cauza sancțiunilor occidentale. El a avertizat că deteriorarea supercomputerelor ar putea afecta industria rusă de inteligență artificială, care se confruntă deja cu dificultăți legate de accesul la tehnologie.

„Echipamentul este importat, dar se face la un cost ridicat, pe rute indirecte. Mai întâi, trebuie să negociezi astfel încât cineva să fie dispus să ți-l vândă și să nu se teamă de sancțiuni”, a spus Klimarev.

Unii comentatori ruși au comparat lipsa întreruperilor raportate de Sberbank cu situația Yandex, ale cărui servicii de taxi și livrare de alimente au semnalat perturbări. Aceștia au susținut că diferența ar putea indica un nivel mai ridicat de protecție a infrastructurii Sberbank.

Bloggerul militar Alexander Kots a comentat public situația, referindu-se la măsurile de protecție a activelor companiilor. „Acesta este un exemplu excelent al ceea ce poate face un proprietar de afacere pentru a-și proteja bunurile”, a scris Kots.

Comentariul vine după ce, în august, Vladimir Putin a semnat un decret care permite statului să preia administrarea unor instalații considerate insuficient protejate. Măsura se referă la infrastructura vizată de autorități ca având nevoie de măsuri suplimentare de securitate.

Centrul de date Sberbank din Balakovo este situat în apropierea centralei nucleare Balakovo, de la care își asigură alimentarea cu energie, precum și a centralei hidroelectrice Saratov. După atac, nu au fost raportate pagube la niciuna dintre cele două instalații energetice.

Ucraina susține că atacurile asupra infrastructurii rusești reprezintă un răspuns la loviturile Rusiei asupra propriilor obiective de date. Cele două țări au vizat reciproc rafinării, centrale electrice, porturi și companii din sectorul comerțului electronic.

Ministerul rus al Dezvoltării Digitale a anunțat în această săptămână că discută cu armata despre protejarea centrelor de date. În paralel, unii parlamentari au propus mutarea unor astfel de instalații în subteran, pentru a limita accesul dronelor la echipamentele informatice.

Valery Yermakov, director executiv adjunct al companiei de stat Rostelecom, un alt operator important de centre de date din Rusia, a pledat pentru dezvoltarea unor instalații capabile să protejeze infrastructura esențială. „Avem nevoie de un așa-numit seif de date Doomsday”, a declarat Yermakov la o conferință organizată la Moscova.