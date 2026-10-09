Incendiu la un centru de date Yandex din Rusia după un atac cu drone. Unitatea a fost scoasă din funcțiune

Un centru de date operat de gigantul tehnologic rus Yandex a luat foc în regiunea Ryazan din vestul Rusiei, după ceea ce compania a descris drept un atac ucrainean cu drone. Unitatea a fost scoasă din funcțiune, iar Yandex a avertizat că unele dintre serviciile sale ar putea fi indisponibile.

Incendiul a izbucnit la centrul de date din Sasovo, în regiunea Ryazan. Imaginile de la fața locului prezintă flăcări și coloane de fum dens care se ridică din incinta centrului de date, potrivit informațiilor publicate de Euronews.

Conform companiei de tehnologie, incendiul a avut loc în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei. Compania a decis să scoată unitatea offline în urma incidentului și a avertizat că unele servicii ar putea întâmpina probleme de disponibilitate.

Incidentul de la centrul de date Yandex a avut loc în contextul unor atacuri care au vizat în ultima perioadă mai multe tipuri de infrastructură și obiective din Rusia.

Ucraina a susținut, de asemenea, că a lovit o importantă rafinărie de petrol din Rusia. Această afirmație nu a putut fi verificată în mod independent.

Printre țintele recente ale atacurilor s-au numărat sistemele energetice, industriile importante, căile ferate, oficiile poștale, centrele comerciale, rețelele de telecomunicații, benzinăriile și exporturile de cereale.

Incendiul de la centrul de date din Sasovo a dus la scoaterea unității din funcțiune și poate afecta disponibilitatea unora dintre serviciile operate de Yandex.

Yandex este una dintre cele mai cunoscute companii de tehnologie din Rusia, cunoscută în special pentru motorul său de căutare și pentru dezvoltarea unei game largi de servicii digitale. Compania activează în domenii precum servicii online, tehnologii pentru internet, publicitate digitală, transport și alte soluții tehnologice.

De-a lungul timpului, Yandex și-a extins activitatea dincolo de motorul de căutare, dezvoltând un ecosistem de servicii și infrastructură tehnologică destinat utilizatorilor și companiilor.