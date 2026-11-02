România și Republica Moldova pregătesc programe comune antidronă. Luca Niculescu anunță investiții și locuri de muncă prin SAFE

Premierul Luca Niculescu a anunțat luni, 2 noiembrie, că România și Republica Moldova își consolidează cooperarea militară printr-un proiect comun de achiziții finanțat prin programul european SAFE. Șeful Executivului a vorbit și despre posibilitatea dezvoltării unor programe antidronă, în contextul incidentelor de securitate din regiune. Proiectul prevede producerea și testarea unor platforme militare IVECO în România, ceea ce ar urma să genereze investiții și locuri de muncă.

Premierul Luca Niculescu a participat luni, la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a documentelor prin care Ministerul Apărării din Republica Moldova devine partener al României în proiectul SAFE „Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți”.

La eveniment au fost prezenți ministrul român al Apărării, Radu Oprea, și omologul său din Republica Moldova, Anatolie Nosatîi.

Șeful Guvernului a explicat că proiectul reprezintă o premieră în cooperarea dintre cele două state și urmărește consolidarea capacităților de apărare, dar și dezvoltarea industriei europene de profil.

„Prin acordul de astăzi ministerele apărării din România și din Republica Moldova vor deveni, în premieră, parteneri în cadrul unei achiziții în comun derulată prin programul SAFE. Proiectul ‘Platforme de transport auto multifuncționale, pe roți’ este inclus în planul de investiții al României pentru industria de apărare finanțat prin alocarea destinată României din instrumentul ‘Acțiunea pentru securitatea Europei’, binecunoscutul SAFE. Avem obiectivul comun de a consolida, de a adapta capabilitățile noastre de apărare la cerințele și la provocările actuale, de a investi în industria de apărare și astfel să susținem consolidarea bazei industriale și tehnologice europene prin proiecte și prin achiziții comune, iar finanțarea oferită de programul SAFE reprezintă pentru noi o mare oportunitate de a ne proteja teritoriul și de a ne proteja cetățenii. Trebuie să lucrăm mult și mai mult pentru aprofundarea cooperării bilaterale în acest domeniu, pentru colaborarea, pentru coordonarea noastră. Și mă bucur că am putut să punem la punct acest proiect care confirmă relațiile strategice, istorice, de bună și caldă prietenie dintre România și Republica Moldova”, a declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu anunță discuții privind dezvoltarea unor programe antidronă

Premierul a atras atenția asupra amenințărilor reprezentate de dronele care pătrund neautorizat în spațiul aerian, subliniind necesitatea unor capacități comune de apărare.

Acesta a precizat că subiectul a fost discutat și cu prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, în contextul intensificării incidentelor de securitate.

„Securitatea cetățenilor noștri, protecția teritoriului împotriva atacurilor rusești s-au regăsit pe agenda discuțiilor pe care le-am avut cu prim-ministrul Vasile Tofan, mai ales în contextul în care vedem că astfel de incursiuni ale dronelor care încalcă spațiul aerian se întâmplă tot mai des. Discuțiile foarte aplicate întăresc colaborarea noastră în domeniul apărării, iată dovadă acordul pe care-l semnați astăzi, dar și modul în care avansează discuțiile noastre pentru a lucra în comun și la programe antidronă. Sunt programe tot mai necesare așa cum ne-au dovedit și zilele trecute când sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian național, în zona de nord-est a țării. Le mulțumesc militarilor noștri și tuturor celor care veghează zi și noapte pentru ca românii să fie apărați, pentru ca teritoriul țării noastre să fie în securitate”, a declarat Niculescu.

Premierul a evidențiat și beneficiile economice ale proiectului comun, explicând că platformele IVECO vor fi produse, integrate și testate în România.

Potrivit acestuia, dezvoltarea capacităților de producție pe plan intern reprezintă o oportunitate pentru crearea de locuri de muncă și atragerea de investiții în industria națională de apărare.