Ministerul Muncii anunță fonduri europene de 1,15 miliarde de euro. Sprijin pentru angajare, copii, vârstnici și comunitățile rurale

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că 1,15 miliarde de euro din fonduri europene sunt destinate sprijinirii persoanelor vulnerabile, integrării pe piața muncii și dezvoltării serviciilor sociale din comunitățile rurale. Finanțarea vizează trei proiecte ale Ministerului Muncii, SCI2000, SMART SPO și STEP UP, care urmăresc îmbunătățirea accesului la servicii sociale, medicale și educaționale, dar și facilitarea angajării, inclusiv în cazul tinerilor sub 30 de ani.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat trei proiecte finanțate din fonduri europene, prin care autoritățile urmăresc să sprijine persoanele aflate în dificultate și să faciliteze accesul acestora la servicii și locuri de muncă.

Potrivit ministrului, proiectele SCI2000, SMART SPO și STEP UP trebuie să funcționeze împreună, astfel încât beneficiarii să poată primi mai multe forme de sprijin fără să fie nevoiți să parcurgă proceduri separate la diferite instituții.

„1,15 miliarde de euro din fonduri europene pentru a aduce cât mai mulți oameni pe piața muncii, pentru a sprijini copiii și vârstnicii aflați în nevoie și comunitățile mici.

SCI2000, SMART SPO și STEP UP sunt trei proiecte importante din fonduri europene ale Ministerului Muncii care, folosite împreună, pot produce rezultate mult mai bune pentru persoanele vulnerabile”, a transmis Florin Manole pe Facebook.

Cele trei proiecte au obiective diferite, dar complementare, potrivit explicațiilor oferite de ministrul Muncii.

SCI2000 urmărește dezvoltarea serviciilor sociale, medicale și educaționale în comunitățile rurale, pentru persoanele care au nevoie de sprijin.

SMART SPO este destinat modernizării serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și oferirii de asistență adaptată situației fiecărui beneficiar.

STEP UP se adresează tinerilor cu vârste sub 30 de ani și urmărește sprijinirea acestora pentru a intra și a rămâne pe piața muncii.

Florin Manole a explicat că integrarea celor trei programe ar permite identificarea persoanelor vulnerabile și acordarea unui sprijin care să includă atât servicii sociale, cât și formare profesională sau asistență pentru găsirea unui loc de muncă.

„SCI2000 aduce în comunitățile rurale servicii sociale, medicale și educaționale. SMART SPO modernizează serviciile publice de ocupare și oferă sprijin adaptat fiecărei persoane. STEP UP îi ajută pe tinerii sub 30 de ani să intre și să rămână pe piața muncii. Când am revenit la minister, am recomandat ca aceste proiecte să nu funcționeze separat, ci să fie conectate. O persoană vulnerabilă identificată în comunitate trebuie să poată primi atât sprijin social, cât și formare profesională și ajutor pentru găsirea unui loc de muncă. Fără drumuri inutile între instituții”, a precizat ministrul.

Ministrul Muncii a transmis că autoritățile locale din mediul rural care nu participă încă la proiectul SCI2000 pot solicita informații și se pot înscrie prin intermediul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.

Florin Manole a precizat că va continua vizitele în teritoriu, împreună cu primarii și echipele locale, pentru a evalua modul în care funcționează proiectele și pentru a identifica situațiile în care sunt necesare intervenții.