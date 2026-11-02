Guvernul se opune uniformelor obligatorii în școli. Ce riscuri a identificat pentru elevii din România

Guvernul României nu susține introducerea uniformelor școlare obligatorii, potrivit unui punct de vedere transmis Parlamentului asupra proiectului de lege PLX 608/2026. Executivul avertizează că măsura poate afecta drepturile elevilor și poate crea situații de discriminare. Autoritățile contestă lipsa unor dovezi privind reducerea bullyingului și îmbunătățirea siguranței în școli. Proiectul este criticat și pentru absența unor reguli clare privind finanțarea uniformelor și sprijinirea familiilor cu venituri reduse.

Guvernul consideră că introducerea uniformelor obligatorii în școli nu este justificată prin argumente științifice care să demonstreze că această măsură ar contribui la reducerea violenței între elevi sau la îmbunătățirea siguranței în unitățile de învățământ.

Proiectul de lege PLX 608/2026, inițiat de senatorul PSD Daniel-Cătălin Zamfir și de mai mulți parlamentari social-democrați, urmărește modificarea Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Inițiativa prevede obligativitatea purtării uniformei, în conformitate cu regulamentul fiecărei școli, și introduce posibilitatea acordării gratuite sau subvenționării acesteia.

În punctul de vedere transmis Parlamentului, Executivul atrage atenția că autorii propunerii legislative nu au prezentat cercetări care să confirme eficiența uniformelor în combaterea bullyingului, fenomen ale cărui cauze sunt multiple.

„Nu rezultă că s-a realizat niciun studiu sau cercetare care să arate legătura între instituirea obligativității purtării uniformei școlare și reducerea fenomenului de bullying sau creșterea siguranței în școli”, se arată în punctul de vedere al Guvernului.

Executivul invocă inclusiv prevederile Legii învățământului preuniversitar referitoare la respectarea nevoilor și particularităților fiecărui copil. Potrivit documentului, „în cazul introducerii uniformei școlare s-ar ignora principiul promovării drepturilor și a nevoilor individuale ale fiecărui elev”, cu efecte asupra respectării individualității acestora.

Totodată, instituirea unei asemenea obligații, fără evaluarea necesității și a consecințelor asupra copiilor, „ar putea crea premisele unei eventuale discriminări a majorității elevilor”, avertizează Guvernul.

Reglementările în vigoare stabilesc deja condițiile generale privind vestimentația elevilor și interzic aplicarea unor sancțiuni care ar putea împiedica participarea acestora la activitățile educaționale din cauza lipsei uniformei.

Guvernul face trimitere la articolul 183 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), care protejează accesul elevilor la cursuri.

Documentul interzice explicit „interzicerea participării la cursuri sau sancționarea beneficiarilor primari care nu poartă uniforma unității de învățământ”.

În același timp, Legea învățământului preuniversitar, Statutul elevului și ROFUIP prevăd obligația respectării unei ținute decente și adecvate mediului școlar.

În aceste condiții, Executivul apreciază că instituirea unei obligații suplimentare privind uniformele necesită o justificare bazată pe o analiză a beneficiilor concrete pentru elevi și pentru procesul educațional.

Proiectul legislativ ridică și probleme privind responsabilitatea stabilirii uniformelor școlare, întrucât atribuțiile referitoare la obligativitatea purtării acestora și la alegerea modelelor sunt reglementate diferit.

Potrivit inițiativei, obligația ar urma să fie inclusă în regulamentul fiecărei unități de învățământ. În schimb, modelele, standardele tehnice și componentele uniformelor ar fi stabilite de consiliul de administrație al școlii, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.

Executivul apreciază că această formulare creează „un mecanism neunitar de determinare a ținutei școlare, de natură a afecta previzibilitatea normei”.

O altă problemă privește finanțarea uniformelor. Proiectul permite utilizarea banilor din bugetele autorităților locale sau din fonduri externe nerambursabile, însă formularea potrivit căreia acestea „pot fi finanțate” nu stabilește o obligație efectivă de acoperire a cheltuielilor.

„Eventuala instituire a unei obligații privind asigurarea uniformelor școlare nu poate avea ca efect transferarea sarcinii financiare asupra autorităților administrației publice locale, în lipsa unei surse distincte și suficiente de finanțare”, avertizează Guvernul.

Autoritățile locale suportă deja cheltuieli semnificative pentru funcționarea unităților de învățământ, iar Executivul susține că orice responsabilitate financiară suplimentară trebuie însoțită de identificarea explicită a resurselor necesare.

Documentul atrage atenția și asupra implicațiilor bugetare ale inițiativei, precizând că adoptarea acesteia în forma actuală „ar influența negativ ținta de deficit bugetar, stabilitatea macroeconomică și ratingul de țară în relația cu organismele financiare internaționale”.

Sistemul propus pentru distribuirea gratuită sau subvenționarea uniformelor școlare este criticat de Guvern pentru lipsa unor proceduri administrative clare și a garanțiilor privind protejarea situației financiare a beneficiarilor.

Inițiativa legislativă nu identifică autoritatea responsabilă cu stabilirea eligibilității familiilor, documentele necesare pentru obținerea sprijinului și instituția care ar urma să efectueze plățile.

Executivul semnalează și suprapunerea unor categorii de beneficiari. Spre exemplu, o familie monoparentală cu doi copii ar putea îndeplini simultan condițiile pentru două categorii de sprijin financiar, fiecare având praguri diferite, fără ca proiectul să stabilească o regulă de departajare.

O altă deficiență privește protejarea informațiilor despre veniturile familiilor care solicită ajutor.

„Mecanismul preconizat prin anexa 2 nu conține nicio garanție de confidențialitate în privința încadrării elevilor în categoriile de sprijin”, arată Guvernul.

Potrivit Executivului, publicitatea informațiilor privind situația financiară a beneficiarilor în cadrul procedurii de achiziție ar putea conduce la marginalizarea unor copii.

„Riscul de stigmatizare este identic, dacă nu mai accentuat, în condițiile în care încadrarea familiei într-una dintre categoriile din anexă este publică în procesul de achiziție a uniformei”.

Guvernul solicită introducerea unor măsuri de confidențialitate comparabile cu cele aplicate în cazul elevilor care beneficiază de burse sociale.

Guvernul identifică o problemă suplimentară în posibilitatea ca noile reguli privind uniformele să înceapă să producă efecte înainte de încheierea anului școlar, ceea ce ar obliga familiile și unitățile de învățământ să se adapteze unor cheltuieli neprevăzute.

Articolul 10 alineatul (2) din Legea învățământului preuniversitar stabilește că modificările și completările actului normativ intră în vigoare în prima zi a anului școlar următor celui în care au fost adoptate.

Executivul consideră că această regulă trebuie respectată și în cazul unei eventuale obligații de achiziționare a uniformelor, având în vedere impactul financiar asupra părinților.

„O obligație vestimentară cu implicații financiare pentru familii, intrată în vigoare în cursul anului școlar, ar produce tocmai instabilitatea pe care legea de bază a urmărit să o prevină”, se arată în document.

Poziția oficială a Executivului este formulată explicit în punctul de vedere transmis legislativului: „Având în vedere considerentele menționate, Guvernul nu susține adoptarea acestui proiect de lege.”

Inițiativa privind uniformele școlare obligatorii a provocat reacții din partea reprezentanților elevilor încă de la adoptarea sa de către Senat, principala nemulțumire fiind legată de introducerea măsurii fără consultarea celor vizați.

Pe 28 septembrie, Consiliul Național al Elevilor (CNE) a organizat campania „Educația nu se repară la croitorie”, prin care i-a îndemnat pe elevi să participe la cursuri îmbrăcați în negru, pentru a protesta față de proiect și față de lipsa consultării.

Vicepreședintele organizației, Ștefan Ioniță, a avertizat că, potrivit estimărilor CNE, introducerea uniformelor ar putea genera costuri de până la un miliard de lei. Reprezentantul elevilor a susținut că aceste resurse ar putea fi folosite pentru alte necesități ale sistemului educațional.

Controversele au vizat și argumentele utilizate pentru justificarea inițiativei. Un studiu prezentat în Parlament de senatorul PSD Daniel Zamfir drept cercetare a Institutului de Științe ale Educației, pentru a demonstra legătura dintre uniforme și reducerea bullyingului, nu aparține instituției respective, potrivit informațiilor publicate de Edupedu.ro.

Cercetarea invocată se bazează pe răspunsurile a numai 80 de elevi și 20 de profesori din două unități de învățământ, fără să aibă reprezentativitate la nivel național.

Disputele privind proiectul s-au extins după ce Federația Națională a Părinților – Edupart a semnalat o declarație atribuită inițiatorului, făcută în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții elevilor și ai părinților.

Potrivit federației, Daniel Zamfir ar fi afirmat „De ce să nu câștige și firmele de textile din România?”, referindu-se la posibilele beneficii economice pentru producătorii de îmbrăcăminte. Organizația a solicitat clarificări publice în legătură cu această afirmație.

Parlamentarul a criticat și Consiliul Național al Elevilor, pe care l-a descris drept „un grup de elevi care s-au adunat în numitul Consiliul Național al Elevilor”.

Afirmația a vizat o organizație al cărei rol de reprezentare a intereselor elevilor este recunoscut prin Legea învățământului preuniversitar.

Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii proiectului privind uniformele obligatorii, a fost numit recent ministru al Economiei în Guvernul condus de Luca Niculescu.

Documentul poate fi vizualizat în întregime, AICI: