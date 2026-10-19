Amenințare cu bombă într-un avion de pasageri, aproape de România. Aeronava a fost escortată de un MiG-29

Un avion de pasageri al companiei Austrian Airlines, care efectua duminică seară o cursă între Tel Aviv și Viena, a fost nevoit să aterizeze de urgență în Bulgaria, după primirea unei amenințări cu bombă. Incidentul s-a produs în apropierea graniței cu România, iar autoritățile bulgare au trimis un avion militar MiG-29 pentru a escorta aeronava până la aeroportul din Sofia. La bord se aflau 57 de persoane.

Incidentul a avut loc duminică, 18 octombrie, în timpul zborului OS82 al companiei Austrian Airlines, operat cu o aeronavă Airbus A320 pe ruta Tel Aviv–Viena.

Potrivit Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria, citat de agenția BTA, echipajul a primit o amenințare cu bombă în timp ce avionul se afla în apropierea frontierei dintre Bulgaria și România.

În urma alertei, piloții au decis să devieze aeronava către aeroportul internațional din Sofia, unde au fost mobilizate echipele de intervenție.

Conform informațiilor Flightradar24, citate de AFP, avionul intrase în spațiul aerian al României în jurul orei 21:10, înainte de a-și modifica traseul și de a se îndrepta către capitala Bulgariei.

Echipajul a activat codul de urgență pentru a semnala controlorilor de trafic aerian situația cu care se confrunta aeronava.

Forțele Aeriene ale Bulgariei au intervenit prin ridicarea de la sol a unui avion de vânătoare MiG-29, care a escortat aeronava de pasageri până la aterizarea pe aeroportul din Sofia.

Ministerul bulgar al Apărării a transmis că misiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunilor NATO de poliție aeriană, sub coordonarea Centrului NATO pentru Operațiuni Aeriene Combinate de la Torrejón, Spania.

Avionul Austrian Airlines a aterizat în siguranță la Sofia, la ora 21:42, ora României, după aproximativ două ore și jumătate de la decolarea din Tel Aviv.

La bord se aflau 51 de pasageri și șase membri ai echipajului, dintre care doi piloți și patru însoțitori de bord.

După aterizare, toate persoanele aflate la bord au coborât în siguranță, iar autoritățile bulgare au început verificările de securitate pentru a determina dacă în aeronavă exista vreun dispozitiv exploziv.

Purtătoarea de cuvânt a Austrian Airlines, Anita Kiefer, a confirmat incidentul, subliniind că siguranța pasagerilor și a membrilor echipajului reprezintă prioritatea companiei.

Reprezentanții operatorului aerian au precizat că pasagerii urmau să fie transferați pe alte zboruri cât mai curând posibil, după finalizarea procedurilor de securitate.

Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor din Bulgaria a anunțat constituirea unui grup operativ pentru coordonarea măsurilor necesare în urma incidentului.

Instituțiile competente au început o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care a fost transmisă amenințarea cu bombă și pentru a verifica eventualele riscuri de securitate.

Presa israeliană a relatat că printre persoanele aflate la bord se număra și o delegație de tineri care urmau să participe la intervenții în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Deocamdată, informațiile prezentate nu indică dacă verificările au confirmat existența unui dispozitiv exploziv la bordul aeronavei.