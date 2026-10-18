Tot mai puțini români călătoresc cu trenul. INS: Numărul pasagerilor a scăzut cu 5,8%, iar trenurile circulă mai încet
SURSA FOTO: Dreamstime - CFR, tren, controlori
Transportul feroviar de pasageri din România a înregistrat o scădere în trimestrul al doilea din 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Aproape 15,5 milioane de persoane au călătorit cu trenul în perioada aprilie-iunie, cu 5,8% mai puține decât în același interval al anului trecut. În schimb, transportul feroviar de mărfuri a crescut cu 9,3%, deși mai mulți indicatori privind utilizarea materialului rulant au înregistrat evoluții negative.
Aproape 15,5 milioane de pasageri au călătorit cu trenul în trimestrul al doilea din 2026
Numărul persoanelor care au utilizat transportul feroviar în România a continuat să scadă în perioada aprilie-iunie 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Potrivit datelor centralizate de Institutul Național de Statistică, aproape 15,5 milioane de pasageri au circulat cu trenul în cele trei luni analizate, ceea ce reprezintă o reducere de 5,8% față de trimestrul al doilea din 2025.
Cea mai mare parte a călătoriilor a fost realizată pe rutele interne.
Astfel, 15,43 milioane de pasageri au utilizat transportul feroviar național, în timp ce aproximativ 61.000 de persoane au călătorit pe rute internaționale.
Datele INS indică și o reducere a parcursului pasagerilor, indicator care măsoară volumul transportului prin raportarea numărului de călători la distanțele parcurse.
Acesta a scăzut cu 7,6% în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul precedent.
Viteza medie comercială a trenurilor de pasageri a scăzut față de anul trecut
Datele statistice arată că și viteza medie comercială a trenurilor de pasageri a înregistrat o evoluție negativă.
În perioada aprilie-iunie 2026, aceasta a fost cu 0,8% mai mică decât în trimestrul al doilea din 2025.
Viteza comercială este un indicator care reflectă viteza medie realizată în exploatare, luând în considerare timpul de parcurs al trenurilor.
Raportul INS nu precizează, în informațiile prezentate, valoarea efectivă a vitezei medii comerciale și nici cauzele reducerii acesteia.
Scăderea vitezei a fost înregistrată în aceeași perioadă în care numărul călătorilor și parcursul pasagerilor s-au diminuat.
Transportul feroviar de mărfuri a crescut cu 9,3%, până la aproape 9,8 milioane de tone
Spre deosebire de transportul de pasageri, activitatea de transport feroviar de mărfuri a înregistrat o creștere.
În trimestrul al doilea din 2026 au fost transportate 9,786 milioane de tone de mărfuri, cu 9,3% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Transportul național a reprezentat 79,3% din volumul total de mărfuri transportate pe calea ferată.
În structura mărfurilor transportate, o pondere importantă a revenit cocsului și produselor rafinate din petrol, care au reprezentat 25,5% din total.
Categoria altor mărfuri a avut o pondere de 15,2%.
Numărul vagoanelor de marfă încărcate și intrate din străinătate a crescut cu aproape 62%
Mai mulți indicatori tehnico-economici privind utilizarea materialului rulant au înregistrat creșteri în trimestrul al doilea din 2026.
Cea mai mare majorare a fost consemnată în cazul numărului de vagoane încărcate intrate din străinătate, exprimat în mii de vagoane. Indicatorul a crescut cu 61,9% față de aceeași perioadă din 2025.
Timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă, exprimat în zile, a crescut cu 42,6%.
De asemenea, parcursul automotoarelor, măsurat în mii de automotoare-kilometri, a înregistrat o creștere de 14%.
Viteza medie comercială a trenurilor de marfă a fost cu 5,8% mai mare decât în trimestrul al doilea din anul precedent.
Numărul vagoanelor încărcate pe rețeaua CFR, exprimat în mii de vagoane, a crescut cu 0,6%.
Locomotivele de marfă au parcurs zilnic distanțe mai mici
În ciuda creșterii volumului de mărfuri transportate, alți indicatori privind activitatea feroviară au înregistrat scăderi.
Parcursul mediu zilnic al locomotivelor utilizate pentru transportul mărfurilor a fost cu 11,7% mai mic decât în trimestrul al doilea din 2025.
Totodată, greutatea medie brută a trenurilor de marfă, exprimată în tone pe tren, s-a redus cu 6,5%.
Încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă, exprimată în tone pe osie, a scăzut cu 5,8%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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