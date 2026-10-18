Germania interzice consumul de alcool în 5.700 de gări. Ce riscă persoanele care nu respectă noua regulă

Consumul de alcool a fost interzis în aproximativ 5.700 de gări din Germania, începând de joi, printr-o măsură introdusă de operatorul feroviar Deutsche Bahn (DB). Compania urmărește să reducă incidentele, conflictele și cantitatea de deșeuri din stațiile feroviare. Persoanele care încalcă în mod repetat interdicția riscă să primească o interdicție permanentă de acces în clădirile administrate de operator.

Operatorul feroviar german Deutsche Bahn a extins interdicția privind consumul de alcool la aproximativ 5.700 de gări din întreaga țară.

Noua regulă a intrat în vigoare joi și face parte din măsurile prin care compania încearcă să îmbunătățească siguranța și curățenia în spațiile feroviare, potrivit agenției de presă EFE.

Interdicția nu reprezintă o măsură complet nouă pentru sistemul feroviar german. Consumul de alcool fusese deja interzis în câteva zeci de gări importante, înainte ca regula să fie extinsă.

În numeroase orașe germane, gările au devenit locuri în care se adăpostesc persoane fără locuință, dar și persoane care se confruntă cu dependența de alcool sau de alte substanțe.

Deutsche Bahn a explicat că experiența din stațiile unde restricția era deja aplicată a arătat o reducere a conflictelor și a cantității de deșeuri.

Potrivit companiei, interdicția a contribuit și la crearea unui mediu mai plăcut pentru călători și pentru angajații operatorului feroviar.

Deutsche Bahn a anunțat că personalul de securitate din gări va avea responsabilitatea de a urmări respectarea noii reguli.

Agenții de pază vor aborda în mod activ persoanele care consumă alcool în spațiile în care acest lucru este interzis și le vor solicita să respecte restricția.

În cazul încălcărilor repetate, compania poate dispune interzicerea permanentă a accesului persoanelor respective în clădirile sale.

Măsura se aplică în cadrul regulilor stabilite de operator pentru utilizarea spațiilor feroviare.

Înaintea extinderii interdicției, Deutsche Bahn a comandat un sondaj pentru a afla opinia populației cu privire la consumul de alcool în stațiile feroviare.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion reprezentativ de 3.200 de persoane.

Potrivit rezultatelor prezentate de companie, aproape 80% dintre respondenți s-au declarat în favoarea interzicerii consumului de alcool în gări.

Doar 9% dintre participanții la sondaj s-au opus acestei măsuri.

Operatorul feroviar a invocat atât rezultatele sondajului, cât și experiența acumulată în gările unde interdicția era deja aplicată, pentru a justifica extinderea restricției.

Noua interdicție nu elimină complet posibilitatea consumului de băuturi alcoolice în toate spațiile asociate transportului feroviar.

Potrivit Deutsche Bahn, consumul de alcool va rămâne permis în restaurantele și celelalte unități de alimentație publică aflate în interiorul gărilor.

De asemenea, călătorii vor putea transporta în continuare băuturi alcoolice în bagaje sau genți, cu condiția ca sticlele și dozele să fie sigilate.

Restricția nu se extinde nici asupra consumului de alcool în trenuri, unde acesta va rămâne permis.

Astfel, pasagerii pot avea asupra lor băuturi alcoolice sigilate atunci când traversează gările, dar nu le pot consuma în spațiile vizate de noua interdicție.

Regulile privind consumul de alcool în restaurantele din gări și la bordul trenurilor rămân neschimbate, conform informațiilor comunicate de operatorul feroviar german.