Alcoolul nu dispare când crezi. Cât timp poate fi detectat după o bere sau un pahar de vin

Alcoolul poate rămâne în sânge și în aerul expirat timp de mai multe ore după ultimul pahar, iar durata eliminării depinde de cantitatea consumată și de particularitățile organismului fiecărei persoane.

Deși există estimări pentru bere, vin și băuturi spirtoase, acestea nu pot garanta că un șofer este apt să conducă sau că va obține un rezultat negativ la testarea cu etilotestul.

Alcoolul poate fi identificat și prin testele standard de urină, pentru o perioadă de până la 12 ore de la ultimul consum. Pentru a explica modul în care organismul procesează această substanță și intervalele în care poate fi detectată, un specialist a prezentat, într-un interviu, informații despre persistența alcoolului în sânge și în aerul expirat.

Durata necesară pentru eliminarea completă a alcoolului din sânge diferă considerabil de la o persoană la alta. În multe situații, procesul poate dura între șase și 12 ore, însă acest interval nu reprezintă o regulă valabilă pentru toată lumea. Metabolizarea alcoolului este influențată de mai mulți factori, printre care vârsta, cantitatea consumată, alimentația, particularitățile genetice și starea de sănătate a ficatului.

Potrivit explicațiilor oferite de Adrienne Santos-Longhurst pentru publicația Healthline, ficatul procesează alcoolul într-un ritm care variază în funcție de persoană și de circumstanțele consumului. Specialistul atrage atenția și asupra diferențelor dintre băuturile alcoolice, care pot conține cantități diferite de alcool pur, chiar dacă sunt considerate porții individuale.

„Rata de metabolizare a alcoolului variază considerabil de la o persoană la alta și în funcție de circumstanțe. În general, ficatul poate procesa aproximativ 30 de mililitri de băutură spirtoasă pe oră, echivalentul a circa unei băuturi standard. Trebuie avut în vedere că băuturile alcoolice nu sunt toate la fel. Unele conțin mai mult alcool decât altele, iar ceea ce considerăm a fi o singură băutură poate echivala, în realitate, cu mai multe porții standard de alcool. Ca estimare orientativă, organismul are nevoie de aproximativ o oră pentru a metaboliza un păhărel mic de băutură spirtoasă, două ore pentru o halbă de bere și trei ore pentru un pahar mare de vin. Aceste valori sunt aproximative, iar timpul necesar eliminării alcoolului poate varia semnificativ în funcție de cantitatea consumată și de particularitățile fiecărei persoane”, a explicat Adrienne Santos-Longhurst pentru Healthline.

Alcoolemia reprezintă concentrația de alcool din sângele unei persoane și este exprimată, în funcție de metoda de măsurare, în grame pe litru sau în promile. Determinarea concentrației de alcool din sânge se poate realiza prin analiza unei probe recoltate în condiții medicale sau medico-legale.

Analiza de sânge permite măsurarea concentrației de alcool la momentul recoltării. Rezultatul trebuie interpretat în funcție de metoda utilizată și de contextul în care a fost efectuată analiza, fiind un reper important pentru stabilirea nivelului de alcool din organism.

În cazul testării cu etilotestul, este măsurată concentrația de alcool din aerul expirat. Valoarea obținută nu trebuie confundată cu alcoolemia determinată prin analiza sângelui, deoarece cele două metode măsoară concentrații diferite, chiar dacă sunt utilizate pentru evaluarea consumului de alcool.

Eliminarea alcoolului din aerul expirat începe după ultimul consum, însă scăderea concentrației depinde de nivelul alcoolului prezent în organism și de ritmul în care acesta este metabolizat. În funcție de cantitatea consumată, poate fi nevoie de un interval cuprins între două și 24 de ore pentru ca valoarea măsurată să ajungă la 0,00 mg/l.

Estimările privind ritmul de eliminare indică o scădere medie de aproximativ 0,05–0,07 mg/l pe oră în aerul expirat. Aceste valori sunt orientative și nu descriu cu exactitate evoluția concentrației pentru fiecare persoană. Cantitatea de alcool consumată, caracteristicile organismului și intervalul trecut de la ultimul pahar pot influența rezultatul testării.

Pentru un bărbat cu o greutate de aproximativ 80 de kilograme, estimările prezentate în material indică intervale diferite, în funcție de tipul și cantitatea băuturii consumate.

O bere de 500 ml: eliminarea alcoolului poate dura aproximativ două-trei ore.

Un pahar de vin de 150 ml: intervalul estimat este de aproape două ore.

Un shot de băutură spirtoasă de 50 ml, cu o concentrație de 40% alcool: metabolizarea poate dura aproximativ două ore.

Timpii prezentați sunt estimări generale și nu pot fi folosiți pentru a stabili cu certitudine momentul în care o persoană poate conduce după ce a consumat alcool. Două persoane care beau aceeași cantitate pot înregistra valori diferite ale alcoolemiei și pot avea nevoie de intervale diferite pentru eliminarea alcoolului.

De asemenea, o porție considerată obișnuită poate conține mai mult alcool decât se estimează, în funcție de volumul băuturii și de concentrația acesteia. Din acest motiv, timpul calculat pornind de la numărul de pahare consumate nu reflectă întotdeauna cantitatea reală de alcool care se află în organism.

Faptul că au trecut două sau trei ore de la consumul unei beri ori al unui pahar de vin nu înseamnă automat că alcoolul a fost eliminat complet. Nici absența senzației de amețeală sau impresia că efectele consumului au dispărut nu reprezintă o confirmare că șoferul poate conduce în siguranță. Estimările privind metabolizarea nu înlocuiesc verificarea concentrației de alcool și nu oferă o garanție privind rezultatul unui test cu etilotestul.