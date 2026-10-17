DeLorean intră în cursa mașinilor zburătoare electrice. Celebrul automobil din „Back to the Future” inspiră un nou proiect

DeLorean, marca devenită celebră datorită automobilului din seria de filme „Back to the Future”, se pregătește să intre într-o competiție neobișnuită. Compania va participa la Airspeeder International Series, un campionat dedicat curselor cu vehicule electrice zburătoare, devenind primul constructor american înscris în competiție. Debutul este programat pentru noiembrie 2026, iar proiectul ar putea deschide un nou capitol în dezvoltarea tehnologiilor de mobilitate aeriană.

DeLorean își extinde activitatea într-un domeniu diferit de industria auto tradițională, anunțând participarea la Airspeeder International Series, competiție prezentată de organizatori drept primul campionat mondial dedicat vehiculelor electrice zburătoare.

Marca este cunoscută în special pentru automobilul sport cu caroserie din oțel inoxidabil, devenit celebru după apariția în seria cinematografică „Back to the Future”.

De această dată, însă, compania nu pregătește un nou automobil pentru șosea, ci o echipă care va concura cu aeronave electrice de curse.

Noua formație, denumită DeLorean Airspeeder Team, va debuta în sezonul 2026-2027, programat să înceapă în luna noiembrie.

Prin această participare, DeLorean devine primul constructor american implicat în campionatul Airspeeder.

Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului TechCrunch Disrupt, organizat la San Francisco, și marchează o nouă direcție pentru marca relansată, care s-a concentrat în ultimii ani în principal asupra mobilității electrice.

În primul sezon, echipa DeLorean va utiliza aeronavele electrice Mk3C, modelul standardizat folosit în competiția Airspeeder. Aceste vehicule vor avea elemente de design și identitate vizuală realizate de DeLorean, însă nu vor fi dezvoltate integral de constructorul american.

Prin urmare, participarea inițială va pune accentul pe intrarea mărcii în competiție și pe familiarizarea cu tehnologia aeronavelor electrice de curse.

Situația se va schimba începând cu sezonul 2027-2028, când DeLorean intenționează să se implice direct în dezvoltarea viitoarelor aeronave.

Compania va colabora cu studenți de la universități cu programe de inginerie, printre care Universitatea California din Berkeley și Georgia Tech.

Obiectivul este dezvoltarea unor noi vehicule de competiție și explorarea tehnologiilor care ar putea fi utilizate ulterior în domeniul mobilității aeriene electrice.

Legătura dintre DeLorean și ideea unui automobil zburător nu este întâmplătoare. În seria „Back to the Future”, automobilul DeLorean a fost transformat într-o mașină a timpului, iar în filme a fost prezentată inclusiv posibilitatea ca acesta să zboare.

Această imagine a rămas asociată cu marca timp de mai multe decenii. Cameron Wynne, directorul de brand al companiei, a explicat că noul proiect reprezintă o încercare de a transforma o idee celebră din cinematografie într-o direcție reală de dezvoltare.

„De 40 de ani, oamenii își imaginează un DeLorean pe cer. Am decis că a venit timpul să nu ne mai limităm la imaginație”, a declarat acesta.

Deși aeronavele din competiția Airspeeder nu sunt versiuni zburătoare ale automobilului original, participarea la campionat permite companiei să valorifice această asociere și să exploreze un domeniu tehnologic nou.

Airspeeder a fost fondată în 2016 de antreprenorul australian Matt Pearson, care își propune să transforme competițiile aeriene într-un mijloc de accelerare a dezvoltării tehnologiilor electrice.

Conceptul este inspirat de rolul pe care Formula 1 îl are în industria auto, unde soluțiile dezvoltate pentru competiții pot contribui ulterior la îmbunătățirea vehiculelor de serie.

Spre deosebire de cursele auto obișnuite, piloții Airspeeder nu concurează pe un circuit asfaltat.

Aceștia pilotează aeronave electrice pe trasee tridimensionale, delimitate prin porți virtuale.

Vehiculele sunt echipate cu senzori și tehnologii pentru evitarea coliziunilor, necesare pentru desfășurarea curselor la viteze ridicate.

Competiția urmărește atât performanța piloților, cât și dezvoltarea unor soluții tehnice pentru zborul electric.

Printre acestea se numără sistemele de control, senzorii și tehnologiile de siguranță care ar putea avea aplicații dincolo de domeniul sportiv.

Unul dintre obiectivele Airspeeder este ca tehnologiile testate în competiții să contribuie, în timp, la dezvoltarea industriei mobilității aeriene.

În prezent, mai multe companii din întreaga lume lucrează la aeronave electrice capabile să decoleze și să aterizeze vertical, cunoscute sub denumirea eVTOL (electric vertical take-off and landing).

Aceste vehicule sunt dezvoltate pentru diferite utilizări, inclusiv transportul de pasageri, intervențiile de urgență și transportul de mărfuri.

Cursele ar putea oferi un mediu de testare pentru tehnologii care necesită îmbunătățiri înainte de a putea fi utilizate pe scară largă.

Participarea DeLorean la Airspeeder nu înseamnă însă că marca a anunțat lansarea unui automobil zburător destinat publicului.

Pentru moment, proiectul este concentrat asupra competițiilor și dezvoltării unor viitoare aeronave electrice de curse.

DeLorean nu este singurul nume cunoscut din industria auto interesat de dezvoltarea transportului aerian electric.

Constructori precum Hyundai, Toyota și Honda, dar și grupul Stellantis, au investit în ultimii ani în companii care dezvoltă aeronave eVTOL sau în proiecte de mobilitate aeriană avansată.

Majoritatea acestor inițiative sunt orientate însă către utilizări comerciale, nu către competiții sportive.

DeLorean a ales o abordare diferită, folosind cursele ca punct de intrare într-un sector aflat încă în dezvoltare.

Pentru companie, participarea la Airspeeder reprezintă atât o oportunitate de a explora noi tehnologii, cât și o modalitate de a-și construi viitorul în jurul mobilității electrice.

Primul test al acestei strategii va avea loc în noiembrie, odată cu debutul echipei DeLorean Airspeeder Team în sezonul 2026-2027.