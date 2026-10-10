Tesla schimbă denumirea sistemului Full Self-Driving în Europa, după criticile autorităților privind riscul de inducere în eroare

Tesla a schimbat denumirea sistemului Full Self-Driving în Tesla Assisted Driving pe site-urile europene, după criticile autorităților privind riscul de inducere în eroare a consumatorilor. Modificarea are loc în contextul eforturilor companiei americane de a obține autorizarea tehnologiei în Uniunea Europeană.

Tesla a început să folosească denumirea „Tesla Assisted Driving” (conducere asistată) în locul „Full Self-Driving” (conducere complet autonomă) pe site-urile sale europene, după ce autoritățile de reglementare au criticat vechea denumire pentru că ar putea induce în eroare consumatorii. Schimbarea are loc în contextul în care producătorul american de automobile electrice încearcă să obțină autorizarea tehnologiei în întreaga Uniune Europeană.

Decizia vine după ce autoritățile germane au anunțat marți că Tesla a propus redenumirea sistemului. Directorul general al companiei, Elon Musk, consideră această tehnologie un element esențial pentru dezvoltarea viitoare a producătorului auto.

Paginile Tesla din Slovacia, Germania, Spania și Țările de Jos redirecționează acum utilizatorii către secțiuni intitulate „Tesla Assisted Driving”. În SUA, compania continuă să utilizeze denumirea „Full Self-Driving (Supervised)”, care precizează că sistemul funcționează sub supravegherea șoferului.

Mai multe autorități europene au avertizat că denumirea inițială ar putea crea impresia că vehiculele Tesla se pot deplasa fără intervenția conducătorului auto. În realitate, sistemul necesită supravegherea permanentă a șoferului, care rămâne responsabil din punct de vedere legal pentru conducerea mașinii.

În Suedia, autoritățile pentru protecția consumatorilor au solicitat agenției naționale de transport să evalueze dacă promovarea tehnologiei „Full Self-Driving” ar putea crea o percepție eronată asupra capacităților de conducere autonomă ale automobilelor Tesla.

Îngrijorări similare au fost exprimate și de autoritățile italiene, potrivit unor documente guvernamentale consultate de agenția de presă Reuters. Acestea au avertizat că denumirea „Full Self-Driving”, utilizată împreună cu materialele publicitare ale companiei, ar putea determina consumatorii să creadă că vehiculele dispun de funcții de conducere automată fără supravegherea șoferului.

În special, autoritățile au atras atenția asupra riscului ca utilizatorii să asocieze tehnologia Tesla cu niveluri superioare de automatizare, precum nivelul 3 din clasificarea SAE, care presupune că sistemul poate prelua anumite sarcini de conducere în condiții specifice.

Tesla desfășoară de mai mult timp o campanie pentru accelerarea autorizării sistemului de conducere asistată în Europa. În cadrul acesteia, compania încurajează proprietarii de automobile și susținătorii săi să solicite autorităților naționale aprobarea tehnologiei.

În septembrie, un proprietar Tesla din Norvegia a cerut administrației naționale a drumurilor să clarifice dacă modificările aduse de companie modului de prezentare a sistemului răspund preocupărilor legate de denumirea acestuia, potrivit unor documente obținute de Reuters.

„Vă rog să nu spuneți din nou doar că așteptăm Uniunea Europeană, fără să explicați ce trebuie să facă între timp Tesla sau Norvegia”, a transmis proprietarul în solicitarea adresată autorităților.

În prezent, opt state membre ale Uniunii Europene permit utilizarea sistemului, iar Slovacia urmează să devină a noua țară care îl autorizează, posibil în următoarele zile.

Un vot la nivelul Uniunii Europene privind aprobarea tehnologiei, programat inițial pentru luna octombrie, a fost amânat cel puțin până în decembrie. Întârzierea are loc în condițiile în care unele state membre, inclusiv Franța, continuă să efectueze teste suplimentare.

Musk încearcă să accelereze extinderea tehnologiei de conducere asistată, pe care o consideră una dintre principalele direcții de creștere ale companiei. Totuși, autorizarea sistemului la nivel european depinde în continuare de evaluările tehnice și de siguranță realizate de autoritățile de reglementare.