Avertizări meteo de vreme severă în România. Cod portocaliu de vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte. Prognoza pentru următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 19 octombrie 2026, mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu pentru județe din nordul și estul României. Vântul va atinge viteze de până la 120 km/h la munte, iar în unele localități sunt prognozate ploi însemnate cantitativ. Potrivit prognozei pentru următoarele zile, vremea va rămâne rece în mai multe regiuni, iar la altitudini mari vor fi ninsori și se va depune un nou strat de zăpadă. Temperaturile vor crește treptat spre mijlocul săptămânii.

Meteorologii au emis luni dimineață o avertizare cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului, valabilă între orele 06:40 și 10:00.

Potrivit ANM, rafalele vor atinge viteze de 70–80 km/h în mai multe localități din județele Iași și Botoșani.

În județul Botoșani sunt vizate localitățile Flămânzi și Frumușica, iar în județul Iași avertizarea se aplică în Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ceplenița, Todirești și Balș.

Avertizarea a fost emisă la ora 06:34 și face parte din categoria mesajelor nowcasting, care semnalează fenomene meteorologice periculoase prognozate pe termen scurt.

O altă atenționare meteorologică vizează precipitațiile însemnate cantitativ din județele Iași și Vaslui.

Codul galben este valabil luni, 19 octombrie, între orele 07:45 și 11:00.

Meteorologii avertizează că va continua să plouă, iar cantitățile suplimentare de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat.

În zonele vizate, în ultimele ore s-au acumulat deja cantități de precipitații de 20–30 de litri pe metru pătrat.

Avertizarea se aplică în localitățile Ciurea, Scânteia, Bârnova, Grajduri și Șcheia din județul Iași, precum și în Tăcuta, județul Vaslui.

Pentru zona montană a județului Suceava, la altitudini de peste 1.800 de metri, ANM a emis o atenționare cod galben de vânt puternic.

Avertizarea este valabilă luni, între orele 03:00 și 09:00, interval în care rafalele pot atinge viteze de 90–120 km/h.

Vântul puternic poate crea dificultăți pentru persoanele care desfășoară activități în zonele montane înalte.

Potrivit prognozei publicate de ANM pentru intervalul 19 octombrie, ora 09:00 – 20 octombrie, ora 09:00, vremea va fi predominant închisă în nordul, centrul, estul și sud-estul țării, unde temperaturile se vor situa sub valorile normale pentru această perioadă.

Temporar va ploua în Moldova și Dobrogea, precum și local în Muntenia, Transilvania și Maramureș.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 2–10 litri pe metru pătrat, însă izolat pot depăși 20–30 de litri pe metru pătrat.

La altitudini de peste 2.000 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În special în estul Carpaților Meridionali, în masivele Bucegi și Făgăraș, se va mai depune un strat de zăpadă de 5–10 centimetri.

Vântul va avea intensificări în Moldova și Dobrogea, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h. În sudul Banatului, vestul Olteniei și nord-estul Munteniei, vitezele vor fi de 40–45 km/h.

În zonele montane înalte, în special în Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 22 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Minimele vor fi cuprinse între 3 și 12 grade.

În București, temperaturile se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă. Maxima va fi de 18–19 grade, iar minima de 8–10 grade. Cerul va prezenta înnorări și trecător va ploua slab.

Marți, vremea se va încălzi în estul, sud-estul și parțial în centrul țării, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă.

Cerul va avea înnorări temporare și va ploua local în Moldova și estul Transilvaniei, precum și pe arii restrânse în Dobrogea și Muntenia.

Pe suprafețe mici, cantitățile de apă pot depăși 5–10 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în timpul nopții în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge 40–50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade, iar minimele vor coborî până la 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei. Cele mai ridicate temperaturi nocturne, de aproximativ 14 grade, vor fi înregistrate pe litoral și în Dealurile de Vest.

În Capitală, maxima va ajunge la aproximativ 20 de grade, iar minima va fi de 6–9 grade. Pe parcursul zilei vor fi posibile ploi slabe.

Miercuri, temperaturile vor crește în majoritatea regiunilor, iar vremea va deveni mai caldă.

Potrivit ANM, maximele se vor situa între 17 și 26 de grade Celsius, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate în vestul țării.

Cerul va prezenta înnorări temporare, iar ploile vor apărea local în jumătatea vestică a teritoriului și pe arii restrânse în restul țării.

Vântul va avea unele intensificări la munte, în Banat, sudul Crișanei și izolat în Moldova, cu viteze de 40–60 km/h.

Temperaturile minime vor coborî până la 0 grade în estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest vor ajunge la 14–15 grade.

În București, temperatura maximă va fi de 21–22 de grade, iar minima de 8–10 grade. Probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Joi, vremea va deveni predominant închisă, iar ploile se vor extinde în majoritatea zonelor țării.

Potrivit meteorologilor, cantitățile de apă vor fi local însemnate, iar în zona montană înaltă vor apărea precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în estul și sud-vestul țării, precum și la munte.

Temperaturile maxime vor scădea față de ziua precedentă în vest, nord-vest și centru și se vor încadra între 16 și 23 de grade Celsius. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 15 grade.

În Capitală, vremea va fi închisă și temporar va ploua, fiind estimate cantități de apă de 2–6 litri pe metru pătrat. Maxima va fi de 19–20 de grade, iar minima de 10–11 grade.

Vineri, valorile termice vor fi în general în scădere față de ziua precedentă și se vor apropia de cele normale pentru sfârșitul lunii octombrie.

Cerul va avea înnorări și vor exista perioade cu ploi, cu o probabilitate mai mare în jumătatea estică a țării.

Temperaturile maxime se vor situa predominant între 14 și 18 grade Celsius, iar cele minime între 3 și 11 grade.

În București, maxima va fi de 16–17 grade, iar minima de 6–8 grade. Sunt prognozate înnorări și condiții de ploaie, în special pe parcursul zilei.

Sâmbătă, 24 octombrie, temperaturile vor crește în majoritatea regiunilor și vor deveni mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în zone relativ extinse.

Maximele se vor situa, în general, între 17 și 20 de grade, iar minimele între 4 și 11 grade.

Vor exista înnorări și intervale cu ploaie, mai ales în regiunile vestice și la munte, unde la altitudini mari sunt prognozate și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În București, vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această dată, cu o maximă de aproximativ 19 grade și o minimă de 7–9 grade.

Duminică, 25 octombrie, temperaturile vor fi apropiate de cele din ziua precedentă, cu maxime cuprinse, în general, între 17 și 19 grade și minime de 5–11 grade.

Local și temporar vor fi înnorări și ploi, iar la munte, la altitudini mari, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

În Capitală, temperatura maximă va fi de aproximativ 18 grade, iar minima de 7–8 grade. Probabilitatea pentru înnorări, ploi și intensificări ale vântului va fi în creștere.

Pentru perioada 26–29 octombrie, meteorologii estimează temperaturi apropiate de valorile normale ale perioadei, cu variații de la o zi la alta și cu probabilitate ridicată de ploi locale și temporare.