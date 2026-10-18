Dunărea ajunge la un debit de 1.300 de metri cubi pe secundă la intrarea în țară. Valoarea rămâne mult sub media multianuală a lunii octombrie

Debitul Dunării la intrarea în România, pe secțiunea Baziaș, va înregistra o creștere ușoară duminică, 18 octombrie 2026, până la 1.300 de metri cubi pe secundă, față de 1.250 de metri cubi pe secundă înregistrați sâmbătă. Valoarea se menține mult sub media multianuală a lunii octombrie, de 3.900 de metri cubi pe secundă, potrivit prognozei hidrologice emise de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) pentru intervalul 18 octombrie, ora 07:00, 19 octombrie, ora 07:00.

În aval de Porțile de Fier, evoluția debitelor va fi diferită în funcție de sectorul fluviului. Acestea vor crește ușor pe sectorul Gruia-Zimnicea, vor rămâne staționare pe sectorul Giurgiu-Călărași și vor fi în scădere pe sectorul Cernavodă-Tulcea.

Debitele râurilor din țară vor fi, în general, staționare duminică. Excepție vor face afluenții de dreapta ai Siretului, unde se estimează scăderi ale debitelor.

Totodată, sunt posibile creșteri izolate ale nivelurilor și debitelor pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, în special în centrul și estul țării. Aceste evoluții pot apărea ca urmare a precipitațiilor prognozate și a propagării.

Potrivit prognozei INHGA, nivelurile râurilor înregistrate la stațiile hidrometrice se vor situa sub cotele de atenție.

Cu o zi înainte, debitele râurilor au fost, în general, staționare. Au existat însă creșteri ușoare în bazinele Vișeu, Iza, Suceava, Moldova și Bistrița, precum și în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Trotușului și Buzăului.

Aceste creșteri au fost determinate de precipitațiile căzute în intervalul respectiv și de propagarea debitelor.

În ceea ce privește raportarea la mediile multianuale lunare, debitele râurilor s-au situat, în general, sub valorile obișnuite pentru această perioadă. Acestea au reprezentat între 30% și 90% din mediile multianuale lunare, cu valori mai mari pe cursul superior al Sucevei și în bazinul superior al Moldovei.

Cele mai reduse valori, de sub 30% din mediile multianuale lunare, au fost înregistrate pe râurile din mai multe bazine hidrografice din țară.

Printre acestea se numără râurile din bazinele Iza, Lăpuș, Crasna, Barcău și Crișuri, precum și cele din bazinele Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera și Cerna.

Valori sub 30% din mediile multianuale lunare au fost consemnate și pe râul Jiu, pe râurile din bazinele Bârlad și Jijia, precum și pe cursul superior al Vedei.

Aceeași situație a fost raportată pentru râurile din Dobrogea, pentru unii afluenți ai Oltului mijlociu și inferior și pentru unii afluenți ai Argeșului.

Prognoza hidrologică pentru intervalul 18 octombrie, ora 07:00, 19 octombrie, ora 07:00, indică astfel o creștere ușoară a debitului Dunării la intrarea în țară și o evoluție în general staționară a râurilor, cu unele excepții determinate de precipitații și de propagarea debitelor. Nivelurile râurilor la stațiile hidrometrice sunt estimate să rămână sub cotele de atenție.