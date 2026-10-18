ANM a emis Cod galben de vânt puternic. Meteorologii anunță ploi în cea mai mare parte a țării și ninsori la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 18 octombrie, o informare meteorologică privind intensificările vântului și ploile așteptate în cea mai mare parte a țării, precum și ninsorile de la altitudini de peste 2.000 de metri. Meteorologii au emis și un Cod galben de intensificări ale vântului pentru Moldova și, local, pentru Dobrogea.

Informarea meteorologică este valabilă în perioada 18 octombrie, ora 10:00, 20 octombrie, ora 02:00. În acest interval, vântul va avea temporar intensificări în Moldova și Dobrogea, unde vitezele vor fi, în general, de 45-60 km/h. Intensificări ale vântului sunt așteptate local și în sudul Banatului și vestul Olteniei, cu viteze de 40-45 km/h.

La munte, rafalele vor fi mai puternice, în special în zona înaltă a Munților Banatului și a Carpaților Meridionali și de Curbură. Aici, vitezele vântului vor ajunge la 70-90 km/h.

Potrivit ANM, va ploua în Moldova, Dobrogea, jumătatea de est a Munteniei și jumătatea de est a Transilvaniei. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 10-20 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 30-35 de litri pe metru pătrat.

Precipitațiile vor afecta astfel mai multe regiuni ale țării pe parcursul intervalului de valabilitate al informării meteorologice, în timp ce vântul va continua să se intensifice în zonele menționate de meteorologi.

La altitudini mari, în general de peste 2.000 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. În special în estul Carpaților Meridionali, în masivele Bucegi și Făgăraș, va ninge pe tot parcursul intervalului menționat.

În aceste zone montane se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse, în general, între 10 și 20 de centimetri.

Pe lângă informarea meteorologică generală, ANM a emis un Cod galben de intensificări ale vântului, valabil în perioada 18 octombrie, ora 21:00, 19 octombrie, ora 21:00.

În acest interval, vântul va avea intensificări în Moldova și local în Dobrogea, unde vitezele vor ajunge la 50-70 km/h.

Avertizarea vizează, așadar, un interval mai scurt decât informarea meteorologică generală, dar indică intensificări mai puternice ale vântului în regiunile respective.