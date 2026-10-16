Prognoza meteo ANM până la jumătatea lunii noiembrie. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, respectiv intervalul 19 octombrie – 16 noiembrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor fi în general apropiate de valorile normale pentru această perioadă, însă în anumite regiuni se vor înregistra valori ușor mai ridicate. Cantitățile de precipitații vor fi, în cea mai mare parte a intervalului, apropiate de mediile obișnuite.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a prezentat estimările meteorologice pentru perioada 19 octombrie – 16 noiembrie 2026. Conform prognozei, temperaturile medii se vor menține în general în limitele climatologice specifice acestei perioade, cu unele abateri pozitive în anumite regiuni ale țării.

Meteorologii estimează că valorile termice vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor, atât la sfârșitul lunii octombrie, cât și în prima jumătate a lunii noiembrie. Totuși, în anumite intervale, temperaturile vor fi ușor mai ridicate în regiunile intracarpatice și în zonele montane.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea se vor situa, în general, în jurul cantităților obișnuite pentru această perioadă a anului.

Vor exista însă și diferențe regionale, în special în prima săptămână analizată, când meteorologii anticipează cantități de precipitații peste valorile normale în jumătatea estică a României și un deficit în regiunile vestice și nord-vestice.

Estimările pentru cele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF).

Acestea urmăresc abaterile temperaturilor medii săptămânale și ale cantităților de precipitații în raport cu valorile climatologice corespunzătoare perioadei 2006-2025.

ANM precizează că acest tip de prognoză oferă informații despre tendințele meteorologice generale, fără a putea anticipa fenomenele extreme care se manifestă pe durate scurte.

În prima săptămână analizată, respectiv intervalul 19-26 octombrie, temperaturile medii ale aerului se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României.

Astfel, meteorologii nu estimează abateri termice semnificative de la mediile climatologice specifice ultimei părți a lunii octombrie. În schimb, distribuția precipitațiilor va fi diferită de la o regiune la alta.

Potrivit ANM, regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a țării, ceea ce înseamnă că în aceste zone sunt estimate cantități de precipitații peste mediile obișnuite pentru intervalul analizat.

Cele mai importante abateri pozitive ale cantităților de precipitații sunt anticipate în regiunile nord-estice.

La polul opus, în vestul și nord-vestul României, regimul pluviometric va fi deficitar. În aceste regiuni, cantitățile de precipitații estimate vor fi mai mici decât cele normale pentru această săptămână.

Prin urmare, în perioada 19-26 octombrie, principalele diferențe meteorologice dintre regiunile țării vor fi legate de distribuția precipitațiilor, în condițiile în care temperaturile medii vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei.

În săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, meteorologii estimează o ușoară creștere a temperaturilor medii față de valorile normale în anumite zone ale României.

Conform ANM, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestui interval în regiunile intracarpatice.

În restul țării, valorile termice se vor situa, în general, în jurul mediilor climatologice obișnuite pentru sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.

În ceea ce privește precipitațiile, estimările indică o distribuție apropiată de cea normală pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi, în cea mai mare parte a României, apropiate de valorile climatologice specifice intervalului analizat.

Spre deosebire de săptămâna precedentă, pentru această perioadă nu sunt evidențiate diferențe regionale importante în privința regimului pluviometric.

Astfel, începutul lunii noiembrie va fi caracterizat, în general, de temperaturi și cantități de precipitații apropiate de cele normale, cu excepția regiunilor intracarpatice, unde mediile termice vor fi ușor mai ridicate.

Pentru intervalul 2-9 noiembrie, prognoza ANM indică o evoluție a vremii apropiată de caracteristicile climatologice obișnuite ale acestei perioade. Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor României.

Meteorologii nu estimează abateri termice importante pentru această săptămână, ceea ce înseamnă că, la nivelul mediilor săptămânale, vremea va urma tendințele specifice începutului lunii noiembrie.

În privința precipitațiilor, estimările indică valori apropiate de mediile climatologice în toate regiunile țării.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pe întreg teritoriul României, fără diferențe regionale semnificative evidențiate în prognoza pentru această săptămână.

Prin urmare, perioada 2-9 noiembrie va fi caracterizată de o evoluție relativ uniformă a temperaturilor medii și a cantităților de precipitații, în raport cu valorile climatologice de referință.

În ultima săptămână inclusă în prognoza ANM, respectiv intervalul 9-16 noiembrie, temperaturile medii vor continua să se situeze în jurul valorilor normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a României.

Totuși, meteorologii estimează că în zonele montane temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice intervalului.

În restul regiunilor, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile climatologice corespunzătoare celei de-a doua săptămâni din noiembrie.

În ceea ce privește precipitațiile, ANM estimează cantități apropiate de cele normale la nivelul întregii țări.

Astfel, pentru intervalul 9-16 noiembrie nu sunt anticipate abateri importante ale regimului pluviometric față de mediile climatologice obișnuite.

Această evoluție indică menținerea unei tendințe generale de stabilitate a mediilor termice și a cantităților de precipitații în raport cu valorile specifice perioadei.

Prognoza pentru intervalul 19 octombrie – 16 noiembrie 2026 indică faptul că România va traversa o perioadă în care temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de valorile climatologice normale.

Abaterile pozitive vor fi limitate la anumite regiuni și intervale. În săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate în regiunile intracarpatice, iar în perioada 9-16 noiembrie, valori peste mediile obișnuite sunt estimate în zonele montane.

În privința precipitațiilor, cele mai importante diferențe regionale sunt anticipate în săptămâna 19-26 octombrie, când jumătatea estică a țării, în special nord-estul, va înregistra un excedent pluviometric, în timp ce vestul și nord-vestul vor avea cantități deficitare.

Pentru celelalte trei săptămâni analizate, precipitațiile vor fi, în general, apropiate de mediile normale pentru această perioadă.

ANM subliniază că prognoza pe patru săptămâni este realizată pe baza estimărilor ECMWF și utilizează ca referință mediile climatologice din perioada 2006-2025.