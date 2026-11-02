Dan Air riscă să nu mai poată efectua zboruri din 7 noiembrie. Compania trebuie să își achite urgent datoriile

Compania aeriană Dan Air trebuie să achite o parte din datoriile către Romatsa până vineri, 6 noiembrie 2026, pentru a evita sistarea serviciilor de navigație aeriană de terminal. Regia a decis luni, 2 noiembrie, să amâne aplicarea măsurii, după ce operatorul a propus eșalonarea sumelor restante. Continuarea furnizării serviciilor depinde de respectarea unui calendar de plată și de constituirea unor garanții. În lipsa îndeplinirii condițiilor, măsura va intra în vigoare sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 00:00.

Romatsa a acordat companiei Dan Air un nou termen pentru achitarea obligațiilor financiare restante, după discuțiile purtate luni, 2 noiembrie 2026, cu administratorul operatorului aerian. Decizia permite amânarea temporară a sistării serviciilor de navigație aeriană de terminal, însă este condiționată de efectuarea unor plăți și de respectarea unui acord de eșalonare.

Regia notificase compania încă din 29 octombrie 2026 cu privire la intenția de a întrerupe furnizarea serviciilor, ca urmare a neachitării facturilor aferente perioadei ianuarie–august 2026.

În cadrul întâlnirii din 2 noiembrie, reprezentanții Dan Air au prezentat o propunere pentru achitarea etapizată a restanțelor, însoțită de constituirea unor garanții. Romatsa a acceptat amânarea aplicării măsurii, cu condiția respectării obligațiilor financiare stabilite.

Pentru a beneficia în continuare de serviciile de navigație aeriană de terminal, Dan Air trebuie să îndeplinească două obligații financiare stabilite de Romatsa, atât în ceea ce privește restanțele, cât și facturile emise pentru serviciile curente.

Prima condiție prevede achitarea, până vineri, 6 noiembrie 2026, la ora 12:00, a facturilor corespunzătoare serviciilor furnizate în luna septembrie, precum și a primei tranșe prevăzute în planul de eșalonare.

A doua condiție vizează respectarea scadențelor ulterioare. Operatorul aerian trebuie să plătească la termen atât tranșele convenite pentru stingerea datoriilor, cât și facturile curente.

Nerespectarea acestor obligații poate determina aplicarea măsurii de sistare, inclusiv după semnarea protocolului de plată.

Romatsa a precizat că amânarea acordată companiei Dan Air nu reprezintă o renunțare la măsura anunțată anterior, iar furnizarea serviciilor depinde inclusiv de semnarea protocolului în termenul stabilit.

Regia a explicat că aceleași reguli se aplică tuturor operatorilor aerieni care înregistrează datorii pentru serviciile de navigație aeriană, fără tratament preferențial.

„Dacă plățile din 6 noiembrie nu sunt efectuate, ROMATSA va sista serviciile de navigație aeriană de terminal pentru zborurile DAN AIR începând cu 7 noiembrie 2026, ora 00:00, ora României. Aceeași măsură se aplică dacă protocolul nu este semnat la termen sau dacă plățile ulterioare nu sunt făcute la scadență.

ROMATSA aplică aceleași reguli tuturor operatorilor aerieni care nu își plătesc serviciile de navigație aeriană, fără excepție. ROMATSA este conștientă că sectorul aviației traversează o perioadă dificilă și rămâne deschisă să găsească soluții împreună cu companiile aeriene, în limitele legii și ale contractelor, astfel încât pasagerii să nu fie afectați”, a transmis Romatsa.

În privința pasagerilor care au rezervări pentru curse operate de Dan Air, regia recomandă contactarea directă a companiei aeriene pentru obținerea informațiilor referitoare la situația zborurilor.

Situația Dan Air intervine la câteva zile după ce Romatsa a transmis o notificare similară operatorului aerian HiSky, tot din cauza unor obligații financiare restante pentru serviciile de navigație aeriană.

HiSky fusese notificată pe 29 octombrie cu privire la sistarea serviciilor de navigație aeriană de terminal, măsură care urma să intre în vigoare la 1 noiembrie.

Ulterior, compania a achitat integral sumele datorate pentru aceste servicii, astfel încât notificarea nu a mai produs efecte, iar măsura anunțată nu a fost aplicată.

Problemele legate de achitarea obligațiilor către Romatsa apar în contextul în care Dan Air a inițiat, în luna octombrie, demersurile judiciare pentru intrarea în insolvență.

Cererea companiei a fost depusă și înregistrată la Secția I Civilă a Tribunalului Ilfov pe 22 octombrie 2026.

Potrivit informațiilor disponibile, instanța nu stabilise încă un termen de judecată pentru analizarea dosarului.

Pe lângă obligațiile restante către Romatsa și cererea de insolvență, Dan Air reclamă și dificultăți legate de accesul la veniturile obținute din comercializarea biletelor de avion.

Operatorul aerian a depus o plângere la Banca Națională a României împotriva procesatorului de plăți Netopia Financial Services, pe care îl acuză că refuză să transfere către companie sumele încasate din vânzarea biletelor.

Conform unui comunicat transmis duminică de Dan Air, valoarea fondurilor despre care compania susține că sunt blocate se apropie de 900.000 de euro. Operatorul afirmă că transferurile aferente acestor încasări nu mai sunt efectuate din 23 octombrie 2026, potrivit Agerpres.

Acuzațiile privind blocarea fondurilor reprezintă poziția exprimată de Dan Air, fără ca în informațiile prezentate să fie inclus și un punct de vedere al procesatorului Netopia Financial Services.