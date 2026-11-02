Marvell Technology pregătește una dintre cele mai mari achiziții din 2026. Tranzacția ajunge la 115 miliarde de dolari

Producătorul american de cipuri Marvell Technology a anunțat luni, 2 noiembrie, achiziția companiei Lumentum, specializată în componente optice, printr-o tranzacție evaluată la 115 miliarde de dolari, inclusiv datoriile. Operațiunea se numără printre cele mai mari acorduri din industria tehnologică în 2026. Prin această achiziție, Marvell urmărește să își extindă activitatea pe piața infrastructurii pentru inteligență artificială și să își consolideze poziția în competiția cu Broadcom.

Achiziția Lumentum de către Marvell Technology va fi realizată exclusiv prin schimb de acțiuni, valoarea capitalului propriu al companiei preluate fiind estimată la aproximativ 102,5 miliarde de dolari, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Conform termenilor acordului, acționarii Lumentum vor primi 4,5 acțiuni Marvell pentru fiecare acțiune pe care o dețin. Raportul de schimb corespunde unei valori de 1.132 de dolari pentru fiecare titlu Lumentum.

Prețul oferit reprezintă o primă de 23,9% față de cotația înregistrată de acțiunile Lumentum la 28 octombrie, înainte ca informațiile privind negocierile dintre cele două companii să devină publice.

Operațiunea se înscrie în seria achizițiilor de amploare din sectorul tehnologic, într-o perioadă în care producătorii de semiconductori își extind capacitățile pentru a răspunde cererii generate de dezvoltarea inteligenței artificiale.

Integrarea Lumentum în structura Marvell Technology ar urma să reunească tehnologiile pentru cipuri personalizate și echipamente de rețea cu soluțiile fotonice utilizate în infrastructura centrelor de date pentru inteligență artificială.

Lumentum produce lasere și componente optice de înaltă performanță, necesare pentru transmiterea rapidă a informațiilor între procesoarele care operează în centrele de date AI.

Aceste sisteme utilizează mii de procesoare interconectate, iar viteza transferului de date și consumul de energie reprezintă factori importanți pentru funcționarea infrastructurii. Tehnologiile optice permit realizarea conexiunilor necesare între componentele acestor sisteme.

Directorul general al Marvell, Matt Murphy, care va conduce și compania rezultată în urma fuziunii, a explicat că infrastructura destinată inteligenței artificiale traversează o transformare fundamentală, caracterizată prin orientarea către conexiunile optice.

Conducerea Marvell estimează că preluarea Lumentum va extinde piața potențială pentru produsele grupului la aproximativ 550 de miliarde de dolari.

Achiziția Lumentum ar urma să consolideze poziția Marvell Technology în competiția cu Broadcom, unul dintre principalii furnizori de cipuri personalizate pentru Google.

Marvell și-a extins deja activitatea în sectorul infrastructurii pentru inteligență artificială prin contracte încheiate cu Amazon și Google, două dintre companiile care investesc în dezvoltarea centrelor de date.

În luna august, producătorul american de semiconductori a încheiat un acord pentru furnizarea de cipuri destinate infrastructurii AI a Google. Contractul ar putea genera vânzări de până la 120 de miliarde de dolari până în anul 2033.

Prin integrarea produselor optice ale Lumentum, Marvell urmărește să își diversifice oferta tehnologică și să își extindă prezența pe piața echipamentelor utilizate pentru conectarea procesoarelor din centrele de date.

Investitorii au reacționat negativ la anunțul privind achiziția Lumentum, iar acțiunile ambelor companii au înregistrat scăderi în primele tranzacții ale ședinței bursiere.

Titlurile Lumentum s-au depreciat cu peste 10%, în timp ce acțiunile Marvell Technology au pierdut mai mult de 5% din valoare.

Reacția pieței intervine într-un context în care investitorii manifestă preocupări tot mai mari privind sustenabilitatea cheltuielilor destinate inteligenței artificiale. Investițiile de amploare în infrastructura AI exercită presiuni asupra marjelor de profit și fluxurilor de numerar ale companiilor tehnologice.

Analistul Axel Rudolph, de la IG Group, apreciază că integrarea celor două companii ar putea conduce la formarea unui furnizor mai competitiv pentru sectorul centrelor de date.

Totuși, acesta avertizează că valoarea ridicată a tranzacției generează întrebări privind prețul plătit pentru achiziție și riscurile financiare asumate de Marvell.

Structura acționariatului companiei rezultate în urma tranzacției va reflecta raportul de schimb stabilit prin acordul dintre Marvell Technology și Lumentum.

Acționarii Lumentum vor deține aproximativ 33% din capitalul noii entități, în timp ce restul participației va reveni acționarilor Marvell.

Tranzacția a primit aprobarea unanimă a consiliilor de administrație ale ambelor companii. Finalizarea operațiunii este programată pentru prima jumătate a anului 2028, cu condiția obținerii aprobărilor necesare.

Până la încheierea procedurilor, cele două companii vor trebui să parcurgă etapele prevăzute pentru realizarea achiziției.

Lumentum ar putea beneficia și de eventuale restricții comerciale impuse de Statele Unite asupra importurilor de transceivere optice noi produse în China.

O posibilă interdicție americană asupra acestor importuri ar putea determina redirecționarea comenzilor către furnizorii interni, inclusiv către Lumentum, companie specializată în dezvoltarea componentelor optice.

În ceea ce privește rezultatele financiare, Lumentum estimează venituri trimestriale cuprinse între 1,58 și 1,63 miliarde de dolari.

Intervalul anunțat depășește prognoza medie a analiștilor, care anticipau venituri de aproximativ 1,48 miliarde de dolari pentru aceeași perioadă.